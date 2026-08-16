Chainlink balinası 9,23 milyon dolarlık LINK’i Coinbase’e taşıdı

Büyük bir Chainlink yatırımcısı, 30 gün süren birikim dönemini sona erdirerek 984.550 LINK’i Coinbase’e aktardı. Yaklaşık 9,23 milyon dolar değerindeki transfer, piyasadaki sakin seyrin ardından dikkat çekti. İşlem, yatırımcının satışa hazırlanabileceğine dair kaygıları da yeniden gündeme getirdi.

Bir aylık birikimin ardından geldi

OnchainLens verilerine göre 0xF5B007…1d8A1 adresi, söz konusu tokenları ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’e yatırdı. Bu adım, yatırımcının son bir ay boyunca Binance sıcak cüzdanlarından düzenli şekilde LINK çekmesinin ardından geldi. Aynı adresin bu süreçte toplam 2,41 milyon LINK biriktirdiği görüldü.

OnchainLens verileri, 0xF5B007…1d8A1 adresinin yaklaşık 9,23 milyon dolar değerindeki 984.550 LINK’i Coinbase’e yatırdığını gösteriyor.

Aktarılan miktar, yatırımcının toplam varlığının tamamını oluşturmuyor. Cüzdanda halen 1,43 milyon LINK bulunuyor. Bu bakiyenin güncel değeri yaklaşık 13,43 milyon dolar seviyesinde hesaplanırken, elde tutulan pozisyondaki net gerçekleşmemiş karın 1,42 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Mini sözlük: OnchainLens, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen bir takip platformudur. Sıcak cüzdan ise borsaların günlük işlemler için internet bağlantılı tuttuğu varlık adreslerini ifade eder.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı

Bu transfer, LINK fiyatının teknik açıdan önemli bir dönemece yaklaştığı sırada gerçekleşti. LINK/USD paritesi, 2024 ve 2025 dönemindeki zirvelerin ardından başlayan uzun süreli düşüş eğilimini kırmaya çalışıyor. Varlık, yakın dönemde 6,35 dolar seviyesinde yerel dip oluşturduktan sonra yukarı yönlü toparlanma sinyali vermişti.

Grafikte ilk güçlü engel 9,4117 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Buna karşılık 23 ve 50 günlük hareketli ortalamalar 8,23 ile 8,48 dolar aralığında bulunuyor ve fiyatın altında dinamik destek görevi görüyor. Göreceli güç endeksi de 56,84 ile 60,09 bandında seyrederek alıcıların tamamen zayıflamadığına işaret ediyor.

Gösterge Seviye Anlamı Yerel dip 6,35 dolar Son dönemde görülen taban bölgesi Direnç 9,4117 dolar 200 günlük hareketli ortalama Destek 8,23 ile 8,48 dolar 23 ve 50 günlük ortalamaların bulunduğu alan RSI 56,84 ile 60,09 Ilımlı biçimde pozitif görünüm

Satış baskısı ihtimali izleniyor

Piyasanın odağında şimdi bu tokenların Coinbase emir defterine girip girmeyeceği var. Eğer 9,23 milyon dolarlık varlık doğrudan satış amacıyla borsaya taşındıysa, LINK fiyatı yeniden 8,20 ile 8,50 dolar aralığındaki destek bölgesine çekilebilir.

Transferin borsa içi satış yerine kurumlar arası özel işlem ya da dahili varlık hareketi olması durumunda, LINK için 10 dolar eşiğine doğru toparlanma olasılığı korunuyor.

Buna karşılık işlemin dahili cüzdan düzenlemesi ya da tezgah üstü bir anlaşmayla bağlantılı olması halinde, piyasadaki yukarı yönlü denemenin tamamen bozulmaması bekleniyor. Bu senaryoda yatırımcılar, 9,4117 dolardaki ana direncin aşılıp aşılamayacağını izlemeyi sürdürüyor.