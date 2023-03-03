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Şimdi C Dalgasında! Shiba Coin Alım Fırsatı Mı? Sıradaki Hedef Ne?

Shiba Coin için beklentiler ne yönde? Fiyatın sonraki durakları büyük ölçüde netleşti. Kritik seviyeler yakından izlenmeli.
23:40
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği popüler altcoinlerin başında geliyor. En büyük ikinci meme token olan Shiba Coin son piyasa düşüşünden payına düşeni aldı. Peki teknik göstergeler umut vadediyor mu? Sıradaki hedefi kaç dolar olacak? Güncel beklentiler ve piyasa yorumu.

Shiba Coin (SHIB)

SHIB fiyatı, 4 Şubat’ta 0,0000157 dolarlık tepeye ulaştığından beri istikrarlı düşüş yaşıyor. Genel piyasada da altcoinlerde ciddi bir atılım olmadığını düşünürsek bu makul karşılanabilir. Düşüşten önce günlük RSI’da düşüş eğilimi görüldü. Şimdiye kadar, Shiba Inu fiyatı 0.0000108 dolara ulaştı ve şimdi direnç sağlaması beklenen 0.0000122 dolarlık destek alanından ayrıldı.

Bununla birlikte, Shiba Inu’nun fiyatı hala daha önce çıktığı uzun vadeli azalan direnç çizgisinin üzerinde duruyor. Bu nedenle, düşüş sadece bir yeniden test olabilir. Eğer toparlanma gelecekse 0,0000157 dolar yeniden test edilecektir. Bitcoin’in bu süreçte 22.300 dolar seviyesini kaybetmemesi ve daha fazla satış görmemesi de önemli. Günlük RSI 2023 başındaki seviyelerine gerilediği için Bitcoin şimdilik RSI’a göre dip bölgede görünüyor.

Shiba Coin Yorum

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, SHIB fiyatının A-B-C düzeltici yapısının C dalgasında olduğunu gösteriyor. Düzeltme, fiyatın beş dalgalı bir yukarı hareketi tamamlamasının ardından geldi. A:C dalgalarına 1:1 oranı vermek, 0,0000099 dolarlık dibi beraberinde getirebilir. Hedef 0,0000108 dolarlık 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesine yakın olduğundan, bu iki seviye arasında bir dip olması muhtemeldir. Sonrasında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Fakat birinci dalganın altında 0,0000078 dolarlık bir düşüş yükseliş tahminini geçersiz kılacaktır. Bu durumda, SHIB token fiyatı 0,0000050 dolara kadar geri çekilmeye neden olabilir.

Sonuç olarak, Mart için en olası Shiba Inu fiyat tahmini 0,0000099 dolar ile 0,0000108 dolara aralığına bir düşüşten sonra yaşanacak yükseliştir. Bu beklentinin ortadan kalkması için 0,0000078 dolar altında kapanış beklenebilir. Fakat kripto paraların diğer piyasalara göre daha öngörülemez olduğu da unutulmamalı, yatırımcılar kendi risk profillerine göre kararlarını almalı ve kendi kararlarını uygulamalıdır.

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