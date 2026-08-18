Satoshi’nin 1,096 milyon BTC’si için özel anahtar iddiası tartışma yarattı

Bitcoin‘in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun cüzdan bakiyesi, özel anahtarın rastgele tahmin edilmesiyle bu servete erişilebileceği yönündeki viral iddianın ardından yeniden kripto para piyasasının gündemine girdi. Arkham Intelligence verilerine göre Nakamoto’ya atfedilen cüzdanlarda 1,096 milyon BTC bulunuyor. Bu tutar, Bitcoin’in 64.245 dolar seviyesindeki fiyatı üzerinden yaklaşık 70,43 milyar dolara karşılık geliyor.

Özel anahtar tartışmasına teknik yanıt

X üzerindeki tartışma, art arda 24 kelimelik bir ifadeyi doğru tahmin ederek milyarlarca dolarlık Bitcoin’e ulaşmanın teorik olarak mümkün göründüğü yönündeki paylaşımlarla büyüdü. Ancak teknik araştırmacılar, bu senaryonun pratikte geçerli olmadığını vurguladı. Uzmanlara göre saniyede 1 trilyon kombinasyon üretebilen bir hesaplama gücüyle bile belirli bir 24 kelimelik ifadeyi yüzde 50 olasılıkla bulmak yaklaşık 1,8 oktodesilyon yıl sürer.

Uzmanlar, bu sürenin evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıllık yaşını açık ara aştığını ve Bitcoin ağındaki matematiksel korumanın fiilen aşılamaz bir düzeyde kaldığını değerlendiriyor.

Tartışmadaki bir başka temel sorun da teknik yapının yanlış anlaşılması oldu. Nakamoto’nun varlıklarının tek bir kurtarma ifadesiyle korunmadığı belirtiliyor. Günümüzde yaygın kullanılan BIP 39 anımsatıcı ifade standardı, Bitcoin’in kurucusunun projeden ayrılmasından sonra geliştirildi.

2009 ve 2010 döneminde anahtar üretim yöntemi farklıydı. Nakamoto’nun coin’leri, eski tip P2PK yani Pay to Public Key yapısındaki 22 binden fazla bağımsız adrese dağılmış durumda bulunuyor. Bu nedenle olası bir saldırganın tek bir cüzdanı değil, binlerce ayrı adresi tek tek hedef alması gerekir.

Mini sözlük: P2PK, Bitcoin’in ilk yıllarında kullanılan bir adresleme biçimidir. Bu yapıda ödeme, doğrudan açık anahtara yönlendirilir ve daha sonra yaygınlaşan modern cüzdan standartlarından teknik olarak ayrılır.

15 yıldır hareketsiz kalan varlıklar izleniyor

Nakamoto’ya bağlanan bu varlıkların 15 yılı aşkın süredir hareket etmemiş olması da dikkat çekiyor. Piyasada, bu adreslerde görülebilecek en küçük bir transferin bile güçlü fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği görüşü öne çıkıyor.

Adam Back Bitcoin odaklı saklamayı savundu

Ağ güvenliğine ilişkin tartışma sürerken sektör temsilcileri güvenli saklama yöntemlerine de dikkat çekti. Hashcash sisteminin mucidi Adam Back, donanım cüzdanı üreticilerinin pazarlama eğilimleri nedeniyle binlerce altcoin için destek eklediğini, ancak bu varlıkların çoğunda Bitcoin’deki çoklu imza ve Schnorr imzaları gibi gelişmiş güvenlik özelliklerinin bulunmadığını söyledi. Back, Blockstream’in üst yöneticisi olarak Bitcoin altyapısı ve saklama çözümleri alanında öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Adam Back, yalnızca Bitcoin’e odaklanan izole cihaz tasarımının, üçüncü taraf teknolojik riskleri azaltarak protokole özel daha güçlü bir koruma sunduğunu vurguluyor.

Back’e göre üreticiler, çok sayıda varlığı destekleyebilmek için sistemlerini en düşük ortak teknik seviyeye göre şekillendirmek zorunda kalıyor. Bu yaklaşım, cihaz mimarisini sadeleştirmek yerine yeni güvenlik açıklarına alan açabiliyor.