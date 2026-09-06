XRPL ekosisteminde binlerce cüzdan boşaltıldı, eski geliştiriciler uyardı

XRPL ekosisteminde faaliyet gösteren XRP Healthcare’in, eski adıyla XRPayNet’in mobil cüzdanlarını hedef alan saldırı 3 Eylül 2026’da gerçekleşti. Saldırganlar yaklaşık üç saat içinde binlerce kullanıcının bakiyesini boşalttı. Toplam kaybın 267 bin XRP ile birlikte ilgili tokenlarda milyonlarca birime ulaştığı, varlıkların kısa sürede Ethereum ağına aktarıldığı açıklandı.

Güvenlik açığı seed phrase aktarımında ortaya çıktı

Olayın ardından yapılan incelemeler, kritik açığın staking özelliği etkinleştirildiğinde kullanıcıların özel seed phrase verilerinin bir sunucuya gönderilmesinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu bulgu, saldırının cüzdan güvenliğinin en hassas katmanını hedef aldığını gösterdi.

XRP Healthcare, XRPL üzerinde sağlık odaklı bir girişim olarak biliniyor. Şirket ekibi saldırıyı doğrularken geliştiricilerin acil soruşturma yürüttüğünü, blokzincir üzerindeki işlemlerin izini sürdüğünü ve varlıkların dondurulması ile geri alınması için ilgili makamlarla koordinasyon kurduğunu duyurdu.

Platform ekibi, geliştiricilerin saldırıyı tüm yönleriyle incelediğini, zincir üstü hareketleri takip ettiğini ve çalınan varlıkların dondurulması için yetkili kurumlarla temas halinde olduğunu açıkladı.

Eski Ripple geliştiricilerinden sert eleştiriler geldi

Saldırının ardından X platformunda başlayan tartışma, bazı eski Ripple geliştiricilerinin projeye yıllar önce mesafe koyduğunu göstermesi açısından dikkat çekti. Geliştirici BiasGoose, yaşananların kendisi için sürpriz olmadığını söyledi ve geçmişte ekibin hibe başvurularını reddettiğini aktardı.

BiasGoose, Uganda bağlantılı sağlık girişiminin daha en başından sorun işaretleri verdiğini savundu. Başvuru sürecinde ortaklıklar konusunda açık biçimde yanlış beyanda bulunulduğunu öne süren geliştirici, bu adımların finansman sağlamak ve yapay ilgi oluşturmak için atıldığını iddia etti.

BiasGoose, projenin kendi tokenına ihtiyaç duymadığını savunarak, ortaya konan yapının token gerektiren bir model olmadığını dile getirdi.

Taraflar birbirini sorumlu tutuyor

Proje ekibi ise eski Ripple çalışanlarının tutumunu etik dışı olarak niteledi. Ekip, kendi adlarını ve mali sorumluluklarını ortaya koyduklarını, buna karşılık dışarıdan eleştiri yönelten kişilerin yalnızca başkalarının yaşadığı riski küçümsediğini ileri sürdü.

Tartışma daha sonra sert açıklamalarla devam etti. BiasGoose, uygulamanın geliştiricilerinden farklı olarak hiçbir zaman başkalarının parasıyla risk almadığını söyleyerek eleştirilere yanıt verdi. Böylece saldırının teknik boyutu kadar, projenin geçmişine ilişkin güven tartışması da yeniden gündeme taşındı.

Kripto topluluğu şimdi iki başlı bir tabloyla karşı karşıya bulunuyor. Bir yanda çalınan varlıkların izini sürmeye çalışan proje ekibi var, diğer yanda ise yıllardır görmezden gelindiği öne sürülen uyarı işaretlerine dikkat çeken eski sektör isimleri yer alıyor.