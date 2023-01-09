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Fırsat Bu Fırsat! Gözler Gelecek Vadeden Teknoloji Odaklı Bu 5 Altcoin’de!

Bir dizi önemli metaverse altcoin'inin öne çıkıyor. Bu, metaverse token'larını dünyanın en iyi yatırım fırsatlarından biri haline getiriyor.
17:35
9 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bilgisayar endüstrisindeki pek çok kişi metaverse‘in internetin gelecekteki evriminin bir vizyonu olduğuna inanıyor. İnsanlar bu tek, paylaşılan, sürükleyici, kalıcı, üç boyutlu sanal ortamda gerçek dünyada imkansız olan şekillerde yaşamı deneyimleyebiliyorlar. Metaverse günlük hayatımızı giderek daha fazla etkiliyor. Teknoloji henüz ilk aşamalarındayken yatırım yapanlar, büyük bir ödül almayı bekleyebilirler. Bu noktada metaverse altcoin’leri, metaverse’i desteklemenin en iyi yollarından biri olarak öne çıkıyor. İşte metaverse altcoin’lerine yatırım yapmak isteyenler için öne çıkan 5 altcoin.

ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE), merkeziyetsiz bir internet ağı oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir metaverse altcoin’i projesidir. En tanınmış ve değerli NFT koleksiyonlarından biri olan Bored Ape Yacht Club ekosisteminin bir parçasıdır..

Yazım sırasında 4,68 dolardan işlem gören ve piyasa değeri 4.6 milyar dolarda APE‘in işlem hacmi son 24 saatte yüzde 132,81 arttı. Altcoin’in işlem hacmi şu anda 264.8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Theta Network (THETA)

Theta Network, geleneksel video akışı endüstrisinin karşılaştığı sorunlara çok sayıda Blockchain özellikli çözüm sunan merkeziyetsiz bir video dağıtım ağı olarak hareket ediyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,8113 dolardan işlem gören THETA‘nın piyasa değeri ise 811 milyon dolarda. Altcoin’in son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 136,31 yükselişle 16.7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

The Sandbox (SAND)

The Sandbox, Ethereum Blockchain’i ile desteklenen bir oynadıkça kazan türü oyun olarak öne çıkıyor. The Sandbox ayrıca Blockchain, DeFi ve NFT’leri üç boyutlu bir metaverse’e entegre ediyor. Blockchain, bu oyun sayesinde oyun endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. The Sandbox, yatırım yapılabilecek en iyi metaverse altcoin’lerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

The Sandbox‘ın fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 0,5285 dolarda, piyasa değeri ise 1.5 milyar dolarda bulunuyor. Son 24 saatte işlem hacminde yüzde 33’lük artış gösteren SAND‘ın işlem hacmi 371 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Decentraland (MANA)

Decentraland, Ethereum Blockchain’in güç verdiği merkeziyetsiz sanal gerçeklik platformu olarak bilinmektedir. Kullanıcılar Decentraland platformunda kendi içeriklerini ve uygulamalarını üretebilir, tüketebilir ve bunlar üzerinden para kazanabilirler.

MANA’nın fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 0,401 dolar, piyasa değeri ise 877.5 milyon dolarda bulunuyor. Son 24 saatte işlem hacminde yüzde 84,97 yükseliş kaydedilen MANA‘nın işlem hacmi 85.5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity adlı çevrimiçi oyun evreni, Pokémon’a benzer şekilde Axie’nin etrafında şekilleniyor. Ethereum tabanlı oyunun tasarımı, oyuncuları sanal varlıklarını kontrol etmeye teşvik ediyor ve bu konuda ustalaşabilenlerin tamamını ödüllendiriyor.

Axie Infinity’nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırasında 7,39 dolarda ve piyasa değeri 1.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 43,68 artan AXS‘in işlem hacmi şu anda 73 milyon dolar seviyesinde.

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