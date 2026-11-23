Bitcoin pazar günü bir önceki günün zirvesini aşarak kasım ayı boyunca süren sert satışların hız kesiyor olabileceğine işaret etti. Buna rağmen piyasanın genel görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor. Bitcoin kasım ayında yüzde 21 gerilerken, hafta sonu 55.106 dolara kadar indi ve bu seviye eylül zirvesinin yüzde 37 altında kaldı.

18 günlük seri sona erdi

Pazar günkü hareket, Bitcoin’de art arda 18 gün boyunca görülen daha düşük günlük zirveler serisini sonlandırdı. Gün içinde 61.500 dolara çıkan fiyat, cumartesi günkü 60.800 dolarlık tepenin üzerine yerleşti. Öncesindeki 17 işlem gününde ise her gün oluşan zirve, bir önceki günün altında kalmıştı.

Teknik açıdan bu görünüm, satıcıların piyasa üzerindeki hakimiyetinin zayıflamaya başladığına dair ilk yapısal değişim olarak değerlendiriliyor. Aynı gün içinde oluşan dip seviyenin de bir önceki güne göre daha yukarıda kalması, satış baskısının yoruluyor olabileceği görüşünü destekledi.

Bitcoin’de daha yüksek zirve ve daha yüksek dip yapısının aynı gün görülmesi, satışların gücünü kaybetmeye başladığına dair ilk olumlu işaret olarak öne çıktı.

Toparlanma için para girişi belirleyici olacak

Buna karşın tek başına bu sinyalin yeni bir yükseliş trendi başlattığını söylemek için yeterli veri bulunmuyor. Daha kalıcı bir toparlanma için spot Bitcoin ETF’leri ve stabilcoin kanalıyla dijital varlık piyasasına yeniden sermaye girişi olması gerekiyor. Son dönemde görülen çıkışlar sürerse satış dalgasının yeniden derinleşmesi olasılığı masada kalacak.

Bitcoin, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olma özelliğini koruyor ve küresel dijital varlık piyasasının yönü üzerinde belirleyici etki yaratıyor. Bu nedenle fiyat yapısındaki kısa vadeli değişimler, yalnızca Bitcoin için değil daha geniş kripto piyasası açısından da yakından izleniyor.

Kasım ayındaki yüzde 21’lik düşüşe rağmen pazar günkü fiyat yapısı, piyasada satış yönlü ivmenin zayıflayabileceğini gösteren ilk sinyallerden biri oldu.

Gözler ABD enflasyon verisinde

Bu hafta açıklanacak ABD PCE verisi de piyasanın yönü açısından öne çıkıyor. ABD Merkez Bankasının enflasyon göstergeleri arasında yakından takip ettiği PCE verisi, faiz beklentilerini etkileyebilir. Faiz patikasına ilişkin beklentilerde yaşanacak değişim, kripto varlıklara yönelik risk iştahını ve fon akışlarını doğrudan etkileyebilir.

Kasım performansı, Bitcoin’i Haziran 2022’den bu yana en zayıf aylık tabloyla karşı karşıya bırakmış durumda. Benzer düşüş serilerinin ardından 60 günlük getiriler geçmişte karışık bir görünüm vermişti. Ancak veriler, aşağı yönlü eğilimin daha baskın olabildiğine işaret ediyor.

Bu nedenle pazar günkü hareket kısa vadede olumlu bir kırılma olarak görülse de piyasanın bundan sonraki seyrinde makroekonomik verilerle birlikte ETF akımları ve likidite koşulları belirleyici olacak.