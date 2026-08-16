Zcash’te 520 ila 550 dolar direnci, düşüş riskini artırıyor

Zcash fiyatında kısa vadede aşağı yönlü baskı öne çıkarken, piyasada 520 ila 550 dolar aralığı kritik direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bandın aşılamaması halinde satış baskısının güçlenebileceği, buna karşılık güçlü bir kırılmanın mevcut düşüş senaryosunu geçersiz kılabileceği değerlendiriliyor.

Direnç bölgesi öne çıktı

ZEC, haberin hazırlandığı sırada 488.87 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 189.29 milyon dolar, piyasa değeri ise 8.22 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm oluşsa da fiyat yapısı kısa vadede temkinli bir tabloya işaret etti.

Kripto analisti Crypto Patel, Zcash tarafında yükseliş beklentisiyle pozisyonlanan yatırımcıların bulunduğunu, buna karşın bazı işlemcilerin olası bir geri çekilmeye karşı hazırlık yaptığını aktarıyor. Özellikle 520 ila 550 dolar aralığı, satıcıların yeniden devreye girebileceği başlıca alan olarak öne çıkıyor.

Crypto Patel, 520 ila 550 dolar bandının Zcash için belirleyici direnç alanı olduğunu, bu bölgenin aşılamaması durumunda aşağı yönlü hedeflerin yeniden gündeme gelebileceğini vurguluyor.

Bu bölgeden gelecek olası bir reddin ardından 400 dolar seviyesi ilk destek olarak izleniyor. Satışların derinleşmesi halinde 320 dolar ve 230 dolar seviyeleri de sonraki hedefler arasında gösteriliyor. Buna karşılık 520 ila 550 dolar aralığının güçlü biçimde aşılması durumunda düşüş beklentisi geçerliliğini yitirebilir.

Zcash Labs etkisi izleniyor

Fiyat görünümündeki belirsizliğe rağmen ağ tarafındaki gelişmeler daha olumlu bir çerçeve sunuyor. MSB Intel, Zcash Labs’in resmi olarak faaliyete geçtiğini ve bu yapının geliştiricilere teknik destek sağlayarak ZEC kullanımını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

MSB Intel, Zcash Labs’in teknik entegrasyonlar ve geliştirici desteğiyle ZEC benimsenmesini desteklemek için resmen başlatıldığını açıkladı.

Yeni yapının, Zcash ekosistemine daha fazla geliştirici çekmesi ve ZEC kullanan uygulamaların sayısını artırması bekleniyor. Böylece varlığın ödemelerde kullanım alanının genişlemesi, likiditesinin artması ve farklı kripto varlıklarla birlikte çalışabilirliğinin güçlenmesi mümkün olabilir.

Piyasada direnç kırılımlarının ve teknik eşiklerin yakından izlendiği bu dönemde, yatırımcıların yalnızca fiyat hareketine değil altyapı gelişmelerine de odaklandığı görülüyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Kısa vadede teknik, uzun vadede kullanım alanı belirleyici olacak

Önümüzdeki süreçte ZEC’in yönü büyük ölçüde alıcıların 520 ila 550 dolar aralığını yeniden kontrol altına alıp alamayacağına bağlı olacak. Bu eşiğin üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde ilave yükseliş alanı açılabilir. Aksi durumda 400 dolar ve altındaki seviyeler yeniden gündeme gelebilir.

Bununla birlikte Zcash Labs’in geliştiricilere sunduğu destek, ZEC’in daha geniş kullanım alanı kazanmasına katkı verebilir. Kısa vadeli teknik baskı sürse de ekosistemdeki bu genişleme çabası, orta ve uzun vadeli görünüm açısından yakından izleniyor.