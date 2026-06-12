Chainlink cephesinde dikkat çeken gelişme! LINK için hangi seviyeler izleniyor?

Chainlink, 2026 Haziran ortasına yaklaşılırken hem sektör içindeki görünürlüğü hem de piyasadaki hareketliliğiyle öne çıktı. Fortune dergisinin 2026 Crypto 100 listesinde dördüncü sıraya yerleşen ağ, aynı dönemde ABD makamlarının bağlantılı cüzdanlardan yaptığı LINK transferi nedeniyle yatırımcıların da yakın takibine girdi.

Fortune listesinde dördüncü sıra

Fortune, Chainlink’i 2026 Crypto 100 sıralamasında Blockchains and Protocols kategorisinde dördüncü sıraya koydu. Bu sıralama, ağın blokzincir altyapısındaki rolüne yönelik kurumsal ilginin arttığına işaret etti. Chainlink, akıllı sözleşmeleri zincir dışı veri akışlarıyla buluşturan merkeziyetsiz oracle altyapısıyla biliniyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir üzerindeki akıllı sözleşmelere zincir dışındaki verileri taşıyan altyapıyı ifade eder. Chainlink’in sık anılan CCIP sistemi ise farklı blokzincirler arasında veri ve değer aktarımını hedefleyen birlikte çalışabilirlik protokolüdür.

Chainlink’in Fortune Magazine’in Crypto 100 listesinde Blockchain ve Protokoller kategorisinde dördüncü sırada yer aldığı açıklandı.

Sergey Nazarov ve Steve Ellis tarafından geliştirilen proje, finansal veri akışları ve gerçek dünyadaki olaylar gibi zincir dışı bilgileri akıllı sözleşmelere aktarmasıyla öne çıkıyor. Ağın SWIFT, Mastercard ve Intercontinental Exchange gibi kurumlarla anılması da teknolojisinin pratik kullanım alanlarına yönelik ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

ABD bağlantılı transfer piyasada tartışma yarattı

Piyasanın dikkatini çeken bir diğer gelişme ise ABD makamlarının el konulan FTX ve Alameda bağlantılı varlıklardan 98.590 LINK’i Coinbase Prime hesaplarına taşıması oldu. Söz konusu transferin yaklaşık 768 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

Coinbase Prime’ın kurumsal ölçekte satış ve saklama işlemlerinde yaygın kullanılması nedeniyle, bazı piyasa katılımcıları olası satış baskısı ihtimalini gündeme taşıdı. Buna karşın aktarılan miktarın dolaşımdaki toplam LINK arzı içinde sınırlı bir paya karşılık geldiği görülüyor.

Vadeli işlemlerde iyimser görünüm korundu

Binance verilerine göre üst düzey yatırımcıların Long/Short oranı 2,61 seviyesine çıktı. Açık pozisyonların yüzde 72,31’i yükseliş yönünde, yüzde 27,69’u ise düşüş yönünde konumlandı. Bu tablo, fiyatın bir süredir dar bantta seyretmesine rağmen yükseliş beklentisinin tamamen kaybolmadığını ortaya koydu.

Likidasyon verileri de kısa pozisyonların son yükselişte daha fazla baskı gördüğünü gösterdi. Son işlem döneminde yaklaşık 57.270 dolarlık kısa pozisyon tasfiye edilirken, uzun pozisyonlardaki tasfiye 5.040 dolarda kaldı. Yalnızca Binance tarafında kısa pozisyon likidasyonları 38.350 dolar, uzun pozisyonlar ise 3.930 dolar olarak kaydedildi.

Fiyatta izlenen kritik seviyeler

LINK haberin yazıldığı sırada 7,78 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, Haziran ayında görülen 7,34 dolarlık dip bölgesine göre toparlanmaya işaret etti. Günlük görünümde 7,95 dolar seviyesi önemli bir destek eşiği olarak öne çıkarken, yukarıda 9,80 dolar ve 10,85 dolar bölgeleri direnç alanları olarak izleniyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 35,70 seviyesine yükseldi. Gösterge halen nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında bulunsa da, aşırı satım bölgesine yaklaşmasının ardından toparlanma göstermesi düşüş ivmesinin zayıfladığına işaret eden unsurlardan biri olarak değerlendirildi.