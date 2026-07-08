Rusya kripto parayla menkul kıymet alımına izin verecek düzenlemeyi genişletti

Rusya’da kripto para ödemelerine ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde yeni bir adım atıldı. Devlet Duması bünyesindeki Finansal Piyasalar Komitesi, “Dijital Para Birimi ve Dijital Haklar Hakkında” yasa tasarısının güncellenmiş halini ikinci okumaya uygun buldu. Düzenleme kabul edilirse, belirli durumlarda bir kripto paranın başka bir kripto parayla değiştirilmesi ve bazı işlemlerde kripto varlıklarla ödeme yapılması mümkün hale gelecek.

Ödeme kapsamı genişliyor

Taslağın son halinde, yatırımcıların halka açık arzlar dışında menkul kıymet alımında dijital varlık kullanmasına imkan tanınıyor. Buna ek olarak, farklı kripto paralar arasında takas yapılmasına ve çeşitli blokzincir ağlarındaki transfer ücretlerinin kripto parayla ödenmesine yasal zemin hazırlanıyor.

Rusya Federasyonu’nda dijital para birimleri ve dijital hakların, menkul kıymetler, diğer dijital para birimleri veya diğer dijital haklar için ödeme aracı olarak kullanılmasına izin veriliyor.

Rus rublesi, dijital ruble dahil olmak üzere, ülkedeki tek resmi ödeme aracı olmayı sürdürüyor. Ancak yasa metni, daha önce madencilik ödüllerinin kripto parayla verilmesi ve yaptırımlar altındaki dış ticaret işlemlerinde uluslararası ödemelerde kullanılması gibi istisnalar içeriyordu. Son değişikliklerle bu istisna alanı daha da genişletilmiş oldu.

Piyasaya giriş şartları korunuyor

Kripto paraların Rusya’daki düzenlenmiş piyasada işlem görebilmesi için belirlenen temel ölçütler korunuyor. Buna göre bir varlığın son iki yılda ortalama 5 trilyon rubleden fazla piyasa değerine sahip olması, aynı dönemde günlük ortalama işlem hacminin 1 trilyon rubleyi aşması ve lisanslı bir yabancı platformda en az beş yıllık işlem geçmişi bulunması gerekiyor.

Mevcut koşullarda bu eşiği büyük ölçüde Bitcoin ve Ethereum gibi en yüksek piyasa değerine sahip varlıklar karşılayabiliyor. Güncellenen metin, buna rağmen Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu’na bu üç ölçütü karşılamayan kripto paralar için de onay verme yetkisi tanıyor.

Taslakta kullanılan tanım nedeniyle Tether’in USDT’si ve Circle’ın USDC’si gibi büyük stabilcoinlerin dijital para birimi sayılmama ihtimali de bulunuyor. Metin, dijital para birimini zorunlu bir ihraççısı bulunmayan varlık olarak ele alıyor.

Nitelikli yatırımcıya daha geniş erişim

Yeni çerçeve, işlem platformu işletmecilerine profesyonel yatırımcılara Rusya Merkez Bankası’ndan ön onay almadan neredeyse her türlü kripto parayı sunma yetkisi veriyor. Buna karşılık nitelikli olmayan yatırımcılar için sınırlamalar korunuyor. Bu gruptaki yatırımcılar yalnızca para otoritesinin onay verdiği, likiditesi yüksek kripto varlıkları satın alabilecek.

Daha önce bu yatırımcıların yılda en fazla 300 bin ruble tutarında kripto para alımına ve bunu tek bir aracı üzerinden yapmasına izin verileceği açıklanmıştı. Yeni düzenleme yine de erişim alanını genişletiyor, çünkü mevcut yapıda Rusya’da dijital varlık alımı fiilen yalnızca çok yüksek nitelikli yatırımcılara açık durumda bulunuyor.

Aracı kurumlar ve borsalar için lisans dönemi

Yasa tasarısı, borsalar, aracı kurumlar, saklama hizmeti sunan kuruluşlar ve depo kuruluşları gibi hizmet sağlayıcılar için lisans rejimi de getiriyor. Ayrıca aracı kurumlar ve portföy yöneticileri, Rus kripto piyasasını küresel piyasayla bağlamak amacıyla yabancı borsalarla işlem yapabilecek.

Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, tasarının komite tarafından onaylandığını duyurdu.

1194918 8 numaralı tasarının ilk etapta 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Ancak değişiklik önerileri nedeniyle süreç uzadı ve uygulama tarihi 1 Eylül’e ertelendi. Düzenlemenin yasalaşması için şimdi Federasyon Konseyi’nin onayı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzası gerekiyor.