Fransa’da DAC8 veri toplama kurallarına karşı Bull Bitcoin yargı yoluna başvurdu

Bull Bitcoin, Avrupa Birliği’nin DAC8 kapsamındaki kripto raporlama kurallarının Fransa’daki uygulamasına karşı dava açtı. Şirket, düzenlemenin kripto varlık hizmet sağlayıcılarını müşterilere ait gereğinden fazla veriyi toplamaya ve paylaşmaya zorladığını savunuyor.

Fransa’daki dava süreci başladı

Şirket, başvurusunu Fransa’nın en yüksek idari yargı organı olan Danıştay niteliğindeki Conseil d’État nezdinde yaptığını açıkladı. DAC8 kuralları 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşteri ve işlem verilerini toplamasını, ardından bu bilgileri ulusal vergi idarelerine bildirmesini öngörüyor. Vergi makamları da bu verileri sisteme dahil diğer yargı alanlarıyla paylaşıyor.

Mini sözlük: DAC8, Avrupa Birliği’nin vergi iş birliği kurallarında yaptığı son düzenlemelerden biri olarak biliniyor. Bu çerçeve, kripto varlık işlemlerine ilişkin müşteri ve transfer bilgilerinin vergi idareleri arasında standart biçimde paylaşılmasını amaçlıyor.

Bull Bitcoin, sistemin vergi bildiriminin ötesine geçtiğini, kullanıcı kimlikleri, ev adresleri ve kripto faaliyetlerini içeren geniş bir veri havuzu oluşturduğunu savunuyor.

Bull Bitcoin’e göre bu yapı, yalnızca vergi denetimi amacı taşımıyor. Şirket, kimlik bilgileri, ikamet adresleri ve kripto işlemlerini bir araya getiren merkezi veri tabanlarının siber saldırganlar ya da organize suç grupları için cazip hedeflere dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Şirketin temel itirazı otomatik bildirim zorunluluğu oldu

Bull Bitcoin, önceki düzende müşteri bilgilerinin yalnızca yetkili makamların hukuka uygun talebi üzerine ya da şüpheli işlemler tespit edildiğinde paylaşıldığını belirtiyor. DAC8 ile birlikte bildirim süreci otomatik hale geliyor ve herhangi bir usulsüzlük şüphesi bulunmasa da veri aktarımı yapılıyor.

Şirket, otomatik raporlama modelinin hassas finansal verileri daha geniş bir dolaşıma soktuğunu ve bunun güvenlik riskini artırabileceğini vurguluyor.

Şirket ayrıca son dönemde bazı ülkelerde kripto varlık sahiplerini hedef alan kaçırma ve şiddet olaylarındaki artışa dikkat çekti. Bull Bitcoin, büyük ölçekli finansal veri tabanlarının yanlış kişilerin eline geçmesi halinde bu risklerin daha da büyüyebileceğini öne sürüyor.

Dosya daha üst yargı mercilerine taşınabilir

Bull Bitcoin, DAC8’i Fransa’da uygulamaya alan kararın iptalini talep ediyor. Şirket, gerekli görülmesi halinde dosyayı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na ve Fransa Anayasa Konseyi’ne taşımaya hazır olduğunu da bildirdi. Bull Bitcoin, Bitcoin odaklı alım satım ve saklama hizmetleri sunan bir kripto para şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Kripto sektöründe kamu otoritelerinin raporlama yükümlülüklerine karşı çıkan ilk girişim bu olmadı. ABD’de de sektör temsilcileri, Gelir İdaresi’nin aracı kurum raporlama kurallarına ve işlem bildirimi yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri yargıya taşımıştı.

Benzer itirazlar daha önce ABD’de de görüldü

Teksas Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi dahil çeşitli yargı mercilerine taşınan bu davalarda, söz konusu kuralların ABD Anayasası’nın Dördüncü ve Beşinci Ek Maddeleri ile İdari Usul Yasası’na aykırı olduğu ileri sürüldü. Mahkemeler vergi raporlama düzenlemelerini tümüyle iptal etmeye genellikle sıcak bakmasa da, bazı süreçlerde düzenleyicileri tanımları netleştirmeye veya uygulama kapsamını daraltmaya yöneltti.

Ayrı bir yargı gelişmesinde ise Taylandlı yetkililer, Çinli iş insanı Wang Yicheng hakkında yakalama kararı çıkardı. Yetkililer, Wang’ı izinsiz şekilde yaklaşık 28 milyon dolarlık elektrik tükettiği öne sürülen yasa dışı bir kripto madenciliği ağında merkezi rol oynamakla suçluyor.