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Zcash (ZEC)

Zcash, Ironwood güncellemesini 28 Temmuz’da devreye alacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash, Orchard açığının ardından Ironwood güncellemesini 28 Temmuz'da devreye alacak.
  • 🔒 Yeni sistemde eski havuzdan çıkışlar sınırlandırılacak ve fazla oluşturulmuş olabilecek ZEC içeride tutulacak.
  • 💼 Cüzdanlar ile borsalar güncelleme sırasında $ZEC için yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurabilecek.
  • 🧩 Orchard kullanıcıları, bakiyelerini yeni korumalı havuza taşımak için uyumlu araçlara ihtiyaç duyacak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Zcash ağı, Ironwood olarak adlandırılan NU6.3 güncellemesini 28 Temmuz’da devreye almayı planlıyor. Blok 3.428.143’te etkinleşmesi beklenen sert çatallanma, Orchard korumalı havuzunda tespit edilen güvenlik açığının ardından doğrulanamayan ZEC varlıklarını sınırlamayı hedefliyor. Güncellemeyle birlikte mevcut Orchard havuzu kapatılacak ve bu havuzdan çıkabilecek ZEC miktarı da kısıtlanacak.

İçindekiler
1 Eski havuzdan çıkışlar sınırlandırılacak
2 Yeni korumalı havuz kullanılacak

Eski havuzdan çıkışlar sınırlandırılacak

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve işlemlerde gönderici, alıcı ile tutar bilgilerini gizleyebilen korumalı havuzlar kullanıyor. Bu yapı nedeniyle ağ, sahte üretilmiş olabilecek tekil coin’leri ayırt edemiyor ya da donduramıyor. Aynı nedenle kullanıcıların, belirli bir ZEC’nin hatalı şekilde üretilmediğini kanıtlaması da mümkün görünmüyor.

Zcash kurucusu Zooko Wilcox, 19 Temmuz’da X üzerinden yaptığı açıklamada ağ geliştiricilerinin izinsiz token üretimine dair bir bulguya rastlamadığını, ancak geçmişte kötüye kullanım yaşanmadığını kesin biçimde dışlayamadığını belirtiyor.

Orchard tasarımı gereği işlem ayrıntılarını gizliyor. Bu nedenle ağ, tek tek sahte coin’leri tespit edip donduramıyor.

Ironwood güncellemesi, eski havuzdan yapılacak çekimleri düzenleyecek turnike mekanizmasını da devreye sokacak. Bu sistem, Orchard havuzuna meşru biçimde giren ZEC miktarını esas alacak. Bu toplamın üzerindeki herhangi bir tutarın havuzdan çıkarılmasına izin verilmeyecek. Böylece varsa fazla oluşturulmuş bakiyelerin eski havuz içinde izole edilmesi amaçlanıyor.

Mini sözlük: Turnike mekanizması, eski bir havuzdan çıkabilecek toplam varlığı önceden doğrulanmış giriş miktarıyla sınırlayan teknik bir kontrol yöntemidir. Formal verification ise belirli kuralların matematiksel olarak ispatlanmasına dayanan bir güvenlik yaklaşımıdır.

Yeni korumalı havuz kullanılacak

Güncelleme sonrasında mevcut Orchard havuzu içindeki ZEC işlemleri duracak. Ağ, bundan sonra düzeltilmiş kriptografik devrelere sahip yeni bir korumalı havuz üzerinden çalışacak. Eski havuzdaki kullanıcılar ise varlıklarını yeni sisteme taşımak için uyumlu cüzdan araçlarını kullanmak zorunda kalacak.

Güvenlik açığı, araştırmacı Taylor Hornby tarafından 29 Mayıs’ta Orchard havuzunun denetimi sırasında ortaya çıkarıldı. Söz konusu hata, teorik olarak sahte ZEC üretimine imkan verebiliyordu ve bu faaliyetin kamuya açık biçimde görünmemesi de mümkündü. Geliştiriciler, açığın fark edilmesinin ardından Orchard etkinliğini durdurdu. Daha sonra düzeltilmiş kriptografi içeren NU6.2 sert çatallanmasıyla işlevler yeniden açıldı.

Zcash ekibi, kullanıcıların sert çatallanma öncesinde ek bir işlem yapmasına gerek olmadığını, ancak cüzdanlar ve borsaların güncelleme sırasında yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurabileceğini aktarıyor.

Yeni düzenleme, güncelleme öncesinde oluşturulmuş olabilecek fazla değeri eski havuzda bırakırken gelecekteki işlemler için ayrı bir alan oluşturacak. Düğüm operatörleri de izin verilen dolaşımdaki arzı bu çerçevede kontrol edebilecek.

Cüzdan sağlayıcıları ile borsaların yazılım güncellemelerine bağlı olarak geçiş takvimi değişebilecek. Gerekli desteği sunmayan cüzdanlarda Orchard bakiyeleri görüntülenemeyebilir. Bazı hizmet sağlayıcılar yeni sisteme geçiş sürecini halihazırda başlatmış durumda.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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