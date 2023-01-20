Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri'den (Big Data) en iyi şekilde yararlanmak, Yapay Zeka altcoinleri'nin ve Büyük Veri altcoinleri'nin dünyasını keşfetmek mi istiyorsunuz? O zaman başka yere bakmanıza gerek yok! Bu yazım size AI, Big Data ve bu alanda mevcut olan farklı altcoin'ler hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayacaktır. Hazırsanız başalayalım.

Okuma Süresi: 4 Dakika

Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri‘den (Big Data) en iyi şekilde yararlanmak, Yapay Zeka altcoinleri‘nin ve Büyük Veri altcoinleri‘nin dünyasını keşfetmek mi istiyorsunuz? O zaman başka yere bakmanıza gerek yok! Bu yazım size AI, Big Data ve bu alanda mevcut olan farklı altcoin’ler hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayacaktır.

AI ve Big Data Nedir?

AI ya da Yapay Zeka, makinelerin insanlar gibi düşünmesini ve hareket etmesini sağlayan bir teknoloji şeklidir. Büyük miktarda veriyi analiz etmek ve bu verilere dayanarak kararlar almak için kullanılabilir.

Öte yandan Big Data ya da Büyük Veri, kalıpları ve eğilimleri belirlemek için kullanılabilen büyük ve karmaşık veri kümelerinin bir koleksiyonudur. AI ve Big Data bir araya geldiğinde, işletmelerin ve bireylerin teknolojiyle nasıl etkileşim kurduğuna dair değerli içgörüler sağlanabilmektedir.

AI ve Big Data’nın Faydaları

AI ve Big Data’yı kullanmanın ilk faydası, kuruluşların daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilmesidir. AI ve Big Data, büyük veri kümelerini analiz ederek aksi takdirde tespit edilmesi imkansız olan içgörüleri ortaya çıkarabilir. Bu içgörüler, işletmelerin operasyonlarını iyileştirmelerine ve kârlarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca, AI ve Big Data yeni ürün ve hizmetler geliştirmenin yanı sıra süreçleri otomatikleştirmek için de kullanılabilmektedir.

AI ve Big Data Uygulamaları

AI ve Big Data, çok çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda giderek daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, AI ve Big Data sağlık sektöründe hastalıkları teşhis ve tedavi etmek, finans alanında dolandırıcılığı öncesinde tespit etmek ve perakende sektöründe müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek için kullanılmaktadır.

AI ve Big Data ayrıca otonom araçların geliştirilmesinin yanı sıra Alexa ve Siri gibi sanal asistanlara güç sağlamak için de kullanılmaktadır.

AI Altcoin’leri ve Big Data Altcoin’leri Nedir? En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri

AI altcoinleri, Blockchain teknolojisinin üzerine inşa edilen ve ağlarını güçlendirmek için AI’yi kullanan kripto paralardır. Bu AI tabanlı kripto paralar, otomatikleştirilmiş ticaret platformları, merkeziyetsiz uygulamalar ve diğer hizmetleri oluşturmak için kullanılabilir. Yatırımcılar AI altcoin’lere yatırım yaparak AI ve Blockchain teknolojisinin birleşiminin ortaya çıkardığı potansiyelinden faydalanabilir.

AI altcoin’leri, ağlarını güçlendirmek ve otomatikleştirilmiş ticaret platformlarının, merkeziyetsiz uygulamaların ve diğer hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak için AI algoritmalarını kullanırlar. AI altcoin’leri genellikle bir para birimi olarak kullanılmak amacıyla oluşturulur, ancak diğer projelere yatırım yapmak için de kullanılabilirler.

Öte yandan Big Data altcoinleri, Blockchain teknolojisine dayanan ve ağlarını güçlendirmek için Big Data’yı kullanan kripto paralardır. Bu Big Data destekli ağlar, otomatikleştirilmiş ticaret platformları, merkeziyetsiz uygulamalar ve diğer hizmetleri oluşturmak için kullanılabilir. Yatırımcılar Big Data altcoin’lerine yatırım yaparak Big Data ve Blockchain teknolojisinin potansiyelinden faydalanabilir.

Bugün piyasada birçok AI ve Big Data altcoin’i bulunmaktadır. En iyi AI ve Big Data altcoin’leri olarak The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), iExec RLC (RLC), SingularityNET (AGIX), Ocean Protocol (OCEAN), Numeraire (NRM), dKargo (DKA), Phala Network (PHA), Cortex (CTXC) ve PlatON (LAT) gösterilebilir. Bu altcoin’lerin her birinin kendine özgü özellikleri ve faydaları vardır. Bu bakımdan keşfedilmeye değerlerdir. Ayrıca, yatırımcılar bu altcoin’lerden herhangi birisine yatırım yapmadan önce projenin arkasındaki ekibi, piyasa değerini ve likiditesini araştırması gerekmektedir.

Drop Analytics’in 16 Ocak 2023 tarihli bir grafiği, öne çıkan en iyi AI altcoin’leri olarak FET, AGIX, ALI, OCEAN, NMR, CTXC, VXV, ORAI, DBC ve MAN‘ı işaret etmektedir.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre bu yazının hazırlandığı sırada varlığı bilinen 100’den fazla (yaklaşık 123) AI ve Big Data altcoin’i bulunmaktadır. Zaman geçtikçe ve yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte bu alana odaklı altcoin’lerin sayısının artması beklenebilir. Özellikle Microsoft, Meta gibi dev teknoloji şirketlerinin AI ve Big Data’ya dönük hamleleri bu alandaki altcoin’lere olan yatırımcı ilgisinin artmasına, hatta patlamasına neden olabilir.

AI ve Big Data Altcoin’lerine Yatırım Yapmak

AI ve Big Data altcoin’lerin yatırım yaparken, araştırmanızı yapmanız ve yalnızca güçlü temellere sahip altcoin‘lere yatırım yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, riski azaltmak için portföyünüzü çeşitlendirmek ve birden fazla Big Data ve AI altcoin’ine yatırım yapmanız faydanıza olabilir. Son olarak, yatırım yaparken bilinçli kararlar verebilmeniz için AI ve Big Data alanındaki en son haberleri ve gelişmeleri takip etmeniz faydanıza olacaktır.

Özetle AI ve Big Data, aksi takdirde tespit edilmesi imkansız olan değerli içgörüleri ortaya çıkarmak için kullanılabilecek güçlü teknolojilerdir. Yatırımcılar, Big Data ve AI altcoin’lerini keşfederek AI ve Big Data’nın potansiyelinden faydalanabilir. Ancak, her zaman olduğu gibi öncelikle kendi araştırmanızı yapmanız ve yalnızca güçlü temellere sahip altcoin‘lere yatırım yapmanız gerekmektedir. Doğru strateji ile AI ve Big Data altcoin’lerine yatırım yapmak, portföyünüzü çeşitlendirmek ve potansiyel olarak cazip getiriler elde etmek için harika bir yol olabilir.