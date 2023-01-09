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Yer Yerinden Oynayacak! Kriz Kahini Kanıt ve Tarih Verdi: Bu Altcoin Zirvesine Gidiyor!

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir analist popüler bir altcoin'in yeni zirvelere ulaşacağını iddia ediyor. 
13:50
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, önde gelen bir analist popüler bir altcoin’in yeni zirvelere ulaşacağını iddia ediyor.

Litecoin: Halving Etkisi!

Ünlü trader ve analist Rekt Capital’e göre, Litecoin’in (LTC) fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Rekt, bu tahmini LTC’nin geçmişteki fiyat hareketine dayandırdı. Uzman paylaştığı bir tweet’te, LTC fiyatının bir sonraki yarılanmadan sonra 400 gün içinde yeni bir ATH’ye ulaşabileceğini tahmin etti. Analizinde Rekt, LTC’nin tarihsel fiyat hareketine dikkat çekti. Tarihsel olarak, LTC rallileri, halving öncesi rallilere kıyasla halving olaylarından sonra daha çarpıcı olmuştur. Stratejist, ilk LTC yarılanmasından 853 gün sonra fiyatın %15.330 arttığını belirtiyor. Aynı şekilde ikinci yarılanmadan 639 gün sonra fiyat %1.562 arttı. Her iki olayda da yeni rekorlar kırıldı. Rekt’in LTC fiyat tahmini, halving olayı yaklaştığında ortaya çıkacak. Bir sonraki LTC yarılanmasının Temmuz 2023’te gerçekleşmesi bekleniyor. Bu, Litecoin’in Ekim 2011’de piyasaya sürülmesinden bu yana üçüncü yarılanma olacak.

LTC‘nin ilk yarılanması Ağustos 2015’te gerçekleşti ve ardından blok ödülü 50 LTC’den 25 LTC’ye düşürüldü. İkinci halving Ağustos 2019’da gerçekleşti ve blok ödülü 12,5 LTC’ye düşürüldü. Temmuz 2023’teki bir sonraki yarılanmadan sonra, blok ödülü yeniden düşecek. Bu sefer 6.25 LTC’ye düşecek. Daha ayrıntılı bir analizde Rekt, yarılanmanın ardından devasa bir LTC rallisinin gerçekleşmesinin bir yıl kadar sürebileceğini tahmin ediyor. Uzmana göre LTC, bir kırılmadan önce 458 ila 578 gün arasında tarihsel bir halving sonrası aralığına sahip. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bunun 2024 Bitcoin halving gerçekleştikten sonraki döneme denk geleceğini belirtiyor.

Halving, Ne Zaman Gerçekleşecek?

Rekt, önümüzdeki aylar için LTC fiyat tahminini beş halving ilkesiyle özetledi. Bu ilkeler,  yarılanma öncesi rallileri, yarılanma öncesi yerel zirve aylarını, yerel zirveden sonra güçlü geri çekilmeyi, birikim aralığında yarılanma sonrası konsolidasyonu ve yeni ATH’lere yarılanma sonrası güçlü rallileri içerir.

 Litecoin‘in fiyatı Kasım 2014’ün başındaki 3,62 dolardan Temmuz 2015’te 5,05 dolara yükseldi. Bu model 2015 ve 2019’da gözlemlendiğinden, yatırımcıların bu döngünün 2023’te tekrarlanacağını düşünmeleri şaşırtıcı değil. Temmuz 2023’te gerçekleşmesi planlanan bir sonraki halving ile LTC yeni zirvelere çıkabilir.

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