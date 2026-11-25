Franklin Crypto Index ETF, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na çarşamba günü sunduğu izahname ekiyle portföyüne Hyperliquid eklemeye hazırlandığını duyurdu. Fonun mevcut sepetinde Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, Solana, Cardano ve Stellar bulunuyor.

Fon yapısına HYPE dahil edilecek

Düzenleyici belgeye göre HYPE tokeni fonda spot olarak tutulacak. Dağılım oranı ise dayanak CF Benchmarks endeksindeki ağırlığına göre belirlenecek. Franklin Crypto Index ETF’nin portföy yapısının genel hatlarıyla bu endeksle uyumlu kalması bekleniyor. Franklin Templeton, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor.

HYPE tokeni fonda spot olarak tutulacak ve dağılımı, dayanak CF Benchmarks endeksindeki ağırlığına göre belirlenecek.

Bu adım, Hashdex’in eylülde HYPE’ı Nasdaq CME Crypto Index ETF’ine yüzde 3,36 ağırlıkla eklemesinin ardından geldi. Piyasada doğrudan Hyperliquid odaklı üç ETF de işlem görüyor. Bunlar 21Shares tarafından sunulan THYP ve HYPG ile Bitwise’ın BHYP ürünü olarak sıralanıyor.

Ürün İhraççı Bilinen bilgi Franklin Crypto Index ETF Franklin Templeton Hyperliquid eklemeye hazırlanıyor Nasdaq CME Crypto Index ETF Hashdex Eylülde HYPE’ı yüzde 3,36 ağırlıkla ekledi THYP 21Shares Hyperliquid odaklı ETF HYPG 21Shares Hyperliquid odaklı ETF BHYP Bitwise Hyperliquid odaklı ETF

Buna karşın bu üç Hyperliquid ETF’inin toplam varlık büyüklüğü halen sınırlı seyrediyor. Güncel toplamın 259 milyon doların altında kaldığı görülüyor.

Piyasada fiyat baskısı sürüyor

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir ağ ve işlem platformu olarak biliniyor. HYPE fiyatı ise son işlemlerde 59,8 dolar civarında seyretti. Token son 24 saatte yüzde 1,3, son bir haftada ise yüzde 10,2 değer kaybetti.

Önemli hareketli ortalamaların altına inen HYPE’ta RSI yaklaşık 35 seviyesinde bulunuyor ve bu görünüm zayıflayan momentuma işaret ediyor.

Piyasada 55 ila 56 dolar aralığı kısa vadede yakından izlenen bölge olarak öne çıkıyor. 60 doların üzerine yaşanacak bir hareket satış baskısının hafiflediğine işaret edebilir. Buna karşılık bu aralığın altına sarkılması halinde tasfiyelerin artması ve düzeltmenin derinleşmesi olasılığı gündemde kalabilir.

Teknik görünümde HYPE’ın yaklaşık 68 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama dahil başlıca ortalamaların altına gerilemesi aşağı yönlü tabloyu güçlendirdi. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI’ın 35 civarında bulunması da ivmenin zayıfladığına ve aşırı satış bölgesine yaklaşıldığına işaret ediyor.

Öte yandan büyük yatırımcılar cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Abraxas Capital’in çarşamba günü Hyperliquid pozisyonundan çıktığı aktarıldı. Söz konusu işlemin şirkete yaklaşık 530 milyon dolar kar sağladığı belirtildi.

Aralık ayındaki kilit açılışı izleniyor

Piyasa şimdi 6 Aralık için planlanan önemli token kilit açılışına odaklanmış durumda. Mevcut fiyatlarla bu serbest bırakmanın yaklaşık 578 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu takvim, ETF cephesindeki genişlemeye rağmen kısa vadeli fiyatlamada oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor.