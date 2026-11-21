Bitcoin, kripto para piyasasındaki geniş çaplı satışlarla birlikte yeni bir ayı piyasası dibine geriledi. Fiyat cumartesi günü 55.130 dolara kadar indi ve Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Satış baskısı yalnızca dijital varlıklarla sınırlı kalmadı; hisse senetleri ve altında da zayıflama izlendi.

Satış dalgası derinleşti

Son düşüş, Bitcoin’in Ekim 2025’te 126.000 doların üzerine çıkarak zirve yapmasının ardından başlayan aşağı yönlü süreci daha da ağırlaştırdı. Böylece riskli varlıklarda süren sert düzeltme, kripto para piyasasında yeni bir kırılma yarattı.

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, kısa vadeli görünümdeki bozulmaya rağmen Bitcoin konusunda iyimser duruşunu koruduğunu açıkladı. Fidelity Investments, küresel ölçekte varlık yönetimi ve yatırım hizmetleri sunan büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor.

Jurrien Timmer, Bitcoin’in son haftalarda S&P 500 ile belirgin biçimde daha güçlü korelasyon gösterdiğini, bu nedenle para benzeri bir varlıktan çok spekülatif bir risk varlığı gibi işlem gördüğünü belirtiyor.

İki farklı dinamik öne çıkıyor

Timmer, Bitcoin’in kendi değerlendirmesinde iki yönlü bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor. Buna göre fiyat hareketlerinde hem parasal dinamikler hem de spekülatif eğilimler etkili oluyor. Timmer, bu çerçeveyi karsız teknoloji hisseleri sepetindeki değişim ile küresel para arzını birlikte izleyerek değerlendirdiğini aktardı.

Onun yaklaşımına göre bu iki göstergenin aynı anda güçlü biçimde genişlediği dönemlerde Bitcoin sert yükselişler kaydediyor. Tersi durumda ise baskı artıyor. Şu anda yapay zeka temasındaki düzeltmenin risk iştahını zayıflattığını, küresel likiditedeki gerilemenin de bu tabloyu ağırlaştırdığını ifade ediyor.

Gözler 62.000 dolar eşiğinde

Timmer, Bitcoin’in yeniden Güç Yasası destek eğrisine döndüğünü, ancak bunun moral bozucu bir gelişme olduğunu kaydetti. Ona göre şu anda 62.000 dolar civarında bulunan ve zamanla yükselen bu çizginin belirgin biçimde altına inilmesi, kullandığı modelin tamamını tartışmalı hale getirebilir.

Timmer, Bitcoin fiyatının destek eğrisinin çok daha altına sarkması halinde kendi çerçevesinin sorgulanacağını vurguluyor.

Deneyimli trader Peter Brandt de benzer bir risk alanına işaret etti. Brandt, Bitcoin’in son düşüşün ardından daha kırılgan bir fiyat bölgesine girmiş olabileceğini belirtirken 57.803 dolar seviyesini öne çıkardı.

Uzun vadeli hedefler korunuyor

Timmer, Eylül 2026’da 60.000 dolar yakınında olası bir çift dip oluşumuna işaret etmişti. Ayrıca 80.000 ile 86.000 dolar aralığının aşılmasının 100.000 dolara doğru yeni bir hareketi destekleyebileceğini savunuyordu. Güç Yasası modeline dayanan daha uzun vadeli tahmininde ise Bitcoin’in 2029’a kadar 300.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Ancak Bitcoin’in yeniden 62.000 doların belirgin şekilde altına inmesi, bu yaklaşımın halen geçerli olup olmadığı sorusunu gündemde tutuyor. Piyasa katılımcıları şimdi hem makro koşulları hem de fiyatın kritik eşiklerin altında kalıcı olup olmayacağını izliyor.