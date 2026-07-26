HBAR kısa vadeli direnci aştı, daha yüksek tepe arayışı başladı

HBAR, son haftalarda etkili olan düşüş eğiliminin ardından kısa vadeli trend çizgisinden aldığı tepkiyle toparlanma sinyali verdi. Fiyat, aşağı yönlü baskının zayıfladığı bir bölgede yeniden alıcı bulurken, piyasada odağın daha yüksek tepe oluşup oluşmayacağına çevrildi. HBAR’ın piyasa değeri yaklaşık 3,06 milyar dolar seviyesinde bulunurken, günlük işlem hacmi 43 milyon doların üzerinde seyrediyor.

Kısa vadeli direnç aşıldı

Inca Investments’ın paylaştığı analize göre HBAR, bir süredir fiyatı aşağı çeken kısa vadeli direnç hattının üzerine çıktı. Bu hareket, teknik görünümde ilk olumlu işaretlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak yeni bir yükseliş trendinden söz edilebilmesi için mevcut yerel zirvelerin de aşılması gerekiyor.

Inca Investments, mevcut yerel zirvelerin aşılmasının yükselişin devamı için alan açabileceğini, güçlü bir reddin ise fiyatı yeniden önceki destek bölgelerine itebileceğini belirtiyor.

Gün içindeki oynaklıkta HBAR 0,07267 dolara kadar yükseldi. Ardından fiyat 0,07 dolar çevresine yakın bir dengelenme alanına yöneldi. Bu görünüm, alıcıların piyasaya geri döndüğünü gösterse de hareketin kalıcılığı için ek hacim desteği önemini koruyor.

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Göstergelerde toparlanma işaretleri öne çıktı

TradingView verileri, günlük grafikte HBAR’ın daha geniş çerçevede hala düşüş eğilimi içinde bulunduğuna işaret ediyor. Varlık, daha önce 0,20 doların üzerindeki seviyelerden kademeli biçimde geriledi ve eski önemli eşiklerin altında kalmayı sürdürüyor.

Buna karşın momentuma ilişkin bazı erken sinyaller güç kazanıyor. RSI yaklaşık 47,96 seviyesinde bulunuyor ve 40,93 civarındaki sinyal çizgisinin üzerinde yer alıyor. MACD göstergesi sıfır çizgisinin altında kalmasına rağmen histogramın önceki haftalara kıyasla daha güçlü görünmesi, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Göstergeler kısa vadede toparlanma ihtimalini desteklese de bu yapının güçlenmesi için alım baskısının korunması ve daha yüksek bir tepenin oluşması gerekiyor.

Piyasa yapısı yeni test aşamasında

Grafik yapısı, uzun süren zayıf seyrin ardından eğilim değişimi denemesine işaret ediyor. Alıcıların alt seviyeleri savunmayı başardığı görülse de HBAR’ın yeni bir yükseliş trendini teyit edebilmesi için önünde hala birden fazla güçlü direnç noktası bulunuyor.

BraveNewCoin verilerine göre son sıçrama, düşen trend çizgisinden gelen tepkiyle desteklendi. Buna rağmen HBAR, Eylül 2021’de görülen 0,57 dolarlık tarihi zirvenin oldukça altında işlem görüyor. Bu nedenle mevcut toparlanmanın daha güçlü bir talep ve hacimle desteklenmesi, teknik görünüm açısından belirleyici olacak.

Piyasada izlenen ana unsur işlem hacmi olmaya devam ediyor. Alıcılar daha yüksek tepe üretmeyi başarırsa kısa vadeli yükseliş yapısı güç kazanabilir; aksi halde önceki destek alanları yeniden gündeme gelebilir.