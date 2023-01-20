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Michael van de Poppe Sepetini Açıkladı: “Bu Altcoinde Fırsat Bölgesi!”

Piyasaların nam salan analisti Michael van de Poppe Twitter üzerinden altcoin sepetini paylaşarak bu kripto para projesine dikkat çekti!
01:02
20 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalarda nam salan bir kripto para analisti önümüzdeki günlerde önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un (ETH) yatırımcılar adına “büyük fırsatlar” gördüğünü duyurdu.

Ethereum Yorumu!

Kıdemli kripto para analisti Michael van de Poppe Twitter üzerinden 645.800 takipçisine henüz Ethereum’a yatırım yapmayan kullanıcıların “büyük fırsatları” gördükten sonra yeniden düşünmek isteyebileceğini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ETH ile ilgilendiğim alan, mevcut konumda gelecek düşüşler, rahatlama rallisi gerçekleşmeden önce muhtemelen en iyi seçenek bu.  Henüz piyasalara girmediyseniz, büyük fırsat.

Uzman analistin paylaştığı grafiklere göre, 1.460 dolar bölgesi, ETH yatırımcılar adına kritik bir fiyat noktası. Yazı kaleme alındığında ETH, 1.536 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzer bir şekilde Van de Poppe, Bitcoin (BTC) için 21.100-21.300 dolar fiyat bölgesinin yatırımcılara dikkat etmesi gereken önemli bir alan olarak vurgulayarak konu hakkında şunları söyledi:

Piyasalarda Bouncerino zamanı, bu harika. Genesis davası yaklaşırken çok fazla yükseliş olmazdı. Ama bu en azından biraz ivme kazandırdı. Nasdaq da biraz rahatlıyor. Kritik alan Bitcoin için 21.100-21.300 dolar bölgesi. Eğer bir kez daha düşersek, dibe vururuz.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, yazı kaleme alındığında 20.890 dolar seviyesinden işlem görüyor.

“LTC’de Fırsat Bölgesi!”

Bununla birlikte kripto para analisti, son haftalarda piyasa genelinde yaşanan yükseliş ivmesi ile birlikte patlayan bir yapay zeka (AI) altcoini olan Fetch. ai’yi (FET) ele alıyor. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

FET’te 0,16 dolar veya 0,19-0,20 dolar civarında uzun pozisyonlar elde etmek harika olurdu.

Son olarak Michael van de Poppe, bir zamanların gözde altcoini olan Litecoin’i  (LTC) inceleyerek kripto para biriminin hareketlerinin, Bitcoin’e bağlı olabileceğinin altını çizerek şunları vurguladı:

LTC yatırımcılarının fiyat düşük seviyelerdeyken satın almaları uygun olacak. Ayrıca Bitcoin’in fiyat hareketi de oldukça önemli.

Van de Poppe’nin paylaştığı grafiklerinde, yatırımcılar için güçlü bir fırsat bölgesi olarak 76 dolar bölgesi vurgulanıyor.

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