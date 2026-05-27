Btc power law modeline göre 163 bin dolar hedefi tartışılıyor

Kripto para dünyasının deneyimli isimlerinden Peter Brandt, Bitcoin’in mevcut fiyatının ne olması gerektiğiyle ilgili sosyal medya platformu X’te başlayan tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın fitilini ateşleyen, Strive şirketinde stratejist olarak görev yapan Joe Burnett’in, popüler “Bitcoin Power Law” modeline dayandırdığı analiz oldu. Burnett’e göre bu model, Bitcoin’in gelirinin 163.500 dolar civarında olması gerektiğini öngörüyor.

Bitcoin Power Law modeli neyi öngörüyor?

Joe Burnett’in iddiasına göre Bitcoin fiyatı, Power Law modelinin işaret ettiği fiyatın yaklaşık yüzde 53 gerisinde bulunuyor. Burnett, bu modelin dikkate değer olduğunu ve büyük bir sermaye akışının Bitcoin yönüne doğru kaymak üzere olabileceğini belirtiyor. Bilinen bir teknik analize göre Power Law modeli, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketlerini matematiksel olarak açıklayan ve güç yasası (power law) fonksiyonunu temel alan bir fiyat tahmin mekanizmasıdır.

Mini sözlük: Power Law Modeli, finansal piyasada özellikle Bitcoin gibi dijital varlıkların fiyat hareketlerini öngörmek için kullanılan bir matematiksel modeldir. Bu model, fiyat artış ya da azalışlarının sabit bir oranın üzerinde ilerlediğini varsayar ve geçmiş veriyle uzun dönemli fiyat eğilimlerini analiz etmede kullanılır.

Uzmanlardan farklı bakış açıları

Cheds Trading adını kullanan başka bir kripto para yatırımcısı ise, Burnett’in model bazlı fiyat tahminlerine şüpheyle yaklaştı ve “Piyasanın bize fiyatı zaten söylediği yerde bu kadar karmaşık modellere neden ihtiyaç var?” diye sordu. Cheds Trading, piyasa değerinin yanlış olabileceği düşüncesinin mantıksız olduğunu savundu.

Peter Brandt ise bu yoruma yanıt vererek, piyasa fiyatının her zaman geçerli ve öncelikli olduğu görüşünü öne sürdü. Brandt, “Fiyat asla yanlış olmaz. Fiyat en üstte yer alır. Görüşler ise bolca bulunur,” şeklindeki sözleriyle teknik analizde fiyatın nihai belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Bitcoin grafiğinde kritik kırılım ve teknik görünüm

Bitcoin 26 Mayıs’ta 78.015 dolar seviyesini gördükten sonra bu direnci aşamayıp yaklaşık 75.800 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 1,58 oranında bir değer kaybı yaşanırken, piyasadaki genel eğilim aşağı yönlü seyretti. Bazı dijital varlıklar ise bu dönemde sınırlı da olsa kazançlar elde etti.

Teknik tarafta, yatırımcılar Bitcoin grafiğinde kritik bir oluşumun habercisi olan altın kesişim (golden cross) yapısını takip ediyor. Yakın zamanda 50 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalamanın kesişmesi bekleniyor. Bu durum, genellikle piyasada olumlu bir sinyal olarak algılanıyor. Ancak altın kesişim öncesinde bu iki ortalamadan birindeki olası kırılım kısa vadede yönü belirleyebilir.

Metod Mevcut BTC Fiyatı Model Hedefi Fark (%) Piyasa Fiyatı 75.797 – – Power Law Modeli – 163.500 53

Piyasa uzmanlarının değerlendirmeleri

Hem teknik analizde hem de model temelli yaklaşımlarda uzmanlar arasında farklı görüşler öne çıkıyor. Brandt, piyasada fiyatın her zaman belirleyici olduğunu savunurken, bazı analistler matematiksel modellere dikkat çekiyor. Bu süreçte Bitcoin’in izleyeceği yol, hem teknik göstergeler hem de yatırımcı duyarlılığıyla şekilleniyor.