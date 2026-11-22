Bitcoin, sert fiyat dalgalanmalarının sürdüğü piyasada günlük işlem hacminde son ayların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. En büyük kripto varlık, 21 Kasım’da yaklaşık 55.100 dolara kadar geriledikten sonra hızlı bir tepki yükselişiyle yeniden 60.000 dolar eşiğine yaklaştı, ancak bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

Dalgalanma sonrası hacim hızla büyüdü

21 Kasım’daki düşüş, Bitcoin’i Eylül 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyelere taşıdı. Riskli varlıklarda yaşanan genel satış baskısı, özellikle ABD hisse senedi piyasasına ve yapay zeka sektörüne ilişkin artan kaygılarla birleşince yatırımcı iştahı zayıfladı. Bu ortamda Bitcoin’de yılın en sert satış dalgalarından biri görüldü.

Ardından gelen tepki alımlarıyla fiyat yeniden 60.000 doların üzerine çıktı ve kısa süreliğine 61.000 dolara yaklaştı. Buna karşın yükseliş uzun ömürlü olmadı. Bitcoin daha sonra yeniden değer kaybederek 60.000 doların altına indi.

Bitcoin, 21 Kasım’daki sert düşüşün ardından 60.000 doların üzerine dönse de bu seviyede tutunamadı.

Vadeli işlemler spot piyasayı geride bıraktı

CoinGecko verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5,4 artışla 58.879 dolar civarında işlem gördü. Aynı dönemde 24 saatlik toplam işlem hacmi 43,8 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri ise yeniden 1,18 trilyon dolar seviyesine çıktı.

CoinGlass verileri, hareketliliğin özellikle türev tarafta yoğunlaştığını gösterdi. Bitcoin vadeli işlem hacmi son 24 saatte 76,17 milyar dolar olarak kaydedildi. Spot işlem hacmi ise 7,91 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Metrik Değer Dönem Vadeli işlem hacmi 76,17 milyar dolar Son 24 saat Spot işlem hacmi 7,91 milyar dolar Son 24 saat

Bitcoin, son toparlanmaya rağmen haftalık bazda yüzde 9,74, aylık bazda ise yüzde 27’nin üzerinde ekside bulunuyor. Varlık ayrıca 126.198 dolarlık tarihi zirvesine göre yaklaşık yüzde 53,3 aşağıda işlem görüyor.

Tasfiyelerde kısa pozisyonlar öne çıktı

Piyasadaki sert dönüş, kripto türev işlemlerinde yeni bir tasfiye dalgasını da beraberinde getirdi. Son 24 saatte 85.533 yatırımcının pozisyonu kapandı ve toplam tasfiye tutarı 562,12 milyon dolara ulaştı.

Bu toplamın 406,13 milyon dolarlık bölümü kısa pozisyonlardan, 156 milyon dolarlık kısmı ise uzun pozisyonlardan oluştu. Sadece Bitcoin kaynaklı tasfiyeler 346,18 milyon doları bulurken, bunun yüzde 76,7’si düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılarda gerçekleşti.

Toplam 562,12 milyon dolarlık tasfiyenin büyük bölümü kısa pozisyonlarda yaşanırken, Bitcoin tek başına 346,18 milyon dolarlık pay aldı.

Fiyat hareketi, 60.000 dolar seviyesinin piyasa açısından önemini koruduğunu gösteriyor. Bitcoin bu eşiğin üzerine çıksa da alımların şimdilik yeterli güç üretmediği görülüyor.