Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, 6 Eylül’de yaklaşık 89,60 dolara yükselerek yeni zirvesini gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 1 milyar doların üzerinde kalırken, varlık fiyat keşfi bölgesine girdi. Bu tablo, yukarı yönlü harekette geçmiş direnç seviyelerinin azalmasına yol açarken, piyasada dikkat 90 ve 100 dolar eşiklerine çevrildi.

Yeni zirve ve piyasa değeri

Son haftalardaki yükselişle birlikte HYPE, büyük piyasa değerine sahip kripto varlıklar arasında daha üst sıralara çıktı. Bybit verilerine göre tokenin piyasa değeri yaklaşık 19,8 milyar dolara ulaştı ve son görünümde dokuzuncu sırada yer aldı.

Fiyatın tarihi zirvenin üzerine taşınması, teknik görünümü de değiştirdi. Piyasada artık önceki direnç bölgeleri yerine psikolojik eşikler, Fibonacci uzatma seviyeleri ve hareketli ortalamalar daha yakından izleniyor. Bu tür dönemlerde anlık veri takibi daha da önem kazanırken, tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ted Pillows, Bybit sıcak cüzdanından yaklaşık 14,96 milyon dolar değerinde 174.800 HYPE çıkışını birikim işareti olarak değerlendirdi.

Büyük cüzdan hareketleri izlendi

Zincir üstü işlemler de yükselişe ek bir boyut kattı. Ted Pillows’un paylaştığı verilere göre bir cüzdan, Bybit sıcak cüzdanından yaklaşık 174.800 HYPE çekti. Bu transferin değeri yaklaşık 14,96 milyon dolar olarak hesaplandı. Bununla birlikte, borsadan çıkan tokenlerin ileride satılmayacağı yalnızca bu işlemle kesinleşmiyor.

CoinStats derlemesine göre başka bir cüzdan 5 Eylül’de yaklaşık 343.000 HYPE alımı yaptı ve bu işlemin büyüklüğü 29 milyon dolara yaklaştı. Aynı cüzdanın toplam varlığının 3,24 milyon HYPE seviyesine çıktığı aktarıldı. a16z ile bağlantılı olduğu düşünülen başka bir kurumsal cüzdanın da zaman ağırlıklı ortalama fiyat stratejisiyle yaklaşık 13,05 milyon dolarlık ek alım yaptığı ve toplam varlığını 5,2 milyon HYPE düzeyine taşıdığı bildirildi.

Göstergeler güçlü ivmeye işaret etti

Teknik göstergeler yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etse de kısa vadede piyasanın yorulduğunu gösteren sinyaller de öne çıktı. Beş günlük basit hareketli ortalama 88,52 dolar, 20 günlük ortalama 86,51 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha uzun vadeli 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar ise sırasıyla 85,42, 84,53 ve 83,59 dolar düzeyinde yer alıyor.

Bu yapı, HYPE fiyatının hem kısa hem uzun vadeli ortalamaların üzerinde kaldığını gösteriyor. Buna karşılık 14 günlük göreceli güç endeksi 80,9 seviyesine çıktı. Stokastik RSI 100 seviyesinde ölçülürken, MACD pozitif bölgede kaldı. RSI’ın 70’in üzerine çıkması tek başına geri dönüş anlamına gelmese de, yükselişin çok hızlandığını ve yatay seyrin ya da geri çekilmenin gündeme gelebileceğini ortaya koyuyor.

90 dolar üzerindeki kalıcı kapanışlar, fiyat keşfi sürecini güçlendirebilir; bu durumda 95 dolar ara eşik, 100 dolar ise bir sonraki psikolojik hedef olarak öne çıkıyor.

90 dolar direnci ve destek bölgesi

Kısa vadede en kritik teknik sınav 89,60 ile 90 dolar aralığında yoğunlaştı. Son pivot hesaplamaları 89,81 doların ardından 90,48 ve 91,34 dolar seviyelerine işaret ediyor. Bu bölgenin aşılması halinde 95 dolar ara referans noktası olarak izlenebilir. 90 dolardan 100 dolara uzanacak bir hareket yaklaşık yüzde 11,1’lik artış anlamına geliyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 86,5 ile 88,5 dolar arasında kümelenen kısa vadeli hareketli ortalamalar ilk destek bandını oluşturuyor. Bu bölgeye olası geri çekilme, mevcut yükseliş yapısı içinde olağan bir düzeltme olarak değerlendirilebilir. Daha aşağıda 85,4 ve 84,5 dolar seviyeleri öne çıkarken, 83,6 dolar civarındaki 200 günlük ortalama daha derin zayıflama işareti sayılabilir.