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Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!

Dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen yarış firmasına büyük bir şok ortağından geldi. Bu durumun şirkete maliyeti 55 milyon dolar olacak.
17:15
9 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ferrari, bir sonraki Formula 1 yarış sezonu öncesinde Velas blok zinciri ile olan işbirliğini sona erdirdi. Raporlara göre Scuderia Ferrari, Velas’ın işletme için NFT üretebilmesi konusunda yerine getirilmesi gereken koşullara uymayı reddetti. Ferrari’nin blok zinciri ortaklığını askıya alması, yaklaşık 55 milyon dolarlık kayıpla sonuçlandı.

Kısa vadeli anlaşma

F1-75 aracının üzerinde bulunan Velas markasına ait reklam da yakında kaldırılacak. Ferrari’nin Qualcomm’un Snapdragon’u ile olan ortaklığı söz konusu olduğunda bu ortak kararın nedeninin hala bilinmediği bildirildi.

Çip üreticisi Ferrari’ye teknik destek sağlarken aynı zamanda işi tanıtmak için Ferrari’ye 30 milyon dolar ödüyordu. Geçtiğimiz yıl içinde kripto para birimlerinin ve blok zincirlerinin değerinin önemli ölçüde düşmesiyle ortam önemli ölçüde değişti.

Coinmarketcap’ten elde edilen verilere göre, Velas’ın piyasa değerindeki önemli düşüş nedeniyle bu ortaklık sona ermiş olabilir. Bununla birlikte, hayranlarıyla bağlantı kurmanın yeni yollarını bulma çabasıydı, Ferrari gibi üst düzey otomobil üreticileri de blockchain ve NFT endüstrilerinden yararlandı.

Kripto ile Bağlarını Kesen Diğer Şirketler

Mercedes, Eylül 2021’de FTX kripto para borsası ile bir sponsorluk anlaşması imzaladıktan sonra kripto para birimi kervanına katıldı. FTX borsası geçen yıl iflas etti ve bunun sonucunda ortaklık otomatik olarak bozuldu ve şirket iflas başvurusunda bulundu.

Tezos Vakfı’nın Aralık 2022’de stratejik önceliklerindeki değişiklikleri gerekçe göstererek anlaşmalarını yenilememe kararı alması. Bununla birlikte, Red Bull Racing’in onlarla olan ortaklığının, tüm kripto pazarının devam eden düşüşünün ortasında kalmasına neden oldu. F1 gridinin çoğunluğunun geçen yıl bir tür kripto para sponsorluğu ya da anlaşması vardı. Bu durum hala geçerli, ancak trend açıkça tek bir yöne doğru gidiyor gibi görünüyor.

FTX’in çöküşünün ardından, kredi veren Amber Group’un İngiliz futbolunun güçlü takımı Chelsea ile sponsorluk anlaşmasını sona erdirecek olması nedeniyle, kripto para birimi endüstrisinde hala stres belirtileri var. Chelsea’nin resmi kol sponsoru olan Amber, Mart ayında kripto para borsası WhaleFin’e 25 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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