Bitcoin yükselirken dolar endeksi de güç kazandı

Bitcoin ağustos başından bu yana güçlü bir yükseliş sergiledi. Fiyat yaklaşık 63 bin dolardan 87 bin dolara kadar çıktıktan sonra sınırlı bir geri çekilmeyle 84 bin 600 dolar civarında işlem gördü. Bu hareketle Bitcoin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hareketli ortalamalarının belirgin biçimde üzerine yerleşti.

Dolar endeksindeki toparlanma dikkat çekti

Aynı dönemde ABD dolar endeksi de yukarı yönlü bir seyir izledi. Eylül başında 98,40 civarındaki dip seviyelerden yükselen endeks, 101 seviyesinin üzerine çıktı. Böylece yaz aylarının büyük bölümünde görülen zayıf görünüm tersine döndü.

Doların son seanslarda güç kazanması, Bitcoin’in kendi yerel zirvelerine yöneldiği döneme denk geldi. Bu eş zamanlı tablo dikkat çekiyor. Çünkü Bitcoin ve altın, özellikle para politikasında gevşeme beklentilerinin arttığı ya da maliye politikasına yönelik kaygıların öne çıktığı dönemlerde, çoğunlukla dolar zayıflığına karşı koruma aracı olarak öne çıkıyordu.

Eş zamanlı yükselişte hangi etkenler öne çıkıyor

Her iki varlığın aynı anda yükselmesi, kripto para fiyatları üzerindeki geleneksel dolar etkisinin başka unsurlar tarafından ikinci plana itildiğine işaret edebilir. Risk iştahındaki artış, kurumsal taraftan gelen portföy akımları ve Bitcoin’e özgü gelişmeler bu görünümde rol oynayan başlıca etkenler arasında sayılıyor.

Bitcoin ile dolar endeksindeki eş zamanlı güçlenme, tek başına kalıcı bir yapısal kopuş anlamına gelmiyor.

Yine de tek bir ortak yükseliş dönemi, iki gösterge arasındaki tarihsel ilişkiyi kalıcı biçimde değiştirdiğini göstermiyor. Bitcoin ile DXY arasındaki ilişki uzun yıllara yayılan döngüler içinde zaman zaman zayıfladı, ardından yeniden belirginleşti. Geçmişte kısa süreli pozitif korelasyon dönemleri de görüldü, ancak bu durum daha geniş çerçevedeki ters yönlü eğilimi ortadan kaldırmadı.

Önümüzdeki haftalarda izlenecek başlıklar

Önümüzdeki birkaç haftada bu görünüm korunursa, özellikle dolar yükselmeyi sürdürürken Bitcoin kazanımlarını korur ya da sınırlı bir düzeltmeye giderse, daha anlamlı bir sinyal ortaya çıkabilir. Mevcut tabloda ise hem DXY hem de Bitcoin’de görülen eş zamanlı güçlenme, uzun vadeli bir rejim değişiminden çok geçici bir ayrışma izlenimi veriyor.

Yatırımcılar, Bitcoin yükselişinin dolar dinamiklerinden bağımsız sürüp sürmeyeceğini anlamak için Fed açıklamaları, enflasyon verileri ve risk iştahındaki değişimi izleyecek.

Piyasa katılımcıları bundan sonraki süreçte makroekonomik başlıklara odaklanacak. ABD Merkez Bankasının mesajları, enflasyon verileri ve küresel risk iştahındaki değişim, Bitcoin’in dolar ile tarihsel ters yönlü ilişkisine yeniden dönüp dönmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.