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Amerika Birleşik Devletleri’nin verileri açıklanmasının ardından hareketlenen kripto para piyasalarında yatırımcıların izlemesi gereken yol ne? İşte Bitcoin (BTC) ve bazı altcoinlerin destek ve direnç bölgeleri!

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’in 24.000 dolar seviyesinin üzerine çıkamaması nedeniyle bazı yatırımcılar tasfiyelerde bulunmuş olabilir. BTC satışları 3 Mart tarihinde hızlandı ve ayılar fiyatı 22.800 dolarlık desteğin altına çekti. 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 23.332 dolar hala yatay ancak göreli güç endeksi (RSI) 44’ün altına düşerek kısa vadeli momentumun düşüş eğilimine girdiğini gösterebilir. Ayrıca kripto para biriminde aşağı yönde izlenecek bir sonraki önemli destek 21.480 dolar olabilir.

Alıcıların bu seviyeyi önemle savunmaları bekleniyor çünkü belirtilen seviyenin altında bir kırılma ve kapanış, psikolojik açıdan önemli olan 20.000 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi için kapıları açabilir. Varsayımın aksine kripto para biriminin fiyatı 21.480 dolardan yükselirse, boğalar 22.800 dolardaki genel engeli aşmaya çalışabilir. Bu girişim başarılı olursa, BTC/USDT paritesi birkaç gün daha 21.480 dolar ile 25.250 dolar arasında konsolide olabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum’un fiyatı 2 Mart tarihinde 1.680 dolarlık genel dirençten bir kez daha aşağı indi ve bu durum ayıların belirtilen seviyeyi önemle savunduğunu gösterebilir. Yatırımcılar 50 günlük SMA’daki desteği kıran 3 Mart’ta ciddi bir şekilde satış yapmış görünüyor. ETH/USDT paritesi, alıcıların geri çekilmeyi durdurmaya çalışabileceği 1.461 dolarlık kritik desteğe düşebilir.

Öte yandan kripto para biriminin fiyatı güçlü bir şekilde 1.461 dolardan toparlanırsa, bu durum paritenin birkaç gün boyunca bir aralık içinde kalabileceğini gösterebilir. Ancak boğalar, fiyatı 1.680 doların üzerine çıkarır ve sürdürürlerse oyuna geri dönebilir. Aksine fiyat 1.461 doların altına düşerse, düzeltme 1.352 dolara kadar derinleşebilir.

Ripple (XRP)

Ripple fiyatı 1 Mart’ta 20 günlük EMA olan 0,38 ABD dolarına yükseldi, ancak genel engeli aşamadı. Bu durum duyarlılığın negatif kaldığını ve yatırımcıların rallilerde satış yaptığını gösterebilir. Uzmanlara göre ayılar 2 Mart’ta fiyatı düşürdü ve 3 Mart’ta satış baskısını artırdı. Bu durum fiyatı 0,36 dolardaki güçlü desteğin altına çekti. XRP fiyatı bu seviyenin altında kalırsa düşüş, azalan kanal formasyonunun destek hattına kadar uzayabilir. Ancak boğalar yakın vadede üstünlük kazanmak istiyorlarsa, fiyatı kanalın direnç çizgisinin üzerine çıkarmak zorunda kalabilir. Girişim başarılı olursa XRP/USDT paritesi 0,43 dolara doğru bir yükseliş başlatabilir.