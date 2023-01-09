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Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) uzun bir süredir yatay yönde hareket ederken, önde gelen bir analist önümüzdeki aylarda ivme kazanacak altcoin’i paylaştı.

XRP, 3. Çeyrekte İvme Kazanacak! İşte Nedeni!

Popüler analistlerden Egrag Crypto, paylaştığı bir tweet’te bir sonraki XRP boğa koşusunun başlayacağı tarihi tahmin etti. Analiste göre, XRP’nin fiyatı 2023’ün üçüncü çeyreğinde, özellikle 1 Temmuz’dan sona büyük bir fiyat artışı kaydetmeye başlayacak Analist, önceki XRP ayı döngüsünün tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturduğu 2014’ten 2017’ye kadar 27 ay sürdüğünü gösteren XRP aylık grafiğini paylaştı Aynı analizi Nisan 2021’de başlayan mevcut XRP düşüş trendine uygulayan Egrag, 2023’ün ilk çeyreğine işaret etti.

Analist tarafından paylaşılan aylık grafik modeli, XRP’yi popüler olarak boğa bayrağı olarak bilinen genel bir yükseliş trendinin üçgen devam formasyonunda gösteriyor. Egrag’ın tahmini, şu anda yaklaşık 0,32 dolardaki fiyat noktasında desteğe sahip olan bu modelde yukarı yönlü bir kırılmaya işaret ediyor. Egrag’ın önemli bir XRP destekçisi olduğunu belirtmekte fayda var. Uzman, geçen Eylül ayında, XRP’nin %790 oranında artacağını iddia etmişti. O zamanlar XRP, 0,47 dolardan işlem görüyordu. Yukarıda vurgulandığı gibi, XRP, Nisan 2021’den bu yana son 6 ayın çoğunda ciddi bir düşüş trendinde kaldı Bununla birlikte, analitik şirketi Santiment Feed, zincir üstü verilere işaret ederek XRP‘yi Oca ayının en çok umut vaat eden kripto para birimi seçti. Platform, XRP’de birikim sürecinin devam ettiğini vurgulayarak fiyatın ivme kazanabileceğini belirtti.

SEC Davası, Belirleyici Unsur Olacak!

Birçok uzmana, XRP‘nin bu yılki fiyat gidişatı için belirleyici faktörün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple aleyhindeki davadan çıkacak mahkeme kararı olacağına inanıyor. SEC, Ripple’a karşı Aralık 2020’de başlattığı hukuk savaşında XRP’nin kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor.

Ripple için bir galibiyet, yeni zirve anlamına gelebilir. Bu arada, XRP Ledger de son aylarda önemli bir gelişme kaydetti ve daha fazlası da gelecek. Örneğin, ağ artık yerel NFT işlevine sahip Ek olarak, geliştiriciler bir protokol yerel Otomatik Piyasa Yapıcı üzerinde çalışıyorla. XRP uluslararası ödemeler küresel çapta kullanılmaya devam ediyor. XRP, son 24 saat içinde %2,48 artışla an itibariyl 0,3489 dolardan işlem görüyor.