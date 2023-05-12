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  •   Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Trend Tersine mi Dönüyor?

Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin’deki Trend Tersine mi Dönüyor?

Özet

  • Piyasadaki son durumu değerlendiren analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
  • Analist, Bitcoin'in yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabilmesi adına 26.500 dolar ile 26.800 dolar seviyesini aşması gerektiğini belirtti.
  • Analiste göre bu seviyelerin yakın vadede aşılamaması durumunda BTC 25.000 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.
20:03
12 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin’de son 24 saatte %3’e yakın bir değer kaybı kaydedildi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre bu son düşüşlerin ardından 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasasındaki bu güncel teknik görünümü değerlendiren analist, yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’de Trend Tersine mi Dönüyor?

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 26.350 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimindeki değer kaybının da etkisiyle hafta başından bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CMC verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içinde yüksek oranlarda değer kaybetti. Piyasadaki bu düşüş devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, ‘in düşüş eğilimi gösterdiğini ve kripto para piyasasındaki düşüşün devam ettiğini belirterek yükselişin devam edebilmesi adına yakın vadede aşılması gereken kritik fiyat seviyelerine değindi. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in yakın 26.500 dolar ile 26.800 dolar bandını aşması gerektiğini, aksi durumda BTC’deki değer kayıplarının hız kazanabileceğini öne sürdü.

Mevcut düşüş ivmesinin tersine dönebilmesi adına 26.500 dolar ile 26.800 dolar seviyelerinin yakın vadede aşılamaması durumunda değer kayıplarının hız kazanabileceğini belirten analist, olası senaryoda Bitcoin’in 25.000 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

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