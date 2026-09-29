Ethereum (ETH)

Ethereum’da arz daralıyor, balinalar biriktiriyor: Yükselişin önündeki son engel ne?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐋 Büyük yatırımcılar 320 binin üzerinde $ETH biriktirirken, 1 milyon doları aşan işlemlerin sayısı bir haftada yaklaşık yüzde 500 arttı.
  • 🏦 Spot Ethereum ETF’lerine 28 Eylül’de 17,1 milyon dolar net giriş oldu; pozitif seri yedi işlem gününe ulaştı.
  • 🔒 SharpLink 42.074 ETH daha stake etti; borsalarda tutulan ETH’nin toplam arza oranı yüzde 3,49’a geriledi.
  • 📊 Ethereum’da 2.722–2.822 dolar bölgesinin aşılması halinde 2.970 ve 3.366 dolar seviyeleri sonraki dirençler olarak izleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum’da kurumsal talep ve balina birikimi güçlenirken, borsalarda tutulan ETH arzı rekor düşük seviyeye geriledi. ABD’deki spot Ethereum ETF’leri net giriş serisini yedi işlem gününe taşırken, Ethereum hazinesi büyüklüğünde ikinci sırada bulunan SharpLink, 112,8 milyon dolar değerinde ek ETH’yi stake etti. Eylül başından bu yana yüzde 9’dan fazla yükselen Ethereum için şimdi 2.722–2.822 dolar aralığındaki direnç bölgesi öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Talep Güçleniyor, Borsalardaki ETH Azalıyor
2 Balinaların Birikimine Rağmen Kritik Direnç Henüz Aşılmadı

Kurumsal Talep Güçleniyor, Borsalardaki ETH Azalıyor

ABD’deki spot Ethereum ETF’leri, 28 Eylül’de (dün) toplam 17,1 milyon dolar net giriş kaydetti. BlackRock’ın ETHA fonu 15,4 milyon dolarla girişlere öncülük ederken, 21Shares’in TETH fonuna 1,7 milyon dolar girdi. Diğer ürünlerde net giriş veya çıkış yaşanmadı.

Böylece net giriş serisi yedi işlem gününe uzadı. Önceki haftanın beş işlem gününde de bu ürünlere yaklaşık 690 milyon dolar yönelmişti. Pazartesi yaklaşık 270 milyon dolarla haftanın en güçlü günü olurken, salı 162 milyon dolar, çarşamba 104,6 milyon dolar, perşembe 66 milyon dolar ve cuma yaklaşık 87 milyon dolar giriş gerçekleşmişti.

Kurumsal taraftaki hareketlilik ETF’lerle sınırlı kalmadı. SharpLink, 29 Eylül’de 112,8 milyon dolar değerindeki 42.074 ETH’yi daha stake etti. Şirketin toplam Ethereum varlığı 892.127 ETH’ye, yaklaşık 2,4 milyar dolara ulaşıyor. Şirketin bugüne kadar elde ettiği staking ödülleri ise yaklaşık 75 milyon dolar değerindeki 27.945 ETH seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelere, borsalarda tutulan Ethereum miktarındaki düşüş eşlik ediyor. İşlem platformlarında bulunan ETH’nin toplam arza oranı yüzde 3,49 ile rekor düşük seviyeye indi. 1 Haziran’dan bu yana toplam arzın yüzde 1,16’sına karşılık gelen ETH de borsalardan çıktı.

Düşüşte staking ve merkeziyetsiz finans (DeFi) faaliyetlerinin yanı sıra uzun vadeli yatırımcıların ve büyük hazine şirketlerinin varlıklarını borsa dışında tutması etkili oluyor. ETH arzının yaklaşık yüzde 35’inin stake edildiği tahmin edilirken, DeFi’de kilitli değer yaklaşık 53 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu tablo, talebin artması halinde piyasada alım satıma hazır arzı sınırlayabilir.

Balinaların Birikimine Rağmen Kritik Direnç Henüz Aşılmadı

Ethereum, eylül başından bu yana yüzde 9’u aşan yükselişiyle piyasalarda “eylül laneti” olarak anılan zayıf performans beklentisinden ayrıştı. Zincir üzerindeki büyük işlemlerde de belirgin bir artış yaşandı.

Analist Ali Martinez’in paylaştığı verilere göre, Ethereum ağında değeri 1 milyon doları aşan işlemlerin sayısı son bir haftada 1.202’den 7.113’e çıkarak yaklaşık yüzde 500 arttı. Aynı dönemde büyük yatırımcılar, yaklaşık 864 milyon dolar değerinde 320 binin üzerinde ETH biriktirdi.

Buna karşın fiyatın önünde güçlü bir direnç bulunuyor. Martinez’in analizine göre daha önce 13,3 milyonun üzerinde ETH’nin işlem gördüğü 2.722–2.822 dolar aralığı, yükselişin devamı açısından önemli bir eşik oluşturuyor. Analist, bu bölge aşılmadan önce birden fazla başarısız kırılma girişimi görülebileceğini belirtiyor. Fiyatın bölgenin üzerine kararlı biçimde çıkması halinde sonraki dirençler 2.970 ve 3.366 dolar civarında yer alıyor.

Ethereum’da ETF girişleri, büyük yatırımcıların birikimi ve borsalardaki arzın azalması yükseliş beklentisini destekleyen gelişmeler olarak öne çıkıyor. Ancak teknik görünümde bu beklentinin karşılık bulması açısından temel sınav, 2.722–2.822 dolar aralığındaki yoğun işlem bölgesinin aşılıp aşılamayacağı olacak.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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