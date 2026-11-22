Bitcoin, 21 Kasım’da 55.081 dolara kadar gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. TradingView verilerine göre kripto para daha sonra toparlandı ve pazar günü 60.583 dolardan işlem gördü. Bitcoin kasıma 77.425 dolardan başlamıştı.

Kasım performansı son yılların en zayıfları arasında yer aldı

CryptoRank verilerine göre Bitcoin, Kasım 2026 boyunca şu ana kadar yüzde 21,6 değer kaybetti. Aynı veri setine göre daha sert bir aylık düşüş en son Haziran 2022’de görülmüş, o dönemde kayıp yüzde 37,9’a ulaşmıştı.

Bitcoin, 21 Kasım’da 55.081 dolara kadar indikten sonra yeniden 60 bin doların üzerine çıktı, ancak kasım ayı performansı 2022’den bu yana en sert aylık gerilemelerden biri olarak kayda geçti.

Piyasada uzun süredir izlenen dört yıllık döngü yaklaşımı, Bitcoin’in büyük piyasa evrelerini yarılanma takvimiyle ilişkilendiriyor. Bu görüşü benimseyenler, 2014, 2018 ve 2022 yıllarını ayı piyasalarının son sert satış dönemleri olarak öne çıkarıyor. Bu çerçevede 2026 da aynı dizinin bir sonraki halkası olarak değerlendiriliyor. Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının Nisan 2028’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Önceki döngülerde sert düşüşlerin ardından dip seviyeler geldi

Bitcoin, 2013 sonlarında 1.100 doların üzerine çıkarak o dönemin rekorunu kırmıştı. Şubat 2014’te ise o yıllarda işlemlerin büyük bölümünü taşıyan Japon borsası Mt. Gox, yaklaşık 850 bin BTC kaybının ardından iflas başvurusunda bulundu. Kasım 2014’te yüzde 11,6 yükseliş görülse de aralıkta yüzde 15,3 düşüş yaşandı ve dip seviye Ocak 2015’te 200 doların altında oluştu. Mt. Gox, Bitcoin tarihinin en büyük borsa çöküşlerinden biri olarak biliniyor.

Aralık 2017’de yaklaşık 20.000 dolarla yeni zirveye çıkan Bitcoin, 2018 boyunca ICO piyasasındaki zayıflamayla baskı altında kaldı. Kasım 2018’de Bitcoin Cash ağ ayrılığı ve madenciler arasındaki çekişme sonrası piyasa sert düştü; Bitcoin o ay yüzde 36,4 geriledi. Aralıkta yüzde 6,4 daha kaybeden varlık, ay ortasında yaklaşık 3.200 dolarla döngü dibini gördü.

2022 ile 2026 arasında tarih benzerliği öne çıktı

Kasım 2021’de yaklaşık 69.000 dolarla dönemin zirvesine ulaşan Bitcoin, 2022’de Terra ekosisteminin çöküşü, Celsius ile Three Arrows Capital’in iflasları ve kasımda FTX’in çökmesiyle ağır bir satış dalgasıyla karşılaştı. Bitcoin, Kasım 2022’de yüzde 16,1 düştü ve 21 Kasım 2022’de yaklaşık 15.500 dolarla ayı piyasası dibini oluşturdu. Bu tarih, son dip seviyeden tam dört yıl önceye denk geldi.

2025 Ekim ayında 126.000 doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin, 2026’da şimdiye kadar 11 ayın altısında değer kaybetti ve 20 Kasım’da temmuzdan beri ilk kez 60.000 doların altına indi.

Mevcut döngüde Bitcoin, Ekim 2025’te 126.000 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. CryptoRank verilerine göre 2026’da şu ana kadar 11 ayın altısında düşüş yaşandı. 20 Kasım’da 60.000 doların altına inen fiyat, ertesi gün de geri çekilmeyi sürdürdü.

Son satış dalgası, Wall Street genelindeki geniş çaplı riskten kaçışla aynı döneme denk geldi. Özellikle teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen baskı ile ABD Merkez Bankasının ek faiz artışlarına yönelebileceği beklentisi, kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.