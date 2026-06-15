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BITCOIN (BTC)

Bitcoin balinalarının satışları yavaşladı, borsalardan 11.400 BTC çekildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 65.000 doların üzerine çıkarken büyük cüzdanlar yeniden alıma geçti ve $BTC için satış baskısı zayıfladı.
  • 📉 Bitcoin Inflow CDD verisi 15 Haziran itibarıyla 2,16 milyondan 33.000 seviyesine geriledi.
  • 📦 Birkaç gün içinde 11.400 BTC borsalardan çekilerek özel cüzdanlara taşındı.
  • 🔎 Haziran başında 71.300 dolardan 63.800 dolara gerileyen fiyat, 61.400 dolar civarındaki dipten sonra toparlandı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, 65.000 dolar eşiğinin yeniden üzerine çıktı. Zincir üstü veriler, son aylarda süren satışların ardından büyük yatırımcıların yeniden alıma yöneldiğini gösterdi. Bu tablo, son düşüşün ardından piyasada arzın daralabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

İçindekiler
1 Satış baskısında belirgin gerileme
2 Haziran başındaki düşüşten sonra yön değişti
3 Borsalardan güçlü Bitcoin çıkışı izlendi

Satış baskısında belirgin gerileme

Kripto veri platformu CryptoQuant’ın 15 Haziran Pazartesi günü paylaştığı verilere göre, büyük Bitcoin sahipleri önceki güçlü satış dönemini tamamladı ve yeniden biriktirme sürecine geçti. CryptoQuant, zincir üstü verileri izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Verilere göre Bitcoin Inflow Coin Days Destroyed göstergesi 2,16 milyondan 33.000 seviyesine geriledi. Bu düşüş, özellikle uzun süredir tutulan coinlerin borsalara taşınarak satılma hızında sert bir yavaşlamaya işaret etti.

Mini sözlük: Coin Days Destroyed, uzun süre hareket etmeyen coinlerin ne kadar taşındığını ölçen zincir üstü bir göstergedir. Bu verinin yükselmesi, eski coinlerin hareketlendiğini; düşmesi ise uzun vadeli yatırımcı kaynaklı satış baskısının azaldığını gösterebilir.

Borsa girişlerine ilişkin zincir üstü veriler, uzun süredir elde tutulan Bitcoinlerin satış için önceki kadar yoğun biçimde piyasaya gelmediğine işaret etti.

Haziran başındaki düşüşten sonra yön değişti

Satışların en yoğun olduğu dönem haziran ayının ilk günlerinde görüldü. Bitcoin bu süreçte yaklaşık 71.300 dolardan 63.800 dolara geriledi. Aynı dönemde uzun süredir tutulan coinlerin borsalara akışı arttı ve piyasadaki satış baskısı belirgin biçimde güçlendi.

Buna karşın fiyat birkaç gün sonra 61.400 dolar civarında dip yaptıktan sonra görünüm değişmeye başladı. Veriler, büyük yatırımcıların bu seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ve satış yerine birikime yöneldiğini ortaya koydu.

Borsalardan güçlü Bitcoin çıkışı izlendi

Kısa süre içinde 11.400 BTC’den fazla varlığın borsalardan çekilerek özel cüzdanlara taşındığı görüldü. Bu miktarın yaklaşık 700 milyon dolar değerinde olduğu hesaplandı. Borsalardan çıkan varlıkların artması, piyasanın yakın vadeli satışa hazırlanmadığı şeklinde yorumlanıyor.

GöstergeÖnceSon durum
Bitcoin Inflow CDD2,16 milyon33.000
Bitcoin fiyatı71.300 dolar civarı65.700 dolar civarı
Borsalardan çekilen BTCVeri yok11.400 BTC

11.400 BTC’nin birkaç gün içinde borsalardan özel cüzdanlara çekilmesi, büyük yatırımcıların düşüş sırasında satıştan çok alıma yöneldiğini gösterdi.

Aynı dönemde spot Bitcoin ETF’lerinde de son işlem gününde net giriş kaydedildi. Bu gelişme, zincir üstü verilerle birlikte değerlendirildiğinde kurumsal ve büyük ölçekli talebin yeniden güç kazandığına işaret ediyor.

14 Haziran itibarıyla en az 100 BTC tutan cüzdanlardaki toplam arz da yaklaşık iki haftalık düşüşün ardından yeniden yükselmeye başladı. Bu toparlanma, Bitcoin fiyatının 65.700 dolar civarına dönmesiyle aynı döneme denk geldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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