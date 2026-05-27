Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Btc power law modeline göre 163 bin dolar hedefi tartışılıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Power Law modeli Bitcoin fiyatı için 163.500 dolar tahmin ediyor.
  • 💡 Piyasa fiyatı hala 75.800 dolar seviyesinde ve modelin yüzde 53 gerisinde seyrediyor.
  • 📈 Piyasa uzmanları model ve gerçek fiyat arasındaki farka dikkat çekiyor.
  • ⚡ En kritik nokta, altın kesişim oluşmadan önce piyasa yönü netleşebilir; $BTC grafiği yakından izleniyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para dünyasının deneyimli isimlerinden Peter Brandt, Bitcoin’in mevcut fiyatının ne olması gerektiğiyle ilgili sosyal medya platformu X’te başlayan tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın fitilini ateşleyen, Strive şirketinde stratejist olarak görev yapan Joe Burnett’in, popüler “Bitcoin Power Law” modeline dayandırdığı analiz oldu. Burnett’e göre bu model, Bitcoin’in gelirinin 163.500 dolar civarında olması gerektiğini öngörüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Power Law modeli neyi öngörüyor?
2 Uzmanlardan farklı bakış açıları
3 Bitcoin grafiğinde kritik kırılım ve teknik görünüm
4 Piyasa uzmanlarının değerlendirmeleri

Bitcoin Power Law modeli neyi öngörüyor?

Joe Burnett’in iddiasına göre Bitcoin fiyatı, Power Law modelinin işaret ettiği fiyatın yaklaşık yüzde 53 gerisinde bulunuyor. Burnett, bu modelin dikkate değer olduğunu ve büyük bir sermaye akışının Bitcoin yönüne doğru kaymak üzere olabileceğini belirtiyor. Bilinen bir teknik analize göre Power Law modeli, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketlerini matematiksel olarak açıklayan ve güç yasası (power law) fonksiyonunu temel alan bir fiyat tahmin mekanizmasıdır.

Mini sözlük: Power Law Modeli, finansal piyasada özellikle Bitcoin gibi dijital varlıkların fiyat hareketlerini öngörmek için kullanılan bir matematiksel modeldir. Bu model, fiyat artış ya da azalışlarının sabit bir oranın üzerinde ilerlediğini varsayar ve geçmiş veriyle uzun dönemli fiyat eğilimlerini analiz etmede kullanılır.

Uzmanlardan farklı bakış açıları

Cheds Trading adını kullanan başka bir kripto para yatırımcısı ise, Burnett’in model bazlı fiyat tahminlerine şüpheyle yaklaştı ve “Piyasanın bize fiyatı zaten söylediği yerde bu kadar karmaşık modellere neden ihtiyaç var?” diye sordu. Cheds Trading, piyasa değerinin yanlış olabileceği düşüncesinin mantıksız olduğunu savundu.

Cheds Trading, “Piyasanın bize fiyatı zaten söylediği yerde bu kadar karmaşık modellere neden ihtiyaç var? ‘Piyasa hatalı’ düşüncesini gerçekten anlamıyorum,” ifadesini kullandı.

Peter Brandt ise bu yoruma yanıt vererek, piyasa fiyatının her zaman geçerli ve öncelikli olduğu görüşünü öne sürdü. Brandt, “Fiyat asla yanlış olmaz. Fiyat en üstte yer alır. Görüşler ise bolca bulunur,” şeklindeki sözleriyle teknik analizde fiyatın nihai belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Brandt, “Fiyat asla yanlış olmaz. Fiyat en üstte yer alır. Görüşler ise bolca bulunur,” diyerek piyasada fiyatın esas alınması gerektiğini vurguladı.

Bitcoin grafiğinde kritik kırılım ve teknik görünüm

Bitcoin 26 Mayıs’ta 78.015 dolar seviyesini gördükten sonra bu direnci aşamayıp yaklaşık 75.800 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 1,58 oranında bir değer kaybı yaşanırken, piyasadaki genel eğilim aşağı yönlü seyretti. Bazı dijital varlıklar ise bu dönemde sınırlı da olsa kazançlar elde etti.

Teknik tarafta, yatırımcılar Bitcoin grafiğinde kritik bir oluşumun habercisi olan altın kesişim (golden cross) yapısını takip ediyor. Yakın zamanda 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalamanın kesişmesi bekleniyor. Bu durum, genellikle piyasada olumlu bir sinyal olarak algılanıyor. Ancak altın kesişim öncesinde bu iki ortalamadan birindeki olası kırılım kısa vadede yönü belirleyebilir.

MetodMevcut BTC FiyatıModel HedefiFark (%)
Piyasa Fiyatı75.797
Power Law Modeli163.50053

Piyasa uzmanlarının değerlendirmeleri

Hem teknik analizde hem de model temelli yaklaşımlarda uzmanlar arasında farklı görüşler öne çıkıyor. Brandt, piyasada fiyatın her zaman belirleyici olduğunu savunurken, bazı analistler matematiksel modellere dikkat çekiyor. Bu süreçte Bitcoin’in izleyeceği yol, hem teknik göstergeler hem de yatırımcı duyarlılığıyla şekilleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kraken yeni Bitcoin Vault ürününü başlattı, BTC sahiplerine pasif gelir imkanı sundu

Bitcoin haftalık kapanış bölgesinde sıkıştı düşük 80 bin dolarlar kritik direnç oldu

Bitcoin küresel varlık sıralamasında 13’üncülüğe geriledi

BlackRock’un Bitcoin ETF’sinde 1,3 milyar dolarlık rekor satış fiyatı 10 dakikada %1,5 düşürdü

BTC fiyatı 74.000 dolar desteğinde tutundu 78.000-80.000 dolar aralığında dirençle karşılaşıyor

Bitcoin’de 73.000 75.000 dolar aralığı 2026 döngüsünde ana destek olarak öne çıkıyor

Bitcoin 82.800 dolardan döndü, Cowen’a göre dört yıllık döngü hâlâ geçerli

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Banca Sella, İtalya’da MiCA lisansı alan ilk banka oldu
Bir Sonraki Yazı XRP’de aylık grafikte 0,77 dolar hedefi: Bollinger Bands %41 düşüş uyarısı verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP’de aylık grafikte 0,77 dolar hedefi: Bollinger Bands %41 düşüş uyarısı verdi
RIPPLE (XRP)
Banca Sella, İtalya’da MiCA lisansı alan ilk banka oldu
Ekonomi Kripto Para
Mastercard ABD’de BitLicense alarak blokzincir ödemelerine yeni adım attı
STABILCOIN
Çin Yüksek Mahkemesi kripto para ve yapay zekada yeni yargı kuralları için çalışma başlattı
Kripto Para
Shiba Inu vadeli işlemlerinde son 24 saatte yüzde 190 düşüş kaydedildi
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?