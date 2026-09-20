Crypto Kemal $130.000 hacklendi: Ardından 1 günde 280 doları 96.000 dolar yaptı

Türkiye’de kripto para topluluğunun yakından tanıdığı “Crypto Kemal” adıyla bilinen Kemal Hiçyılmaz, Fomo hesabının hacklendiğini ve yaklaşık 130 bin dolarlık varlığını kaybettiğini açıkladı. Hiçyılmaz’ın aktardıklarına göre saldırının arkasında, gerçek bir doğrulama ekranını taklit eden ve kullanıcıyı bilgisayarında zararlı bir komut çalıştırmaya yönlendiren bir yöntem bulunuyor.

Olayın ardından X hesabından takipçilerini uyaran Hiçyılmaz, saldırının nasıl gerçekleştiğini de anlattı. Paylaşımlarına göre ilk işaretler Windows bilgisayarında ortaya çıktı. Başlat çubuğunun hem ekranın altında hem de üstünde görünmesi gibi olağan dışı davranışlar fark eden Hiçyılmaz, bilgisayarında bir sorun olabileceğinden şüphelenerek sistemi sıfırladı.

Fomo hesabına 2FA ekledi ancak 130 bin dolar gitti

Hiçyılmaz, şüpheli durumu fark etmesinin ardından önlem amacıyla Fomo hesabına iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) eklediğini belirtti. Ancak bu önlemin ardından hesabındaki varlıkların çalındığını açıkladı.

Crypto Kemal paylaşımında kaybın yaklaşık 130 bin dolar olduğunu söylerken, hesabında yaklaşık 30 bin dolar değerinde NST bulunduğunu da belirtti. Hiçyılmaz, NST fiyatında görülen düşüşün nedeninin de saldırı sonrasında bu varlıkların satılması olduğunu ifade ediyor.

Olayın ardından X hesabından yaptığı açıklamada ise saldırının başlangıç noktasına ilişkin daha fazla ayrıntı verdi. Hiçyılmaz, internette daha önce çok sayıda sitede karşılaştığı bir doğrulama ekranını bu kez güvenilir kabul ettiğini belirterek yaşananları “bir anlık gaflet” olarak nitelendirdi ve takipçilerini aynı yönteme karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kripto yatırımcılarına önemli uyarı

Olay, kripto para kullanıcılarının yalnızca cüzdan güvenliğine değil, işlem yaptıkları bilgisayarların güvenliğine de dikkat etmesi gerektiğini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle internet sitelerinin kullanıcıdan Windows komut ekranını açmasını, bir komut yapıştırmasını veya bilgisayarda manuel bir işlem gerçekleştirmesini isteyen doğrulama yöntemleri ciddi risk oluşturabiliyor.

Hiçyılmaz da saldırı sonrasında yaptığı açıklamada olayın kendisi için ilk olduğunu belirterek yaşadıklarını takipçilerine bir uyarı olarak aktardı. Crypto Kemal’ın açıklamasına göre olay sonucunda Fomo hesabından yaklaşık 130 bin dolarlık varlık kaybolurken bunun yaklaşık 30 bin dolarlık bölümünü NST oluşturdu.

130 bin dolarlık kayıptan sonra Fomo’da dikkat çeken geri dönüş

Crypto Kemal’ın hikâyesinin dikkat çekici tarafı ise 130 bin dolarlık kaybın ardından Fomo’daki işlemleri oldu. Fomo’daki @CryptoKemal hesabının güncel verileri, Kemal Hiçyılmaz’ın kısa süre içerisinde yeniden yüksek karlara ulaşan bir portföy oluşturduğunu gösteriyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi Crypto Kemal’ın Fomo’daki toplam hesap değeri 96.749 dolar olarak görülüyor. Daha çarpıcı olan ise platformun yedi günlük performans verisi. Buna göre hesap, yalnızca son yedi günlük dönemde 81.121 dolar artış kaydetti. Tabi ki portföyde çok sayıda token olduğu için rakam sürekli değişmekte. Ama hesap incelendiğinde başlangıç bakiyesi olarak sadece $280 civarında bir paranın yatırıldığı görülüyor. Yani 250 dolardan 96.000 dolara giden kısa bir hikaye bu şimdilik. Profil verileri Hiçyılmaz’ın oldukça kısa vadeli ve agresif bir işlem stratejisi izlediğini de ortaya koyuyor. Hesapta toplam 56 işlem gerçekleştirilirken ortalama pozisyon tutma süresi yalnızca 1 saat 52 dakika seviyesinde. Tek bir token’da yüzde 30.000’i aşan getiri Portföydeki bazı işlemler ise getirinin hangi ölçekte olabildiğini gösteriyor. Crypto Kemal bu kazancın çok büyük bir kısmını tek bir tokendan yapmış görünüyor. Feels Good Man (FEELSGOOD) tokenı sadece bir kaç gün önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen kısa zamanda oluşan hype ile birlikte piyasa değeri yüzlerce kat artmış durumda. Meme token hype’larını yakalamak mümkün, ancak risk de yüksek Crypto Kemal örneği, özellikle yeni piyasaya çıkan meme token’larda oluşan hype’ın ne kadar kısa sürede sıra dışı getiriler yaratabileceğini gösteriyor. Fomo App, yeni token’ları ve yatırımcıların işlemlerini takip ederek bu tür hareketleri erken aşamada keşfetmek isteyenler için izlenebilecek platformlardan biri. Ancak FEELSGOOD örneğinde görülen on binlerce yüzdelik yükselişlerin istisnai olduğu ve aynı piyasada token değerinin çok kısa sürede sıfıra yaklaşabileceği unutulmamalı. Dolayısıyla Fomo App meme token trendlerini ve piyasadaki hareketliliği takip etmek için kullanılabilirken, özellikle düşük piyasa değerli token’larda işlem yaparken yüksek volatilite, likidite sorunu ve sermayenin tamamını kaybetme riski göz önünde bulundurulmalı. Fomo App hakında detaylı bilgi için bu makaleye göz atabilirsiniz: Fomo uygulaması nedir?