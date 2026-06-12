Dogecoin 0,08 dolar eşiğine çekildi! Piyasada şimdi hangi sinyal izleniyor?

Dogecoin’de son geri çekilme, son haftalarda oluşan toparlanma beklentisini zayıflattı. Meme coin olarak bilinen varlık, kritik bir destek bölgesinin altına inerken teknik görünümde güçlenme işareti olarak izlenen yapıyı da bozdu. Böylece piyasada bir süredir takip edilen olası golden cross senaryosu geçerliliğini yitirdi.

Teknik görünümde zayıflama öne çıktı

DOGE, yıl içindeki dip seviyelerden kademeli biçimde yükselirken 50 günlük hareketli ortalama ile 100 günlük hareketli ortalama birbirine yaklaşmıştı. Bu iki göstergenin kesişmesi, ivmenin güçlendiğine ve daha geniş çaplı bir trend dönüşünün başlayabileceğine işaret edebilirdi. Ancak bu sinyal oluşmadan önce satıcıların yeniden ağırlık kazandığı görüldü.

Son kırılmayla birlikte Dogecoin, şubattan bu yana toparlanmayı destekleyen yükselen trend çizgisinin altına düştü. Fiyatın yaklaşık 0,085 dolar civarında işlem gördüğü belirtilirken, 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların halen fiyatın üzerinde bulunması dikkat çekiyor. Bu iki seviye, piyasada güçlü bir direnç kümesi oluşturuyor.

Dogecoin’de beklenen golden cross yapısı, fiyatın önemli destek alanının altına sarkmasıyla bozuldu; başarısız kırılma girişimi ve ardından gelen reddedilme, yükseliş ivmesinin belirgin biçimde zayıfladığına işaret etti.

Göstergeler ve pozisyonlanma farklı sinyaller veriyor

Teknik göstergelerde ise karışık bir tablo öne çıkıyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, aşırı satım bölgesine yaklaşarak satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret etti. Ancak tek başına aşırı satım görünümü, özellikle genel eğilim aşağı yönlü kalırken, kalıcı bir dönüş için yeterli görülmüyor.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın daha uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıdır. Teknik analizde bu yapı çoğu zaman ivmenin güçlenmesine yönelik olumlu bir sinyal olarak değerlendirilir, ancak tek başına kesin yön garantisi vermez.

Piyasa verileri de yatırımcı eğiliminde ayrışmaya işaret ediyor. Kripto türev piyasalarına ilişkin veri sağlayan Coinglass’ın aktardığı verilere göre, büyük borsalarda uzun pozisyonlar kısa pozisyonlardan fazla kalmayı sürdürüyor. Bu durum, yatırımcıların tamamen iyimserliği terk etmediğini gösterse de, pozisyonların çözülmesi halinde aşağı yönlü oynaklığın artabileceği değerlendirmelerine yol açıyor.

Gözler 0,08 dolar desteğinde

Kısa vadede 0,08 dolar seviyesi Dogecoin için en kritik destek alanı olmayı sürdürüyor. Alıcıların bu bölgeyi daha önce birkaç kez savunduğu belirtilirken, söz konusu eşiğin net biçimde kırılması halinde daha derin bir düzeltme ihtimali gündeme gelebilir.

Buna karşılık, piyasada yeniden golden cross tartışmalarının güç kazanabilmesi için DOGE’nin önce 0,093 dolar ile 0,10 dolar aralığını geri alması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar yatırımcıların odağında toparlanmadan çok dengelenme arayışı bulunuyor. Bu nedenle piyasada asıl izlenen başlık, Dogecoin’in bir sonraki aşağı yönlü dalgayı önleyip önleyemeyeceği olacak.