Bitcoin vadeli işlem talebindeki hızlı toparlanma, 70000 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesini sağladı

Bitcoin piyasasında talep son bir haftada belirgin biçimde toparlandı. Kripto veri platformu CryptoQuant’ın paylaştığı göstergeler, özellikle vadeli işlem yatırımcılarının yeniden pozisyon almaya başladığını ve son yükselişin ardından piyasa ivmesinin güç kazandığını gösterdi.

Vadeli işlemler talebi öne çıktı

Bitcoin 63000 doların üzerinde kalıcı bir kapanış üretmekte zorlanırken, 30 günlük kümülatif talep verisi yılın en güçlü toparlanmalarından birine işaret etti. Söz konusu metrik, yedi gün içinde yaklaşık eksi 500000 BTC seviyesinden eksi 75000 BTC düzeyine yükseldi.

CryptoQuant, bu toparlanmanın büyük ölçüde vadeli işlem piyasasından kaynaklandığını belirtti. Vadeli işlem yatırımcılarına ait talep aynı dönemde yaklaşık eksi 295000 BTC seviyesinden nötr bölgenin hafif üzerine çıktı. Bu tablo, alım yönlü baskının arttığını ve kaldıraçlı yatırımcıların kısa vadeli görünüm konusunda daha fazla güven duymaya başladığını ortaya koydu.

CryptoQuant verileri, Bitcoin talebindeki son toparlanmanın büyük bölümünün vadeli işlem piyasasındaki hızlı duygu değişiminden beslendiğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Vadeli işlem, yatırımcıların bir varlığı gelecekte belirli bir fiyattan alma veya satma sözleşmesi yaptığı piyasa türüdür. Kaldıraç ise daha küçük teminatla daha büyük pozisyon açılmasını sağlar, bu da hem kazanç hem zarar ihtimalini büyütür.

Spot piyasadaki zayıflık sürüyor

Buna karşın spot talep tarafında aynı güç görülmedi. Veriler, spot piyasa talebinin yaklaşık eksi 78000 BTC düzeyinde kaldığını gösterdi. Bu görünüm, uzun vadeli yatırımcılar ile kurumsal alıcıların hala temkinli davrandığına işaret ediyor.

Bu nedenle son talep sıçramasının büyük bölümünün yeni sermaye girişinden çok spekülatif işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Piyasadaki hareketin ağırlıklı olarak vadeli işlemlerden beslenmesi, yükselişin kalıcılığı konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Spot talebin zayıf kalması, Bitcoin’de görülen güçlü toparlanmanın daha çok kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerle desteklendiğini düşündürüyor.

70000 dolar seviyesi yeniden izleniyor

Vadeli işlem talebindeki artış, Bitcoin’in mevcut direnç bölgesini aşma ihtimalini güçlendirdi. Piyasada oluşan yeni ivme, 70000 dolar seviyesinin yeniden hedef haline gelmesine yol açtı. Yine de analistler, spot alımların güçlenmemesi halinde bu hareketin büyük bir kırılmaya dönüşmesinin zor olabileceği görüşünü koruyor.

Geçmiş dönemlerde Bitcoin’in daha güçlü ve kalıcı yükselişleri, vadeli işlem ve spot talebin aynı anda arttığı süreçlerde görülmüştü. Mevcut tabloda ise spot piyasadaki çekingenlik, daha geniş çaplı bir fiyat atılımının önündeki başlıca engel olarak öne çıkıyor.