Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ne SHIB Ne LUNC! Önümüzdeki Aylarda Patlayacak Altcoin Açıklandı! Analistten Somut Kanıt!

Ne SHIB Ne LUNC! Önümüzdeki Aylarda Patlayacak Altcoin Açıklandı! Analistten Somut Kanıt!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) uzun bir süredir yatay yönde hareket ederken, önde gelen bir analist önümüzdeki aylarda ivme kazanacak altcoin'i paylaştı. 
15:25
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) uzun bir süredir yatay yönde hareket ederken, önde gelen bir analist önümüzdeki aylarda ivme kazanacak altcoin’i paylaştı.

XRP, 3. Çeyrekte İvme Kazanacak! İşte Nedeni!

Popüler analistlerden Egrag Crypto, paylaştığı bir tweet’te bir sonraki XRP boğa koşusunun başlayacağı tarihi tahmin etti. Analiste göre, XRP’nin fiyatı 2023’ün üçüncü çeyreğinde, özellikle 1 Temmuz’dan sona büyük bir fiyat artışı kaydetmeye başlayacak Analist, önceki XRP ayı döngüsünün tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturduğu 2014’ten 2017’ye kadar 27 ay sürdüğünü gösteren XRP aylık grafiğini paylaştı Aynı analizi Nisan 2021’de başlayan mevcut XRP düşüş trendine uygulayan Egrag, 2023’ün ilk çeyreğine işaret etti.

Analist tarafından paylaşılan aylık grafik modeli, XRP’yi popüler olarak boğa bayrağı olarak bilinen genel bir yükseliş trendinin üçgen devam formasyonunda gösteriyor. Egrag’ın tahmini, şu anda yaklaşık 0,32 dolardaki fiyat noktasında desteğe sahip olan bu modelde yukarı yönlü bir kırılmaya işaret ediyor. Egrag’ın önemli bir XRP destekçisi olduğunu belirtmekte fayda var. Uzman, geçen Eylül ayında, XRP’nin %790 oranında artacağını iddia etmişti. O zamanlar XRP, 0,47 dolardan işlem görüyordu. Yukarıda vurgulandığı gibi, XRP, Nisan 2021’den bu yana son 6 ayın çoğunda ciddi bir düşüş trendinde kaldı Bununla birlikte, analitik şirketi Santiment Feed, zincir üstü verilere işaret ederek XRP‘yi  Oca ayının en çok umut vaat eden kripto para birimi seçti. Platform, XRP’de birikim sürecinin devam ettiğini vurgulayarak fiyatın ivme kazanabileceğini belirtti.

SEC Davası, Belirleyici Unsur Olacak!

Birçok uzmana,  XRP‘nin bu yılki fiyat gidişatı için belirleyici faktörün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki davadan çıkacak mahkeme kararı olacağına inanıyor. SEC, Ripple’a karşı Aralık 2020’de başlattığı hukuk savaşında XRP’nin kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor.

Ripple için bir galibiyet,  yeni zirve anlamına gelebilir.  Bu arada, XRP Ledger de son aylarda önemli bir gelişme kaydetti ve daha fazlası da gelecek. Örneğin, ağ artık yerel NFT işlevine sahip Ek olarak, geliştiriciler bir protokol yerel Otomatik Piyasa Yapıcı üzerinde çalışıyorla.  XRP uluslararası ödemeler küresel çapta kullanılmaya devam ediyor. XRP, son 24 saat içinde %2,48 artışla an itibariyl  0,3489 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Bu Altcoin’e Dikkat! Direnci Kırmak İçin Ne Varsa Ortaya Koyuyor! Başarılı Olabilecek Mi?
Bu Altcoin’e Dikkat! Direnci Kırmak İçin Ne Varsa Ortaya Koyuyor! Başarılı Olabilecek Mi?
CryptoQuant Analisti Açıkladı: Ethereum (ETH) İçin Varlıkları Satış Vakti Geldi Mi?
CryptoQuant Analisti Açıkladı: Ethereum (ETH) İçin Varlıkları Satış Vakti Geldi Mi?
Ne Shiba Ne Doge! Bakın Hangi Memecoin Onları Geride Bıraktı? Memecoin’ler Neden Yükseliyor?
Ne Shiba Ne Doge! Bakın Hangi Memecoin Onları Geride Bıraktı? Memecoin’ler Neden Yükseliyor?
Zilliqa Alev Alev! Zilliqa Coin Yorumları: ZIL Coin Alınır mı?
Zilliqa Alev Alev! Zilliqa Coin Yorumları: ZIL Coin Alınır mı?
Fırsat Bu Fırsat! Gözler Gelecek Vadeden Teknoloji Odaklı Bu 5 Altcoin’de!
Fırsat Bu Fırsat! Gözler Gelecek Vadeden Teknoloji Odaklı Bu 5 Altcoin’de!
Altcoin’in Soluksuz Çıkışı: Gala Coin Neden Yükseliyor? Gala Yorumları
Altcoin’in Soluksuz Çıkışı: Gala Coin Neden Yükseliyor? Gala Yorumları
Yer Yerinden Oynayacak! Kriz Kahini Kanıt ve Tarih Verdi: Bu Altcoin Zirvesine Gidiyor!
Yer Yerinden Oynayacak! Kriz Kahini Kanıt ve Tarih Verdi: Bu Altcoin Zirvesine Gidiyor!
Shiba Coin Sahipleri Dikkat! Altcoin İçin Devrim Niteliğinde Yenilik Açıklandı! Fiyat Etkilenir Mi?
Shiba Coin Sahipleri Dikkat! Altcoin İçin Devrim Niteliğinde Yenilik Açıklandı! Fiyat Etkilenir Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Quant (QNT) Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Yüzde Kaç Yükselecek?
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022