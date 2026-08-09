Zcash, Bitcoin karşısında 9 yıllık düşüş trendini kırdı

Zcash ile Bitcoin paritesi bu hafta dikkat çeken bir teknik kırılma sergiledi. ZEC/BTC paritesi, uzun süredir devam eden düşüş eğilimini aşarak 0.007904 BTC seviyesinde dengelendi. Bu hareket, bazı piyasa uzmanlarına göre Zcash’in Bitcoin karşısındaki zayıf seyrinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Teknik görünümde tarihi eşik

Paritenin ulaştığı seviye, 0.002567 BTC’de bulunan 200 periyotluk basit hareketli ortalamanın belirgin biçimde üzerine çıktı. Böylece 2017’den bu yana süren ve Zcash’in Bitcoin karşısında sürekli değer kaybettiği yapı bozuldu. Grafiklerde görülen bu kırılma, kısa vadeli bir sıçramadan çok daha geniş çerçevede değerlendiriliyor.

Placeholder kurucu ortağı Chris Burniske, mevcut yükseliş döngüsünün önceki dönemlerden ayrıştığını savunuyor. Burniske’ye göre Zcash’in BTC karşısında gösterdiği direnç, geçmişte geçerli olan piyasa kalıplarının artık aynı şekilde işlemediğini ortaya koyuyor.

Chris Burniske, Zcash’in Bitcoin karşısındaki yapısal kırılmasının kripto piyasasındaki eski kuralların sona erdiğini resmi olarak teyit ettiğini vurguluyor.

Önceki döngülerden farklı bir tablo

Geçmiş yıllarda Zcash’te görülen sert ama kısa süreli yükselişler, çoğu zaman altcoin piyasasında aşırı ısınmanın son aşaması olarak görülüyordu. Ardından da genellikle sert geri çekilmeler geliyordu. Bu kez ise fiyatın 20, 50, 128 ve 200 periyotluk hareketli ortalamaların üzerinde kalması, daha kalıcı bir yapıya işaret eden unsur olarak öne çıkıyor.

Teknik göstergelerin birlikte izlenmesi bu tür kırılmalarda önem taşıyor. Bu noktada hesap açma zahmeti gerektirmeyen CryptoAppsy, kripto yatırımlarınızı anlık fiyatlar, detaylı grafikler ve çoklu para birimi destekli portföy yönetimiyle tek bir ekranda birleştiriyor. Bu hepsi bir arada finans asistanı sayesinde akıllı fiyat alarmları kurarak fırsatları anında yakalayabilir, yalnızca elinizdeki coin’lere özel haberleri filtreleyebilir, yeni listelenen altcoin’leri radardan kaçırmadan keşfedebilir ve Fed faiz oranları gibi kritik makroekonomik verilerle piyasanın daima bir adım önünde olabilirsiniz.

Piyasa değeri hedefleri yeniden gündemde

Digital Currency Group CEO’su Barry Silbert’in daha önce dile getirdiği uzun vadeli beklentiler, bu hareketle birlikte yeniden tartışılmaya başladı. Analistler, yeni piyasa koşullarında sermaye akışının hızına bakarak iki temel eşiğe dikkat çekiyor.

İlk hedef, Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 1’ine ulaşılması olarak öne çıkıyor. Zcash bu seviyeyi 2025 yılında görmüştü. İkinci hedef ise Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 10’una denk gelen yaklaşık 130 milyar dolar seviyesi olarak gösteriliyor.

Analistler, değişen piyasa yapısında Zcash için ilk büyük eşiğin Bitcoin piyasa değerinin yüzde 1’i, ikinci eşiğin ise bugün yaklaşık 130 milyar dolara karşılık gelen yüzde 10 seviyesi olduğunu belirtiyor.

Bitcoin etkisi sürüyor

Buna karşın Burniske, yatırımcıların temkinli ve serinkanlı kalması gerektiğini hatırlatıyor. Bitcoin’in sektör genelindeki ana yön belirleyici rolü korunuyor ve geniş piyasa üzerindeki etkisi, altcoin’lerde bağımsız görünen eğilimleri sert biçimde değiştirebiliyor.

Yine de Zcash cephesinde görülen mevcut yapısal dönüşüm, 2026’ya yaklaşılırken eski teslimiyet döngüsünün aynı biçimde devam etmeyebileceğini gösteren güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.