BITCOIN (BTC)

JPMorgan: Bitcoin Uzun Vadede Altından Daha Cazip Yatırım Olarak Görülüyor

Özet

  • JPMorgan, Bitcoin’in uzun vadede altından daha cazip olabileceğini belirtti.
  • Bitcoin’in volatilitesi ile altın arasındaki fark azalmış durumda.
  • Borsa yatırım fonlarından son aylarda ciddi miktarda çıkış yaşandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

JPMorgan analistleri, Bitcoin’in uzun vadeli yatırım cazibesinin altına kıyasla güçlendiğini belirtti. Bu değerlendirme, Bitcoin’in son aylarda önemli bir değer kaybı yaşamasına rağmen, uzmanların uzun vadeli görünümle ilgili olumlu değerlendirmeleriyle dikkat çekti. JPMorgan, merkezi New York’ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren büyük bir finans kuruluşu olarak biliniyor; banka, sık sık piyasalara ilişkin analiz ve öngörülerini paylaşıyor.

İçindekiler
1 Volatilite Dengesi ve Piyasa Değerlendirmesi
2 Bitcoin Fiyatındaki Sert Düşüş ve Piyasa Tepkisi
3 Piyasa Dinamiklerinde Son Gelişmeler

Volatilite Dengesi ve Piyasa Değerlendirmesi

JPMorgan’ın son raporunda, altının son bir yılda güçlü bir şekilde değer kazanmasına rağmen, artan volatilitesinin Bitcoin ile arasındaki risk farkını azalttığı aktarıldı. Analistler, “Altının son dönemdeki hızlı çıkışı, aynı zamanda volatilitesinde de önemli bir artışa yol açtı,” ifadelerine yer verdi. Bitcoin’in altına kıyasla risk ayarlı profilinde iyileşme yaşandığı, fiyat dalgalanmalarının da iki varlık arasında yaklaştığı belirtildi.

Rapor, Ekim 2025’ten bu yana altının yaklaşık yüzde 30 değer kazandığını, Bitcoin’in ise tepe noktası olan 126 bin doların neredeyse yarısına kadar gerilediğini işaret ediyor. Buna karşın, JPMorgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, altındaki yükselişin volatilitede de artışa neden olduğuna dikkat çekiyor.

Panigirtzoglou, “Bitcoin’in volatilitesi ile altın arasındaki oran rekor düşük seviyeye geriledi ve risk algılaması bakımından aradaki fark azaldı,” dedi.

Uzmanlar, Bitcoin’in piyasa değerinin sadece altınla kıyaslanacak düzeye ulaşması için, teorik olarak yaklaşık 266 bin dolarlık bir fiyata ulaşması gerektiğine dikkat çekti. Fakat bu seviyelere kısa vadede ulaşılmasının zor olduğunun da altı çizildi.

Bitcoin Fiyatındaki Sert Düşüş ve Piyasa Tepkisi

Analiz, Bitcoin’in fiyatında son dönemde yaşanan sert düşüşün ardından yayımlandı. Kripto para, geçtiğimiz perşembe günü dalgalı işlemlerle 65 bin dolar civarına geriledi ve bu rakam, bugüne dek görülen en büyük nominal değer kaybı olarak değerlendirildi.

Ekim ayındaki zirvesinden bu yana Bitcoin’in yaklaşık 62 bin dolar gerilediği belirtiliyor. JPMorgan’ın değerlendirmesine göre, Bitcoin’in mevcut fiyatı, yaklaşık 87 bin dolar olarak hesaplanan üretim maliyetinin oldukça altında bulunuyor.

JPMorgan, “Fiyatların üretim maliyetinin altında uzun süre seyretmesi, verimsiz madencilerin piyasadan çekilmesine neden olabilir,” görüşüne yer verdi.

Bu süreçte ABD merkezli Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) sürekli olarak para çıkışı yaşandı. Banka, geçen ay 3 milyar dolardan fazla çıkış olduğunu, aralık ve kasım aylarında da yüksek miktarlı hareketler görüldüğünü kaydetti.

Piyasa Dinamiklerinde Son Gelişmeler

JPMorgan, son satış dalgasına rağmen geçmişe oranla daha ılımlı bir satış baskısı izlendiğini iddia etti. Ancak, ETF’lerde süren çıkışlar ve fiyatlardaki sert düşüş, piyasadaki olumsuz havanın sürdüğünü gösteriyor. Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin’in fiyatı 66 bin dolar seviyesindeydi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Michael Saylor’ın Bitcoin Tahminleri ve Şirketinin Kayıpları Tartışma Yarattı

Her Şey Bitti Mi? Kripto Paraların Son 17 Yılı ve Bin Günde Yapılacaklar

120.000 $’ken Bugün İçin Kripto Para Yatırımcılarını Uyarmıştı, Kahinin Bugünkü Paylaşımları

Son Dakika: 2021 ATH Seviyesi de Kaybedildi, Kripto Paralar Çakılıyor

Sıcak Gelişme: Bitcoin 70.000 Doların Altına İndi

Analistler Bitcoin İçin Uyardı: Yeni Ayı Piyasası Öncekinden Daha Tehlikeli

Bitcoin’de Durgunluk Sinyalleri: Tarihi Verilere Göre Olası Riskler ve 2026 Yılına İşaretler

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Her Şey Bitti Mi? Kripto Paraların Son 17 Yılı ve Bin Günde Yapılacaklar
Bir Sonraki Yazı Strategy Hisselerinde Ani Düşüş: Bitcoin’deki Dalgalanma ve Finansal Endişeler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Michael Saylor’ın Bitcoin Tahminleri ve Şirketinin Kayıpları Tartışma Yarattı
BITCOIN (BTC)
Tether, Anchorage Digital’e 100 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
Tether (USDT)
Strategy Hisselerinde Ani Düşüş: Bitcoin’deki Dalgalanma ve Finansal Endişeler
Kripto Para
Her Şey Bitti Mi? Kripto Paraların Son 17 Yılı ve Bin Günde Yapılacaklar
BITCOIN (BTC)
Grafiğe Bakmadan Önce Şuna Bakın: Kriptoyu Hareketlendiren Makro Veriler Artık Anlık
BITCOIN Haberleri
Lost your password?