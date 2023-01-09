Gala coin son 24 saatte yüzde 60 gibi büyük bir artış gösterdi. Peki Gala coin neden yükseliyor, Gala yorumları neler, gelin daha yakından bakalım.

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Gala coin son 24 saatte yüzde 60 gibi büyük bir artış gösterdi. Geliştiriciler The Rock ile önemli bir ortaklık kurduktan ve iş modelindeki değişikliği açıkladıktan sonra, Gala fiyatı inanılmaz bir geri dönüş yaptı. 2022’de büyük bir düşüş kaydettikten sonra, GALA fiyatı yıldan bugüne (YTD) bazında yüzde 130 gibi büyük bir artış gösterdi. Peki Gala coin neden yükseliyor, Gala yorumları neler, gelin daha yakından bakalım.

Gala Coin Neden Yükseliyor?

Zynga’nın kurucu ortağı, bir Blockchain oyun şirketi olan Gala Games‘i kurdu. 2022’de Take-Two Interactive, Zynga’yı 12 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı. Gala Games’in amacı, oyuncuların vakit geçirmeye istekli olduğu bir oyun ortamı geliştirmek. Birçok kullanıcı, son birkaç aydır Axie Infinity (AXS) ve The Sandbox (SAND) gibi popüler Blockchain oyunlarını oynamayı bıraktı.

Geliştiriciler yeni bir pivot ortaya çıkardıktan sonra Gala coin’in fiyatı arttı. Şu anda yapımcılar tarafından, eğlence sektörünün en büyük isimlerinden ikisi olan The Rock ve Mark Wahlberg ile birlikte iki film geliştiriliyor. Uygulama geliştiricilerinden yapılan açıklamaya göre, sinema bileti satın alanlar dijital ödüller kazanmak için bir QR kodunu tarayarak okutabilecekler.

Geliştiricilerin yakın zamanda mobile yönelmesi, GALA‘nın fiyatını artıran bir başka faktör oldu. Kullanıcılar, oyunlarını kolayca indirip oynayabilecek ve bunu yaparken de GALA coin kazanabilecekler.

Gala Yorumları

Gala coin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 57,76 yükselişle 0,03736 dolardan işlem görüyor. 1.01 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 103’ncü kripto para olan Gala’nın hacminin yine son 24 saatte yüzde 500’ün üzerinde artışla 1 milyar doların üzerine çıktı. Hacimdeki bu artış altcoin’deki yükselişin güçlü olduğunu gösteriyor.

Gala’da tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH), 26 Kasım 2021 tarihinde 0,8367 dolarla kaydedildi. Altcoin‘deki bu son yükseliş bile fiyatın ATH’ının çok altında olmasının önüne geçebilmiş değil. Güncel fiyatlarla Gala, ATH’ının yüzde 95 altında fiyatlanıyor.