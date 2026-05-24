Dogecoin uzun vadeli sıkışmada üçgenin sona yaklaşmasına ilerliyor

Dogecoin (DOGE), fiyat grafiklerinde uzun vadeli bir daralma bölgesinde hareket etmeye devam ediyor. Son dönemde yapılan analizlerde, hem fiyat hem de piyasa değeri açısından DOGE’un kritik direnç seviyelerine yakın seyrettiği görülüyor. Kripto para piyasasında sık sık karşılaşılan bu tür sıkışma dönemleri, büyük bir fiyat hareketinin yaklaştığına işaret edebilir. Ancak DOGE için henüz yukarı yönlü kesin bir çıkış sinyali gelmiş değil.

Dogecoin fiyatında geniş flama yapısı öne çıkıyor

Teknik analizlere göre Dogecoin, büyük bir fiyat artışının ardından uzun vadeli geniş bir flama (penant) formasyonunda işlem görüyor. Bu yapıda fiyat, her dalga hareketinde daha yüksek dipler ve daha düşük tepeler yaparak daralan bir üçgene yaklaşıyor.

Analistler, yukarıdaki ana direnç çizgisinin DOGE’da satışların artmasına neden olduğunu ve bu noktanın üzerinde net bir kırılım yaşanmadıkça alıcıların kontrolü sağlamasının güçleştiğine dikkat çekiyor. Alt bölgede ise yükselen destek çizgisi son iki yıl boyunca DOGE için güvenli bir alan sundu. Bu çizginin kaybedilmesi halinde ise mevcut olumlu görünümün bozulabileceği belirtiliyor.

Flama formasyonunun yapısı gereği piyasada giderek daha dar bir hareket alanı bırakıyor ve yakın gelecekte fiyatın bu formasyondan çıkış yapması bekleniyor. Yine de yukarı yönlü bir kırılım gelmeden kesin bir yön belirlemek zor. Eğer fiyat direnci güçlü bir şekilde aşarsa, DOGE’un yeni bir yükseliş dalgası geliştirmesi gündeme gelebilir.

Market cap grafiğinde sıkışma ve olası kırılım

DOGE’un piyasa değerini izleyen grafiklerde ise, piyasa büyüklüğünün de giderek daralan bir üçgende sıkıştığı görülüyor. Buradaki direnç çizgisi, 2021 zirvesinden bu yana aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Alt taraftaki destek çizgisi ise piyasa değerinin düşmesini sınırlayan ana seviye olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, market cap’in bu sıkışma alanının tepe noktasına doğru yaklaşması, baskının arttığına işaret ediyor. Eğer DOGE bu yapıyı yukarı yönlü kırabilirse, piyasa değerinde ilk hedef 73,19 milyar dolar seviyesi olabilir. Ancak henüz net bir hareket gözlenmediği için, mevcut trendin devam etmesi ve fiyatın üçgenin dar alanında dalgalanmayı sürdürmesi ihtimali de dikkat çekiyor.

Öte yandan, piyasa değeri alt destek çizgisinin altına gerilerse, DOGE tarafındaki olumlu senaryo zayıflayabilir. Dolayısıyla hem fiyat hem de piyasa değeri cephesinde ana odak noktası, üçgen yapısının hangi yöne kırılacağı olacak. Yatırımcıların özellikle direnç noktalarında yaşanacak hareketleri yakından izlemesi öneriliyor.

Mini sözlük: Flama (Penant) Formasyonu, finansal piyasalarda fiyatın daralan bir üçgen içinde giderek sıkıştığı ve genellikle büyük bir hareketle sonuçlanan teknik bir analiz yapısıdır. Bu formasyon, fiyatın yönünü belirleyebilecek potansiyel kırılmaların habercisi olarak görülür.

Parametre Fiyat Grafiği Piyasa Değeri Grafiği Ana Direnç Yükselen mavi çizgi (flama tepesi) Sarı çizgi (2021 sonrası başlayan düşen direnç) Ana Destek Yükselen alt mavi çizgi Yükselen mor çizgi Olası Hedef Yeni dalga başlangıcı 73,19 milyar dolar Kırılım Durumu Henüz gerçekleşmedi Henüz gerçekleşmedi

DOGE fiyatında gözlenen sıkışmanın henüz net bir kırılmaya yol açmadığı, ancak üçgen yapısının sona yaklaşmasıyla büyük bir hareketin kapıda olabileceği belirtiliyor. Yatırımcıların, kritik direnç seviyeleri ile flama formasyonunun sınırlarını yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanıyor.