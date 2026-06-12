Binance’ten TON için kritik adım! İsim değişikliğinde piyasayı neler bekliyor?

Binance, Toncoin’in adını Gram olarak değiştirme sürecine destek vereceğini resmen duyurdu. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kullanıcıların elindeki TON varlıklarının 1:1 oranında otomatik biçimde GRAM’a dönüştürüleceğini açıkladı. İşlem kapsamında eski işlem koduna bağlı alım satım, yatırma ve çekme adımlarının da kademeli olarak yeni koda taşınacağı bildirildi.

Geçiş takvimi netleşti

Borsanın paylaştığı takvime göre TON ile bağlantılı işlemler 23 Haziran ile 2 Temmuz arasında yeni işlem koduna aktarılacak. Temmuzun ilk günlerinde ise eski TON işlem çiftlerinin tamamen durdurulması ve yeni GRAM spot paritelerinin devreye alınması planlanıyor. Binance, entegrasyonun teknik gerekliliklerini doğrudan kendisinin yöneteceğini de belirtti.

Binance, Toncoin’in Gram olarak yeniden adlandırılmasına destek vereceğini ve kullanıcı bakiyelerinin 1:1 oranında otomatik biçimde dönüştürüleceğini duyurdu.

Ağ tarafındaki değişiklik ise daha erken başlayacak. TON topluluğunda yapılan oylamada kullanıcıların %81,22’si tarihi isme dönüş yönünde oy kullandı. Ağ güncellemesinin 15 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenirken, bu tarihin ardından işlem platformlarının da yeni işlem koduna geçiş hazırlıklarını hızlandıracağı aktarıldı.

Tarihi isim geri dönüyor

Kararın sembolik yönü de öne çıkıyor. Proje ilk aşamada Telegram Open Network adıyla, Telegram’ın kurucuları Pavel Durov ve Nikolai Durov tarafından geliştirilmişti. Ağın yerel varlığı için düşünülen ilk isim de Gram olmuştu. Bu nedenle topluluk oylaması, ekosistemin ilk kimliğine dönüş hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Telegram, 2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’in baskısı sonrasında projeden çekilmek zorunda kalmıştı. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen düzenleyici kurum olarak biliniyor. Ardından ağ, bağımsız geliştirici topluluğuna devredilmiş; proje The Open Network, coin ise Toncoin adıyla yoluna devam etmişti.

Mini sözlük: SEC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’dur. Kurum, menkul kıymet piyasalarını denetler ve kripto varlıklarla ilgili bazı ihraç ve satış süreçlerinde de yetki iddiasında bulunabilir.

Piyasada uygulama farklılaşıyor

Topluluk içindeki son karar, proje destekçileri tarafından kurucuların belirlediği özgün markanın yeniden benimsenmesi olarak görülse de, piyasa tarafında geçiş süreci tüm platformlarda aynı şekilde ilerlemiyor. Büyük borsalar isim değişikliği ve token dönüşümü için hazırlık yaparken, bazı platformların teknik yaklaşımı birbirinden ayrışıyor.

Merkeziyetsiz tarafta ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. Özellikle Hyperliquid platformunda doğrulayıcıların TON’un listeden çıkarılma olasılığını oylayacağı belirtildi. Bu durum, yeniden markalama adımının yalnızca görsel ve isimsel bir değişiklik olduğunu savunan TON ekosistemi geliştiricilerinin yaklaşımıyla çelişen bir görünüm ortaya koyuyor.

Böylece Gram ismine dönüş kararı, yalnızca tarihi bir sembol değişikliği değil, aynı zamanda borsalar, işlem altyapıları ve piyasa katılımcıları açısından teknik uyum sürecini de beraberinde getiriyor. Önümüzdeki haftalarda, farklı platformların bu değişime nasıl yanıt vereceği daha net biçimde izlenecek.