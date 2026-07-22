Arkham, Hyperliquid’de 80 milyon dolarlık HYPE long pozisyonunu açıkladı

Hyperliquid‘in yerel tokenı HYPE’ta açılan büyük bir kaldıraçlı pozisyon, zincir üstü veri takibi yapan Arkham Intelligence’ın paylaşımıyla gündeme geldi. Platformun verdiği bilgilere göre “watershedpath” etiketiyle izlenen bir yatırımcı, ağ üzerindeki en büyük HYPE long pozisyonunu taşıyor.

80 milyon doları aşan pozisyon izleniyor

Arkham Intelligence, söz konusu pozisyonun büyüklüğünün 80 milyon doların üzerine çıktığını açıkladı. Son iki haftada HYPE fiyatındaki geri çekilme nedeniyle bu işlemin kağıt üzerindeki zararı yaklaşık 18 milyon dolara ulaştı. Buna karşın yatırımcı pozisyonu kapatmadı ve taşımayı sürdürdü.

Arkham Intelligence, “watershedpath” etiketli yatırımcının şu anda zincir üzerindeki en büyük HYPE long pozisyonunu elinde tuttuğunu ve pozisyon büyüklüğünün 80 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Platform ayrıca hesapta yaklaşık 16 milyon dolarlık kullanılabilir teminat kaldığını belirtti. Bu tutar, kaldıraçlı işlemin desteklenmeye devam etmesini sağlıyor. Arkham’ın hesabına göre HYPE fiyatında mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık 6 dolarlık ek düşüş yaşanması halinde tasfiye riski ortaya çıkabilir.

Gösterge Seviye Pozisyon büyüklüğü 80 milyon doların üzeri Kağıt üzerindeki zarar Yaklaşık 18 milyon dolar Kalan teminat Yaklaşık 16 milyon dolar Tahmini tasfiye eşiği Mevcut seviyenin yaklaşık 6 dolar altı

Kaldıraçlı işlemler oynaklığı artırabiliyor

Bu ölçekteki kaldıraçlı işlemler piyasada yakından izleniyor çünkü tasfiye seviyelerine yaklaşılması durumunda fiyat hareketlerini hızlandırabiliyor. Borç alınan sermayeyle açılan pozisyonlarda görece sınırlı fiyat değişimleri bile zorunlu kapatmaları tetikleyebiliyor. Bu da sürekli vadeli işlem piyasalarında kısa vadeli dalgalanmayı artırabiliyor.

HYPE tarafında izlenen bu işlem, tek başına büyük bir yatırımcı hamlesi olmanın ötesinde likidite ve piyasa algısı açısından da önem taşıyor. Bu büyüklükte bir pozisyonun tasfiye olması, başka kaldıraçlı işlemlerin de çözülmesine yol açarsa satış baskısı genişleyebilir. Yeterli teminat korunduğu sürece, geçici zarara rağmen pozisyon açık kalabiliyor.

Hyperliquid türev piyasasında büyüyor

Hyperliquid, zincir üstü emir defteri modeliyle çalışan merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem platformları arasında son dönemde öne çıkan yapılardan biri olarak görülüyor. Platform, yatırımcıların merkezi borsalara ihtiyaç duymadan kaldıraçlı işlem açmasına imkan tanıyor. Bu yapı, büyük pozisyonların şeffaf biçimde izlenebilmesini de kolaylaştırıyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade sonu bulunmayan türev sözleşme türüdür. Tasfiye ise teminatın yetersiz kalması halinde pozisyonun sistem tarafından otomatik kapatılması anlamına gelir.

Büyük kaldıraçlı pozisyonlar, tasfiye seviyelerine yaklaşıldığında piyasadaki alım satım baskısını hızlandırabildiği için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Tasfiye seviyeleri piyasanın odağında

Önümüzdeki işlemlerde HYPE fiyatının seyri, bu pozisyonun gidişatında belirleyici olacak. Fiyatın dengelenmesi ya da toparlanması halinde kağıt üzerindeki zarar azalabilir. Buna karşılık düşüşün tahmini tasfiye eşiğine doğru sürmesi durumunda pozisyonun zorunlu olarak kapatılması gündeme gelebilir.

Gelişme, dijital varlık piyasalarında fiyat hareketlerinin yanı sıra kaldıraç düzeyi ve teminat yapısının da yakından izlenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Büyük yatırımcı işlemleri piyasanın yönüne dair ipucu verebilse de, bu tür işlemler aynı zamanda yüksek risk taşıyor.