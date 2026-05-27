Dogecoin uzun vadeli trend çizgisine tekrar yaklaştı kritik destek testi gündemde

Dogecoin son dönemde önemli bir teknik seviyeye yaklaşarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Popüler kripto para, haftalık grafikte uzun vadede güçlü bir destek ve rehber olarak öne çıkan trend çizgisine yeniden temas etti. Analistlerin paylaştığı grafikler, DOGE fiyatının uzun süredir belirli bir bant içinde yatay dalgalandığını ve bu çizginin sürekli olarak önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu gösteriyor.

Teknik görünüm kritik eşikte

Surf tarafından X platformunda paylaşılan bir grafikte, Dogecoin’in 2017’den 2026’ya kadar uzanan geniş bir zaman aralığındaki fiyat hareketi incelendi. Grafikte yer alan ve birkaç önemli konsolidasyon bölgesinden geçen beyaz trend çizgisi, Dogecoin’in güncel fiyatı ile neredeyse aynı seviyede bulunuyor. Önceki piyasa döngülerinde, Dogecoin bu çizginin altında uzun süre bekledikten sonra üzerine çıktığında ciddi yükseliş hareketleri yaşamıştı.

Analistlere göre DOGE’un yeniden yukarı ivme kazanabilmesi için bu bölgenin geri alınması, ardından fiyatın burada güç kazanması gerekiyor. Eğer DOGE çizginin üzerine çıkar ve burada tutunmayı başarırsa, teknik olarak uzun vadeli olumlu bir görünüm teyit edilmiş sayılacak. Buna karşılık, fiyat bu seviyede baskı görüp reddedilirse, Dogecoin’in geniş bir aralıkta sıkışmış kalmaya devam etmesi mümkündür.

Grafik, Dogecoin’in önemli bir karar noktasında olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, fiyatın trend çizgisi üzerine çıkıp uzun süre kalıp kalamayacağını yakından izliyor.

Kısa vadede güçlenme için konfirmasyon bekleniyor

Bir başka analizde Crypto GEMs, Dogecoin’in yükselen uzun vadeli destek çizgisini yeniden test ettiğine dikkat çekti. Bu trend çizgisi; 2017, 2020 ve son olarak 2026 için öngörülen düşük seviyeleri birleştirerek önemli döngü diplerinin oluştuğu alanları vurguluyor. Daha önce Dogecoin’in bu uzun vadeli desteğe dokunduğu dönemlerde, fiyatın kısa süre içinde belirgin biçimde yukarı hareket ettiği görülmüştü. Özellikle 2017 ve 2020’deki diplerden sonra, önemli yüksekler ve büyük ralli dönemleri yaşanmıştı.

Crypto GEMs, güncel durumda DOGE’un olası bir dip bölgede yer aldığına işaret etti ancak bu tabanın kesinlik kazanması için fiyatın trend çizgisi üzerinde kalıcı şekilde tutunması gerektiğini belirtti. 2021’deki tepe seviyesinden ve 2024–2025 yılındaki yükseklerden hala oldukça uzak olan DOGE, güçlü bir yükselişe geçmeden önce daha fazla alım işaretinin gelmesini bekliyor.

Her iki analize göre de Dogecoin’in uzun vadeli trend çizgisinde tutunup tutunamayacağı, önümüzdeki dönemde fiyat hareketinin yönünü belirleyecek en kritik gelişmelerden biri olarak görülüyor.

Mini sözlük: Trend çizgisi, teknik analizde geçmişten bugüne fiyat hareketlerinin önemli noktalarına temas ederek grafikte çizilen ve olası destek ile direnç seviyelerini öngörmede kullanılan düz çizgilerdir. Uzun vadeli trend çizgileri, hem yatırımcıların psikolojisi hem de büyük fiyat hareketlerinin potansiyel başlangıcı açısından kritik öneme sahip olabilir.

Dogecoin’in döngüsel hareketleri ve destek seviyeleri

Dogecoin’in 2014’ten günümüze uzanan uzun vadeli grafiği, fiyatın her döngüde benzer bir model izlediğini ortaya koyuyor. Büyük yükselişlerden önce genellikle bu uzun vadeli destek çizgisinin yakınında bir dip görülüyor. Sonraki aylarda ise fiyat hızlı bir şekilde önceki yüksek seviyelere yaklaşıyor. Son durumda DOGE, 2021 zirvesine ve son iki yılın önemli seviyelerine kıyasla hala düşük bir bölgede işlem görüyor.

Dönem Dip Noktası Tepe Noktası Sonrası Fiyat Artışı Uzun Vadeli Destek Testi 2017 Trend çizgisi 2018 rallisi Başarılı 2020 Trend çizgisi 2021 zirvesi Başarılı 2024–2026 Trend çizgisi Henüz başlamadı Gözlemde

Özetle Dogecoin’in yeni bir yükseliş hareketi başlatması, büyük ölçüde trend çizgisi seviyesindeki fiyat davranışına ve buradan gelebilecek tepkiye bağlı olarak şekillenecek.