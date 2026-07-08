🚨 Malezya, 2022’den mayıs 2026’ya kadar 75 binden fazla kripto madencilik cihazına el koydu.

Malezya’da yetkililer, 2022 ile Mayıs 2026 arasında ülke genelinde 3 bini aşkın operasyonda 75 binden fazla kripto para madencilik cihazına el koydu. İçişleri Bakan Yardımcısı Datuk Seri Dr Shamsul Anuar, parlamentonun alt kanadı Dewan Rakyat’ta yaptığı açıklamada, aynı dönemde 629 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonların odağında elektrik hırsızlığı yer aldı

Operasyonlar, Malezya Kraliyet Polisi, kamu enerji şirketi Tenaga Nasional Berhad ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Yetkililer, soruşturmaların doğrudan kripto para alım satımına değil, sayaçlara müdahale edilmesi, kaçak elektrik kullanımı ve lisanssız kurulumlar üzerinden yürütülen yasa dışı madencilik faaliyetlerine odaklandığını kaydetti.

Tenaga Nasional Berhad, Malezya’nın ana elektrik dağıtım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, özellikle yüksek ve kesintisiz enerji tüketimi nedeniyle madencilik tesislerinde ortaya çıkan usulsüz kullanımları tespit eden başlıca kurumlardan biri konumunda bulunuyor.

Shamsul Anuar, bakanlığın istihbarat toplama ve teknoloji destekli denetim yöntemlerini genişlettiğini, böylece riskli bölgeleri önceden belirleyip daha hızlı ve daha isabetli müdahale etmeyi hedeflediğini söyledi.

Bakan yardımcısı, dijital varlıklara yönelik güçlü talep ve oynak fiyatların sunduğu kazanç ihtimalinin yasa dışı madenciliği canlı tuttuğunu dile getirdi. Buna karşın, elektrik çalınmasının ve enerji altyapısına müdahalenin hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini vurguladı.

Kripto ticareti serbest, belirli madencilik yöntemleri yasak

Malezya’da kripto para bulundurmak ve alım satım yapmak yasal çerçevede mümkün olsa da dijital varlıklar resmi ödeme aracı olarak kabul edilmiyor. Yasa dışılık ise yetkisiz elektrik bağlantıları, sayaçların değiştirilmesi, enerji arzına zarar verilmesi veya gerekli lisanslar olmadan faaliyet yürütülmesi durumunda ortaya çıkıyor.

Ülkede dijital varlık piyasasını Securities Commission Malaysia denetlerken, merkez bankası Bank Negara Malaysia finansal istikrar, ödeme sistemleri ve kara para aklamayla mücadele kurallarını gözetiyor.

Shamsul Anuar, potansiyel kazancın işletme maliyetlerini düşürmek için elektrik hırsızlığı gibi suçlara gerekçe olamayacağını vurguladı.

Yıllara yayılan denetim dalgası sürüyor

Son veriler, birkaç yıldır devam eden daha geniş çaplı bir denetim sürecinin uzantısı niteliği taşıyor. Malezya Enerji Bakanlığı, 2025’in sonlarında beş yıllık dönemde ortaya çıkarılan yaklaşık 14 bin yasa dışı madencilik noktasıyla bağlantılı elektrik kaybının 1,1 milyar dolar düzeyine ulaştığını açıklamıştı. Bunun ardından Maliye Bakanlığı, Bank Negara Malaysia ve Tenaga Nasional Berhad’ın yer aldığı bir koordinasyon komitesi kurulmuştu.

Uygulamalar zaman zaman sert görüntülere de sahne oldu. Yetkililer, önceki yıllarda el konulan yüzlerce cihazı silindirle ezerek imha etmişti. Benzer görüntüler 2021 ve 2024’te de kamuoyuna yansımıştı.

Bölgedeki baskı yalnızca Malezya ile sınırlı kalmadı. Tayland ve Hong Kong dahil bazı Asya pazarlarında da kaçak elektrikle çalışan kripto madencilik tesislerine yönelik operasyonlar son dönemde hız kazandı.