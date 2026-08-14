HYPE’da spot alımları %350 arttı, 57 dolar eşiği öne çıktı

Hyperliquid ekosisteminin tokenı HYPE, spot piyasadaki güçlü girişlerle birlikte kritik bir teknik bölgenin üzerine yerleşmeye çalışıyor. Son 12 saatte spot net akışın %353,49 artması, fiyat toparlanmasının yalnızca vadeli işlemler kaynaklı bir hareketten ibaret olmayabileceğine işaret etti.

Spot akışlarda belirgin toparlanma

12 saatlik dönemde HYPE için yaklaşık 8,84 milyon dolarlık spot girişe karşılık 7,31 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Böylece net spot giriş 1,53 milyon dolar oldu. Bu tablo, piyasada doğrudan alım yönlü ilginin son saatlerde güç kazandığını gösterdi.

Buna karşın daha kısa zaman dilimlerinde görünüm aynı ölçüde güçlü değil. Dört saatlik spot net akış eksi 381 bin dolar, sekiz saatlik veri ise eksi 287 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Yine de 12 saatlik toplam, önceki bölümde daha kuvvetli bir birikimin oluştuğunu ve bunun yakın dönemli satışları şimdilik dengelediğini ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Spot piyasa, varlığın doğrudan alınıp satıldığı piyasayı ifade eder. Vadeli işlemler ise kaldıraçla pozisyon açılmasına imkan tanır ve aynı büyüklükte doğrudan varlık alımı gerektirmeyebilir.

12 saatlik verilerde spot piyasada net giriş görülürken, vadeli işlemlerde net çıkış yaşanması, kaldıraçlı pozisyonların azaldığı bir dönemde doğrudan talebin daha dirençli kaldığını gösteriyor.

Vadeli işlemlerde zayıf tablo sürüyor

Vadeli işlem tarafında ise farklı bir görünüm öne çıkıyor. HYPE, 12 saatlik süreçte yaklaşık 92,66 milyon dolar girişe karşılık 102,25 milyon dolar çıkış gördü. Bu da 9,59 milyon dolarlık negatif dengeye işaret ediyor. Sekiz ve dört saatlik vadeli işlem akışları da eksi bölgede kalmayı sürdürüyor.

Bu ayrışma, bazı yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlarını azaltırken spot tarafta talebin daha sağlam kaldığını düşündürüyor. Bu nedenle fiyat hareketinin niteliği açısından spot destekli yükseliş, yalnızca türev işlemlerle oluşan kısa süreli sıçramalara kıyasla daha yakından izleniyor.

Teknik seviyelerde 57 dolar öne çıkıyor

HYPE, 52 dolar bölgesinden toparlandıktan sonra 56,58 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat şu anda 56,65 dolar çevresindeki 100 günlük hareketli ortalama ile 56,87 dolar yakınındaki kısa vadeli ortalamanın hemen altında yön arıyor. 57 doların üzerinde kalıcı destek oluşturulması, son yatay seyrin ardından anlamlı bir kırılma sayılabilir.

Yukarıda bir sonraki önemli direnç 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 60,69 dolar seviyesinde yer alıyor. 60 ile 61 dolar aralığının aşılması halinde 64 ile 66 dolar bandı yeni hedef bölge olarak izlenebilir. Aşağıda ise yükselmeyi sürdüren 200 günlük hareketli ortalama 50,94 dolar civarında uzun vadeli destek konumunu koruyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 56,58 dolar 100 günlük ortalama 56,65 dolar Kısa vadeli ortalama 56,87 dolar Ana direnç 60,69 dolar Uzun vadeli destek 50,94 dolar

57 doların üzerinde destek oluşması, HYPE için son konsolidasyon döneminden çıkışın teyidi olarak görülebilir.

Son 12 saatteki %353,49 oranındaki spot akış artışı tek başına yükselişin süreceğini garanti etmiyor. Özellikle kısa vadeli akışların yeniden eksiye dönmesi temkinli izleniyor. Buna rağmen pozitif spot birikimi, vadeli işlem tarafındaki çözülme ve fiyatın direnç bölgesini test etmesi aynı anda gerçekleştiği için HYPE kısa vadede daha yapıcı bir görünüme sahip bulunuyor.