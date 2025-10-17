Ünlü Analistin Son Grafikleri Bitcoin ve Ethereum Yatırımcılarını Endişelendirdi: Boğa Döngüsü Sona mı Erdi?



Ünlü kripto para analisti Captain Faibik, piyasadaki son düşüş dalgasına dayanarak hem Bitcoin $105,106.73 hem de Ethereum $3,731.70’un güçlü bir düzeltme sürecine girdiğini belirtti. Analiste göre Bitcoin’de yükseliş döngüsü sona ermiş olabilir ve yüzde 50’ye varan bir düşüş riski masada. Faibik, Ethereum tarafında ise yüzde 30’luk bir geri çekilme olasılığı üzerinde duruyor.

Bitcoin’de Yükselen Kama Formasyonu Kırıldı

Faibik’in X hesabından paylaştığı BTC/USDT haftalık grafiği son iki yılda oluşan genişleyen kama formasyonunun aşağı yönlü kırıldığını ortaya koyuyor. Bitcoin’in fiyatı 115.000 dolardan sert biçimde geri çekilerek 105.000 dolar bandına indi. Analist formasyon hedefinin 50.000 dolar seviyelerine kadar uzanabileceğini belirterek orta vadede yüzde 49,6’lık bir düzeltme potansiyeline dikkat çekti.

Analiste göre mevcut yapı boğa döngüsünün zirvesinin görüldüğünü ve piyasada kar alımlarının hızlanacağını işaret ediyor. Grafikte yer alan kırmızı bölge yükselen trend çizgisinin altına sarkan fiyat hareketinin devam etmesi halinde beklenen risk aralığını temsil ediyor. Faibik, Bitcoin’in 100.000 doların altına sarkması halinde satış baskısının daha da artmasını bekliyor.

Teknik açıdan RSI ve hacim dinamikleri de analistin düşüş senaryosunu destekliyor. Yüksek volatiliteyle birlikte gelen formasyonun kırılımı kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltma eğilimini güçlendirmiş durumda.

Ethereum’da Ana Trend Çizgisi Test Ediliyor

Faibik, Ethereum için ise grafikte uzun süredir korunan yükselen trend çizgisinin kritik bir destek görevi gördüğünü belirtti. ETH/USDT paritesi 4.000 dolar seviyesinden başlattığı geri çekilmeyi sürdürerek 3.770 dolar civarına geriledi. Analiste göre bu trend çizgisinin kırılması halinde fiyat 2.400 dolar bölgesine kadar düşebilir.

Paylaştığı grafiğe göre olası düşüş oranı yüzde 37,4 oranında olabilir. Faibik, ETH’nin bu seviyelere gerilemesi durumunda genel piyasa duyarlılığının daha da bozulacağını, yatırımcıların riskten kaçış moduna geçeceğini ekledi.

Ethereum’un performansı son aylarda Bitcoin ile yüksek korelasyon içinde seyrederken, aynı zamanda ETF akışlarının zayıflaması da satış baskısını besliyor. Analistler grafiklerdeki trend destekleri kırıldığında piyasada zincirleme tasfiye dalgası oluşabileceğini öngörerek uyarıları artırmış durumda.

Analistten Memecoin’ler ve Altcoin’ler İçin Flaş Yorum

Öte yandan Faibik yine X hesabından memecoin‘ler için dikkat çeken bir çıkış yaptı. “Ya memecoin’ler kripto para piyasasında hiç var olmasaydı” sözüyle girişini yaptığı X paylaşımında, “Dürüst olmak gerekirse piyasa çok daha sağlıklı bir yerde olurdu. Memecoin’lerin yükselişinden bu yana gerçek bir altcoin sezonu daha görmedik… Odak noktası fayda ve temellerden, abartıya, manipülasyona ve saf spekülasyona kaydı… Bu yüzden başından beri memecoin’lerin hayranı olmadım. Kripto para piyasasının bütünlüğüne zarar verdiler. Yeniliği ve gerçek dünya kullanımını teşvik etmek yerine piyasa dolandırıcılık, açgözlülük ve kısa vadeli gürültüyle doldu. Kripto paralar finansı devrimleştirmek için oluşturuldu, bir aldatmaca kumarhanesine dönüşmek için değil.” ifadeleriyle sürdürerek memecoin’leri hedef aldı.