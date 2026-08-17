Hyperliquid ETF’leri geçen hafta HYPE alımını sürdürdü

Hyperliquid odaklı ETF’lerde geçen hafta satış görülmedi. Blokzincir veri platformu Arkham’ın paylaştığı verilere göre izlenen fonların hiçbiri HYPE elden çıkarmadı; tüm fonlar ya net alım yaptı ya da mevcut pozisyonunu korudu. Grayscale ve Bitwise müşterilerinin toplam HYPE alımı 2,8 milyon dolara ulaştı.

Kurumsal talep dikkat çekti

Bu tablo, HYPE için kurumsal tarafta talebin sürdüğüne işaret etti. ETF’ler, geçmişte daha çok kripto yerel platformlarda işlem gören bir varlığa geleneksel yatırımcıların erişimini kolaylaştıran başlıca kanallardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle fon akışları, tokenın alıcı tabanını genişletebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Arkham, geçen hafta izlenen hiçbir Hyperliquid ETF’sinin HYPE satmadığını, tüm fonların net alım yaptığını ya da pozisyonunu koruduğunu aktardı.

Verilerin yayımlandığı sırada HYPE, hafta sonu dip seviyelerine kıyasla yüzde 16’dan fazla yükseldi. Bu toparlanma piyasada talebin varlığına işaret etse de, kısa süreli bir tepki hareketi ile daha kalıcı bir eğilim arasında net bir ayrım yapılması gerekiyor. Kripto varlıklarda likidite ve pozisyonlanma kaynaklı sert fiyat hareketleri görülebiliyor.

ETF yapısı piyasaya yeni erişim sağlıyor

ETF faaliyetleri bu açıdan ek bağlam sunuyor. Bitwise’ın BHYP ürünü, yılın daha erken döneminde 100 milyon doların üzerinde yönetilen varlığa ulaşmıştı. Şirket ayrıca elindeki HYPE’ın yaklaşık yüzde 70’ini stake etmeyi hedefliyor. Böylece ürün, hem piyasa erişimi hem de zincir üstü staking getirisi sunan bir yapı kuruyor.

Mini sözlük: Staking, bir kripto varlığın ağ güvenliği veya doğrulama süreçlerine katkı sağlamak için belirli süreyle kilitlenmesi anlamına gelir. ETF içinde staking uygulanması, yatırımcının tokenı doğrudan tutmadan bu yapıya dolaylı erişim elde etmesini sağlar.

Bitwise ve 21Shares, 2026’da ABD’de spot Hyperliquid ürünlerini devreye aldı. Grayscale de Hyperliquid staking ETF’si işletiyor. Bu gelişmeler, piyasayı yalnızca doğrudan token alımına dayalı yapıdan çıkararak daha geniş bir yatırım çerçevesine taşıdı.

Kurum Öne çıkan gelişme Net veri Grayscale ve Bitwise Geçen haftaki toplam HYPE alımı 2,8 milyon dolar Bitwise BHYP Yıl içindeki yönetilen varlık büyüklüğü 100 milyon doların üzeri Bitwise BHYP Hedeflenen staking oranı Yaklaşık yüzde 70

Protokol tarafında da etkileri izleniyor

Kurumsal erişimin artması yalnızca token fiyatı açısından değil, Hyperliquid ekosistemi açısından da önem taşıyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz vadeli işlem altyapısıyla biliniyor. Kurumsal ilginin güçlenmesi, platformun işlem altyapısı, likiditesi ve daha geniş ekosistemi üzerinde de görünürlüğü artırabilir.

ETF’lerdeki talep, HYPE için daha istikrarlı bir alım kaynağı oluşturabilir; ancak bu akış tek başına temel değer göstergesi olarak görülmüyor.

Önümüzdeki dönemde izlenecek ana unsur, bu alım serisinin devam edip etmeyeceği olacak. ETF’ler HYPE biriktirmeyi sürdürürse daha dengeli bir talep zemini oluşabilir. Tersine, fon akışlarında yön değişirse son fiyat toparlanması ek baskıyla karşılaşabilir.

Yatırımcılar açısından asıl sinyal tek haftalık alımdan çok süreklilikte yatıyor. HYPE yüksek oynaklığa sahip bir kripto varlık olmaya devam ederken ETF akışları, staking faaliyetleri, işlem hacimleri ve genel piyasa koşulları bir sonraki yön üzerinde birlikte etkili olacak.