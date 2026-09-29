MemeToro ön satışında 155 bin dolar aşıldı: Adil lansman modelinde son durum

MemeToro’nun 8. aşama ön satışında toplanan tutar 155 bin doları aştı. Böylece proje, 2026 ön satışlarını izleyenlerin daha fazla dikkatini çekmeye başladı. $MT şu anda 0,00528 dolardan satılıyor. Proje ise yapay zekâ tarafından oluşturulan token fikirlerini herkese açık akıllı sözleşme kurallarıyla birleştiren, BNB Chain üzerinde açık kaynaklı bir token lansman platformu geliştiriyor.

Bu gelişmede alıcıların takip edebileceği iki nokta var. İlk olarak, platform geniş kitlelere açılmadan önce ön satışa ilgi artıyor. İkinci olarak MemeToro, gelecekteki memecoin lansmanlarının doğrulanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan FairLaunchEscrow sözleşmesine ilişkin geliştirme çalışmalarını yayımladı.

Bu iki unsur, $MT’ye yalnızca ön satış takvimine dayanmayan, ürün geliştirmeyle desteklenen bir hikâye kazandırıyor.

155 bin dolarlık eşik $MT ön satışına ilgiyi neden artırıyor?

Ön satışta ulaşılan tutarlar, açık bir platform planıyla desteklendiğinde daha fazla anlam taşır. MemeToro’nun 8. aşamada 155 bin dolardan fazla toplaması, yapay zekâ destekli BNB Chain modeline yönelik ilginin arttığına dair güncel bir işaret sunuyor.

8. aşama fiyatı 0,00528 dolar. MemeToro ayrıca gelecekteki lansman fiyatını 0,05186 dolar olarak gösteriyor. Bu da platformun özellikleri daha fazla içerik üreticisine ve yatırımcıya ulaşmadan önce erken katılım anlatısını öne çıkarıyor.

MemeToro basit bir fikir etrafında geliştiriliyor: Memecoin lansmanları hızlı ilerleyebilir, ancak alıcılar katılmadan önce temel kuralları inceleyebilmelidir. Platform, token arzını, fonlama fiyatını, cüzdan başına limitleri ve diğer koşulları gösteren yayımlanmış bir lansman bildirimi sunacak şekilde tasarlanıyor.

Böylece 155 bin dolarlık eşik, tek başına bir rakamın ötesinde anlam kazanıyor. Bu tutar, şu alanlarda geliştirme yapan bir projeyle bağlantılı:

Trendlerden hareketle token önerileri hazırlayan bir yapay zekâ ajanı

Lansman koşullarını belirleyen herkese açık akıllı sözleşmeler

Gelecekte memecoin keşfi ve alım satımı

Erişim, ödüller, staking ve fonlamada $MT kullanımı

MemeToro’nun 2026 ön satış takip listelerinde yer almaya başlamasının nedeni de bu. Alıcılar, erken aşamadaki bir tokenı, lansmandan sonra da düzenli kullanım oluşturması hedeflenen bir platformla birlikte izliyor.

Açık kaynaklı sözleşmeler MemeToro ön satışına güven ve şeffaflık katıyor

MemeToro’nun FairLaunchEscrow sözleşmesi üzerindeki çalışmalar, projeyi farklılaştıran en belirgin unsurlardan biri. Herkese açık geliştirme güncellemesi, platformun sabit fiyatlı fonlamayı, katkı limitlerini, token taleplerini, iadeleri ve lansmanın tamamlanmasını akıllı sözleşme kurallarıyla nasıl yönetmeyi planladığını gösteriyor.

Model dört aşamadan oluşuyor:

Öneri: Yapay zekâ ajanı, güncel trend verilerini kullanarak bir memecoin fikri oluşturur. Doğrulama: Kullanıcılar, fonlama başlamadan önce lansman bildiriminin tamamını inceler. Fonlama: Katılımcılar, özel fiyat kademeleri olmadan, yayımlanan aynı fiyattan katılır. Lansman: Herkese açık akıllı sözleşmelerin seçilen koşulları uygulaması planlanır.

Bu yapı, alıcılara fikir aşamasından lansmana uzanan süreci izleme imkânı sunuyor. İçerik üreticilerine de sürecin her parçasını sıfırdan kurmadan token lansmanı hazırlama yolu sağlıyor.

MemeToro’nun açıkladığı, proje içinden kişilere ayrıcalık tanımayan model de bu yaklaşımın önemli bir parçası. Sabit fiyatlı fonlama, halka açık katılımcıların ilan edilen aynı giriş fiyatından işlem yapabilmesi için tasarlanıyor. Sosyal medya kampanyasının ötesinde somut geliştirme görmek isteyen alıcılar açısından açık kaynaklı sözleşme çalışmaları dikkat çekici bir gösterge.

$MT daha geniş ekosistemde nasıl kullanılabilir?

$MT’nin, MemeToro platformunun kullanım tokenı olması amaçlanıyor. Premium erişim, lansman fonlaması, ödüller, staking ve gelecekteki platform işlemlerinde kullanılması planlanıyor.

Yol haritasında ayrıca memecoin alım satımı, tahmin piyasaları ve hızla değişen kripto gündemini takip eden kullanıcılar için bir haber portalı bulunuyor. Bunlar, platform büyüdükçe $MT için planlanan farklı kullanım alanları oluşturuyor.

MemeToro’nun toplam arzı 1,2 milyar token. Bunun 857.936.900 $MT’lik kısmı, yani %71’i, halka açık satışa ayrılmış durumda. Pazarlama ve iş ortaklarına ayrılan tokenlar için 24 aylık bir hak ediş takvimi belirtilirken, halka açık satış tokenlarının lansmanda talep edilebileceği ifade ediliyor.

Mevcut 8. aşama fiyatıyla 500 dolarlık bir alım, ödeme ve ağ ücretleri hariç yaklaşık 94.697 $MT sağlar. Gösterilen 0,05186 dolarlık lansman fiyatı esas alındığında, bu miktarın kâğıt üzerindeki değeri yaklaşık 4.910 dolar olur. Ama getiri ve fiyat garantisi yoktur.

Alıcılar, uyumlu bir cüzdan bağlamak, mevcut ödeme yöntemlerinden birini seçmek ve doğrulanmış MemeToro sitesi üzerinden alım yapmak için resmî $MT satın alma rehberini inceleyebilir.

MemeToro şu anda en iyi kripto ön satışlarından biri mi?

MemeToro’nun 8. aşamada 155 bin doları aşması ve açık kaynaklı sözleşme geliştirme çalışmaları, $MT’nin 2026 ön satış takip listelerindeki yerini güçlendiriyor. Proje yalnızca erken aşama token fiyatı sunmuyor. Kullanıcıların fonlama başlamadan önce lansman koşullarını inceleyebildiği, yapay zekâ destekli bir BNB Chain platformu geliştiriyor.

Burada öne çıkan nokta, herkese açık kurallarla platformdaki kullanım alanlarının bir araya gelmesi. MemeToro; yapay zekâ destekli token önerilerini, doğrulanabilir lansman bildirimlerini, sabit fiyatlı fonlamayı, gelecekteki memecoin alım satımını, staking hizmetini, tahmin piyasalarını ve kripto haberlerini $MT etrafında birleştirmeyi planlıyor.

Erken aşamadaki kripto projelerini izleyen alıcılar için 8. aşama, MemeToro’yu daha geniş ekosistemi daha fazla kullanıcıya ulaşmadan önce takip etme fırsatı sunuyor. Herkese açık kod geliştirmelerindeki ilerleme ve artan fonlama tutarı, projeyi 2026’da izlenmeye değer, daha yapılandırılmış ön satış örneklerinden biri hâline getiriyor.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi: