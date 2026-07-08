Zcash’te 21 milyonluk arzın %80’i çıkarılırken $490 direnci piyasanın odağına yerleşti

Zcash fiyatına ilişkin teknik görünümde farklı değerlendirmeler öne çıkarken, piyasanın odağı $490 bölgesindeki kritik dirençte toplandı. Bazı analistler bu seviyenin aşılması halinde yükseliş alanının genişleyebileceğini öngörürken, bazıları son toparlanmanın daha geniş düşüş yapısını henüz bozmadığını düşünüyor.

Direnç bölgesinde teknik sıkışma

Kripto analisti CryptDollar, ZEC’in günlük grafikte birden fazla teknik direnç unsurunu aynı anda test ettiğini belirtiyor. Bunlar arasında 0.786 Fibonacci düzeltme seviyesi, üst Bollinger Bandı ve Kraken borsasında yaklaşık $490 yatay direnci yer alıyor.

CryptDollar, gizliliğin kripto piyasasında geçici bir tema değil, yapısal bir ihtiyaç olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Grafikte fiyatın daha önce geri alınan birkaç Fibonacci destek seviyesinin üzerinde kalması, son dalgalanmaya rağmen alıcıların daha yüksek dipleri savunmayı sürdürdüğüne işaret ediyor. $490 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma, daha yukarıdaki Fibonacci hedeflerini gündeme getirebilir. Bu bölgeden gelecek yeni bir reddedilme ise yakın destek alanlarına doğru geri çekilmeyi tetikleyebilir.

Gösterge Seviye veya durum Yatay direnç $490 Son işlem aralığı $460 ile $480 Aylık yükseliş %12 ile %16

Arzın %80’ine ulaşıldı

Teknik tartışmalar sürerken Zcash topluluğu ağ için önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Resmi Zcash hesabı, toplam ZEC arzının %80’inin çıkarıldığını açıkladı. Zcash, gizlilik odaklı bir blokzincir ağı olarak sabit 21 milyon ZEC arzıyla çalışıyor.

Zcash hesabı, sabit 21 milyon ZEC arzının yaklaşık %80’inin çıkarıldığını açıklayarak azalan ihraç temposuna dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca Shielded Labs tarafından geliştirilen Network Sustainability Mechanism girişimine de yer verildi. Bu yapı, blok ödülleri zaman içinde azalırken ağ güvenliğini ve sürdürülebilir geliştirmeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: Network Sustainability Mechanism, blok ödüllerinin zamanla düşmesi sonrası ağın güvenliği ve geliştirme faaliyetleri için kaynak yaratmayı hedefleyen bir sürdürülebilirlik modelidir. Shielded Labs ise Zcash ekosistemine odaklanan bir geliştirme oluşumu olarak biliniyor.

Analistler ikiye ayrıldı

Piyasadaki tüm yorumlar yükseliş yönünde değil. Kripto yatırımcısı Aladdin_LCA, son fiyat toparlanmasına rağmen analizinde bir değişiklik olmadığını ve düşüş yönlü bakışını koruduğunu aktarıyor. Günlük grafiğinde olası omuz baş omuz formasyonu, çeşitli Fibonacci seviyeleri ve anti butterfly harmonik yapısı öne çıkıyor.

Analiste göre teyit edilmiş bir kırılma oluşmadan uzun pozisyon açmak yüksek risk taşıyor. Çünkü fiyat, üst direnç bölgesinde sert satış baskısıyla karşılaşabilir. Aladdin_LCA, ancak güçlü bir direnç kırılması ya da daha geniş teknik yapıyı sıfırlayacak yeni bir dip oluşması halinde görüşünü yeniden değerlendirebileceğini belirtiyor.

Göstergeler temkinli iyimserliğe işaret ediyor

TradingView’in ZEC/USD teknik özetinde genel görünüm “Al” sinyali veriyor. Haftalık görünüm de “Al” tarafında yer alırken, aylık tabloda “Al” ile “Güçlü Al” aralığı öne çıkıyor. Buna karşılık RSI, MACD, ADX ve Stokastik gibi momentum göstergelerinin oluşturduğu osilatör grubu nötr bir tablo çiziyor.

Nötr osilatörler, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım koşullarında olmadığını ve yatırımcıların yön konusunda daha güçlü teyit beklediğini gösteriyor. Hareketli ortalamalar ise daha olumlu bir tablo sunuyor. 10, 20, 30, 50, 100 ve 200 periyotlu EMA ve SMA verileri ile Ichimoku taban çizgisi, VWMA ve Hull hareketli ortalaması toplu görünümde “Güçlü Al” sinyali üretiyor.