HBAR, kritik direnci aşarsa 0,84 dolar hedefi öne çıkıyor

Hedera’nın yerel varlığı HBAR, teknik açıdan kritik görülen bir direnç bölgesini test ediyor. Alım iştahının güçlenmesi halinde bu seviyenin aşılması, fiyatın yönü açısından yukarı yönlü bir kırılımı teyit edebilir. Ağ tarafında öne çıkan tam EVM uyumluluğu da Ethereum tabanlı uygulamaların Hedera’ya daha kolay taşınmasını sağlayarak geliştirici ilgisini destekliyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik

HBAR, son 24 saatte yüzde 3,78 yükselerek 0,06981 dolara çıktı. İşlem hacmi 68,6 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat yapısı ile ağdaki büyüme işaretleri birlikte değerlendirildiğinde, bazı analistler kısa vadede toparlanma olasılığının güçlendiğine dikkat çekiyor.

Kripto analisti ZAYK Charts, HBAR’ın önceki yükselişleri sınırlayan önemli bir direnç trend çizgisini sınadığını belirtiyor. Bu seviyenin üzerinde net bir hareket görülmesi halinde alım yönlü momentumun kuvvet kazanabileceği ve piyasaya yeniden talep gelebileceği değerlendiriliyor.

Analistler, direnç çizgisinin üzerinde kalıcı bir kırılımın HBAR için alıcı ilgisini artırabileceğini ve fiyat hareketinde yeni bir ivme yaratabileceğini vurguluyor.

Piyasa katılımcıları özellikle alıcıların bu baskıyı sonraki işlemlerde sürdürüp sürdüremeyeceğini izliyor. Direnç çizgisinin aşılması ve bu hareketin korunması halinde yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir yükseliş alanı oluşabileceği, 0,84 dolar seviyesinin de hedeflerden biri olarak öne çıktığı aktarılıyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 0,06981 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 3,78 artış 24 saatlik hacim 68,6 milyon dolar Piyasa değeri 3,05 milyar dolar

Ağ tarafında EVM uyumluluğu öne çıkıyor

Hedera, hızlı işlem kesinliği, öngörülebilir düşük maliyetler ve yüksek işlem kapasitesiyle birlikte Ethereum Sanal Makinesi ile tam uyumluluk sunduğunu vurguluyor. Hedera, dağıtık defter teknolojisi kullanan bir ağ olarak özellikle kurumsal uygulamalar ve akıllı sözleşme altyapısıyla biliniyor.

Mini sözlük: EVM, Ethereum Sanal Makinesi anlamına gelir. Ethereum için geliştirilen akıllı sözleşmelerin farklı ağlarda benzer araçlarla çalıştırılmasına imkan tanıyan yazılım ortamıdır.

Hedera Smart Contract Service sayesinde geliştiriciler, Solidity ile yazılan akıllı sözleşmeleri Ethereum geliştirme araçlarını kullanarak devreye alabiliyor ve çalıştırabiliyor. Bu yapı, mevcut Ethereum projelerinin süreçlerini baştan kurmadan Hedera ağına geçmesini kolaylaştırabilir.

Hedera, tam EVM uyumluluğu sayesinde geliştiricilerin alışık oldukları Ethereum araçlarıyla Solidity tabanlı akıllı sözleşmeleri performanstan ödün vermeden kullanabildiğini belirtiyor.

İşlem hacmi ve geliştirici ilgisi izleniyor

Ağdaki uyumluluk avantajı, DeFi platformları, kurumsal ürünler ve Web3 uygulamaları geliştiren ekipler için geçiş maliyetini düşürebilir. Bu durumun zaman içinde ekosistem büyümesini desteklemesi bekleniyor. Öte yandan fiyat tarafında iyimser senaryonun güç kazanması için işlem hacmindeki artışın sürmesi kritik görülüyor.

Piyasadaki genel toparlanma eğilimi ve Bitcoin‘deki yukarı yönlü hareket de HBAR üzerindeki beklentileri destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bazı gözlemciler, büyük yatırımcı birikiminin ve ağın tam EVM desteğinin daha fazla Ethereum geliştiricisini Hedera ekosistemine çekebileceğini düşünüyor.