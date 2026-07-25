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Zcash (ZEC)

Zcash’te 460 dolar desteği öne çıkarken 674 dolar hedefi korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash fiyatı 500 doların altına inerken piyasada 460 dolar desteği öne çıktı.
  • 📉 ZEC son 24 saatte %4,44 düşerek 477,01 dolara geriledi ve satış baskısı sürdü.
  • 📊 Analistler $ZEC için 460 doların altını 360 dolara, üstünü ise 528,75 dolara bağlıyor.
  • 🧭 Önceki kırılma korunursa 674 dolar seviyesi orta vadeli hedef olarak izleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Zcash fiyatı son 24 saatte düşüşünü sürdürerek 500 doların altına indi. Satıcıların yeniden ağırlık kazandığı piyasada ZEC, yazım sırasında 477,01 dolardan işlem gördü. Günlük kayıp %4,44 olurken işlem hacmi 685,16 milyon dolara, piyasa değeri ise 8,01 milyar dolara ulaştı. Zcash, toplam kripto para piyasasının %0,37’sini oluşturdu.

İçindekiler
1 Kısa vadede destek seviyeleri izleniyor
2 Önceki kırılma uzun vadeli görünümü destekliyor
3 Piyasada yön arayışı sürüyor

Kısa vadede destek seviyeleri izleniyor

Kripto para analisti Team LAMBO, Zcash fiyatının 500 dolar direncinin altına gerilemesinin ardından ilk aşağı yönlü hedef olan 480 dolar bölgesine ulaştığını belirtiyor. Analiste göre bundan sonraki en yakın destek seviyesi 460 dolar civarında bulunuyor.

Team LAMBO, 460 dolar desteğinin kırılması halinde düşüşün derinleşebileceğini ve bir sonraki önemli destek alanının 360 dolar seviyesinde oluşabileceğini aktarıyor. Bu bölge, önceki dönemde güçlü alım ilgisinin görüldüğü alan olarak öne çıkıyor.

Team LAMBO, 500 doların altında kalan Zcash için 480 dolar hedefinin çalıştığını, 460 dolar desteğinin ise kısa vadeli yön açısından belirleyici konumda bulunduğunu değerlendiriyor.

Önceki kırılma uzun vadeli görünümü destekliyor

Kısa vadeli zayıflamaya karşın teknik görünümün tamamı olumsuz değil. ZEC, son düzeltmeden önce 528,75 dolar direncini aşmıştı. Bu seviye hem önceki dalganın tepe noktası hem de mayısta başlayan düşüş hareketinin %61,8 Fibonacci geri çekilme düzeyine karşılık geliyordu.

Teknik analizde Fibonacci geri çekilme, fiyatın önceki hareketine göre olası destek ve direnç alanlarını ölçmek için kullanılan bir araç olarak biliniyor. 61,8 seviyesi, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca eşiklerden biri kabul ediliyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme, fiyat hareketlerinde olası ara durakları belirlemek için kullanılan teknik analiz yöntemidir. Özellikle %61,8 seviyesi, piyasada sık izlenen destek ve direnç bölgeleri arasında yer alır.

Bu kırılma, kısa vadeli yükseliş dalgasının devam ettiğine işaret eden olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu çerçevede ana yukarı yönlü hedef 674 dolar seviyesinde kalmayı sürdürüyor. Söz konusu bölge, mayıs ayında direnç olarak çalışmıştı.

Piyasada yön arayışı sürüyor

Mevcut tablo, teknik göstergelerdeki ayrışmayı yansıtıyor. Bazı analistler yakın desteklerin kaybedilmesi halinde ek geri çekilme bekliyor. Buna karşılık bazı piyasa katılımcıları, önceki yukarı yönlü kırılmanın satış baskısı zayıfladığında yeni bir toparlanma denemesine alan bırakabileceğini düşünüyor.

460 dolar desteğinin korunması, Zcash fiyatında denge arayışını güçlendirebilir; bu seviyenin altına inilmesi ise 360 dolar bölgesini yeniden gündeme getirebilir.

Önümüzdeki birkaç işlem seansında 460 dolar desteğinin savunulup savunulamayacağı yakından izlenecek. Bu bölgenin korunması halinde fiyatın yeniden 528,75 dolar direncine yönelmesi gündeme gelebilir. Destek seviyesinin belirgin biçimde kırılması durumunda ise piyasanın odağı daha aşağıdaki alanlara kayabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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