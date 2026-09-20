Crypto Kemal $130.000 hacklendi: Ardından 1 günde 280 doları 96.000 dolar yaptı

Türkiye’de kripto para topluluğunun yakından tanıdığı “Crypto Kemal” adıyla bilinen Kemal Hiçyılmaz, Fomo hesabının hacklendiğini ve yaklaşık 130 bin dolarlık varlığını kaybettiğini açıkladı. Hiçyılmaz’ın aktardıklarına göre saldırının arkasında, gerçek bir doğrulama ekranını taklit eden ve kullanıcıyı bilgisayarında zararlı bir komut çalıştırmaya yönlendiren bir yöntem bulunuyor.
Olayın ardından X hesabından takipçilerini uyaran Hiçyılmaz, saldırının nasıl gerçekleştiğini de anlattı. Paylaşımlarına göre ilk işaretler Windows bilgisayarında ortaya çıktı. Başlat çubuğunun hem ekranın altında hem de üstünde görünmesi gibi olağan dışı davranışlar fark eden Hiçyılmaz, bilgisayarında bir sorun olabileceğinden şüphelenerek sistemi sıfırladı.
Fomo hesabına 2FA ekledi ancak 130 bin dolar gitti
Hiçyılmaz, şüpheli durumu fark etmesinin ardından önlem amacıyla Fomo hesabına iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) eklediğini belirtti. Ancak bu önlemin ardından hesabındaki varlıkların çalındığını açıkladı.
Crypto Kemal paylaşımında kaybın yaklaşık 130 bin dolar olduğunu söylerken, hesabında yaklaşık 30 bin dolar değerinde NST bulunduğunu da belirtti. Hiçyılmaz, NST fiyatında görülen düşüşün nedeninin de saldırı sonrasında bu varlıkların satılması olduğunu ifade ediyor.
Olayın ardından X hesabından yaptığı açıklamada ise saldırının başlangıç noktasına ilişkin daha fazla ayrıntı verdi. Hiçyılmaz, internette daha önce çok sayıda sitede karşılaştığı bir doğrulama ekranını bu kez güvenilir kabul ettiğini belirterek yaşananları “bir anlık gaflet” olarak nitelendirdi ve takipçilerini aynı yönteme karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kripto yatırımcılarına önemli uyarı
Olay, kripto para kullanıcılarının yalnızca cüzdan güvenliğine değil, işlem yaptıkları bilgisayarların güvenliğine de dikkat etmesi gerektiğini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle internet sitelerinin kullanıcıdan Windows komut ekranını açmasını, bir komut yapıştırmasını veya bilgisayarda manuel bir işlem gerçekleştirmesini isteyen doğrulama yöntemleri ciddi risk oluşturabiliyor.
Hiçyılmaz da saldırı sonrasında yaptığı açıklamada olayın kendisi için ilk olduğunu belirterek yaşadıklarını takipçilerine bir uyarı olarak aktardı. Crypto Kemal’ın açıklamasına göre olay sonucunda Fomo hesabından yaklaşık 130 bin dolarlık varlık kaybolurken bunun yaklaşık 30 bin dolarlık bölümünü NST oluşturdu.