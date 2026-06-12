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Ethereum (ETH)

Ethereum, 1.739 dolar direncini aşarsa 2.000 dolar yolunu açabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da gözler, 1.739 dolar direncinin aşılmasına çevrildi.
  • 📈 Analistler, bu kırılımın ardından $ETH için 2.000 dolar yolunun açılabileceğini belirtiyor.
  • 🛡️ Kısa vadede 1.547 ile 1.609 dolar aralığı yükseliş görünümü için kritik önem taşıyor.
  • 📌 Fiyat bu destekleri kaybederse son bant hareketi daha alt seviyelere sarkabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, son dönemdeki dalgalı seyre rağmen kritik destek bölgelerinin üzerinde tutunmayı sürdürürken, piyasanın odağı 2.000 dolar öncesindeki önemli direnç seviyelerine çevrildi. Analistlere göre yükseliş görünümünün güç kazanması için fiyatın mevcut satış baskısını net biçimde aşması gerekiyor.

İçindekiler
1 2.000 dolar öncesinde kritik eşik öne çıktı
2 Kısa vadede 1.739 dolar seviyesi izleniyor

2.000 dolar öncesinde kritik eşik öne çıktı

Piyasa analisti CW’ye göre Ethereum, 1.680 ile 1.700 dolar aralığında yoğun bir satış duvarını test ediyor. Grafikte bu bölgeden gelen tekrar eden geri çekilmeler dikkat çekerken, alıcıların 1.600 dolar çevresindeki desteği savunduğu görülüyor. Analist, bu arz bölgesinin aşılması halinde 2.000 dolar seviyesine kadar sınırlı bir direnç kaldığını belirtti.

Analist CW’nin değerlendirmesine göre Ethereum, 1.680 ile 1.700 dolar aralığındaki güçlü satış bölgesini aşabilirse, psikolojik açıdan önemli görülen 2.000 dolar seviyesine doğru alan açılabilir.

Buna karşın yükseliş senaryosu henüz teyit edilmiş değil. Ethereum’un önce mevcut satış duvarının üzerine kararlı bir şekilde yerleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmezse fiyatın son dönemde oluşan bant içinde kalmayı sürdürmesi ve daha düşük destek seviyelerini yeniden test etmesi olası görülüyor.

BölgeSeviyeÖnemi
Destek1.600 dolarAlıcıların savunduğu kısa vadeli alan
Direnç1.680 ile 1.700 dolarYoğun satış baskısının bulunduğu bölge
Hedef2.000 dolarPsikolojik eşik

Kısa vadede 1.739 dolar seviyesi izleniyor

More Crypto Online tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre Ethereum, kısa vadede önemli görülen destek alanını koruyor. Analiz, 1.547 ile 1.609 dolar arasındaki wave B mikro destek bölgesinin geçerliliğini sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde taban işlevi görebileceğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Wave B, Elliott Dalga yaklaşımında düzeltme yapısının ara aşamalarından biri olarak kullanılır. Mikro destek ise daha kısa zaman dilimlerinde izlenen ve fiyatın aşağı yönlü hareketini geçici olarak durdurabileceği dar destek alanını ifade eder.

Analiste göre bu bölge korunabildiği sürece piyasa yapısı yukarı yönlü yeni bir denemeyi destekliyor. Bu çerçevede boğalar için bir sonraki önemli hedef 1.739 dolar direncinin aşılması olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine kararlı biçimde çıkması halinde yükseliş görünümünün güçlenebileceği ve daha geniş çaplı bir toparlanmanın gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

More Crypto Online değerlendirmesinde, 1.547 ile 1.609 dolar aralığındaki desteğin korunmasının, Ethereum’da yukarı yönlü yeni bir deneme ihtimalini canlı tuttuğu vurgulandı.

Öte yandan mevcut teknik kurulum tamamlanmış değil. 1.547 ile 1.609 dolar bandının kaybedilmesi durumunda mevcut dalga yapısının zayıflayabileceği ve yukarı yönlü devam senaryosunun gecikebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle kısa vadede hem 1.739 dolar direnci hem de alt destek bölgesi fiyat hareketi açısından belirleyici olacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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