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Büyük Panik! Açıklandı! İşte Bitcoin’i Bekleyen En Büyük Tehlike! Analistten Yeni Dip Uyarısı Geldi!

Bitcoin (BTC) nihayet yeniden hareketlenirken, kıdemli bir analist BTC fiyatını yeni dip seviyelere çekebilecek önemli bir riske dikkat çekti.
14:15
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) nihayet yeniden hareketlenirken, kıdemli bir analist BTC fiyatını yeni dip seviyelere çekebilecek önemli bir riske dikkat çekti.

Mt. Gox Vakası: Devasa Satış Baskısı Gelebilir!

Geniş çapta takip edilen bir analist, Bitcoin fiyatını rekor düşük seviyelere çekebilecek bir tehlikeye dikkat çekiyor. Yeni bir strateji oturumunda ünlü platform DataDash’in sunucusu Nicholas Merten, 512.000 YouTube abonesine önemli uyarılarda bulundu. Uzman, kripto para tarihinin en ciddi krizlerinden biri olan Mt. Gox’taki güncel gelişmeye dikkat çekti. 2014 yılında Japonya merkezli kripto para borsası Mt. Gox’a yapılan saldırı sonucu, yaklaşık 850.000 Bitcoin  kaybolmuştu. O zamandan bu yana BTC’leri içeride kalan borsanın müşterileri coin’lerine kavuşacağı günü merakla beklerken borsadan yeni ödeme takvimi duyurusu geldi.  Mt. Gox‘tan alacaklılara, geri ödemelerinin ilk taksiti için son tarih olan 31 Temmuz’un 30 Eylül’e olarak değiştirildiği ve iki aylık bir gecikme olacağını duyurdu. Analiste göre, bu durumda ortaya çıkabilecek satış baskısı büyük risk teşkil ediyor.

Analiste göre, Bitcoin düşük volatilite ve somut bir katalizör olmadan yerinde sayarken, böylesi devasa bir satış baskısı yeni bir dip seviye anlamına gelebilir.  Mt. Gox, kripto para tarihinde en büyük krizlerden biri oldu. 2014 yılında saldırıya uğradıktan sonra iflas etti. Temmuz 2022’de iflas işlemleri kapsamında eski müşterilerine geri ödeme yapacağı açıklandı. Merten, BTC‘nin Mt. Gox’un eski müşterilerine yapacağı ödenmenin çok büyük bir satış baskısı yaratabileceğini  söylüyor. Uzmana göre, mağdur insanlar zaten borsalara ve piyasaya yönelik umutlarını kaybettiler. Bu nedenle, satış yapmaları büyük bir olasılık.  Bitcoin, an itibariyle 17.195 dolardan işlem görüyor.

Fed: Risk Devam Ediyor!

Bitcoin’de  düşük volatilite devam ederken, uzmanlar geçmişte yaşanmış döngülere işaret ederek farklı açıklamalar yapıyor.  Kripto para piyasası  son üç hafta boyunca düşük volatilite nedeniyle yatay yönde hareket etmeye devam ederken, makro ekonomik ortam ve ABD’den gelen veriler yakından takip ediliyor. Açıklanan verilere göre, istihdam halen son derece güçlü ve işsizlik başvuruları beklenenin epey altında geldi. Fed daha ciddi adımlar atabilir, istihdam düşmezse Fed daha fazla faiz artışı yapmaktan çekinmeyecek

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