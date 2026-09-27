Zcash (ZEC)

Zcash kurucu ortağı, ZEC için 2026 sonu 5.000 dolar hedefi açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash kurucu ortağı, 2026 sonu için $ZEC içinde 5.000 dolar hedefi açıkladı.
  • 📈 ZEC son 30 günde yüzde 100'ün üzerinde yükseldi ve kurumsal ilgi yeniden hız kazandı.
  • 📊 Kısa vadede 1.650 ile 1.720 dolar direnci, 1.500 ile 1.550 dolar desteği izleniyor.
  • 🧭 Bazı analistler 2026'nın son aylarında 2.000 dolar bölgesini, daha temkinli ilk hedef olarak öne çıkarıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Zcash son 30 günde yüzde 100’ün üzerinde yükseldi ve bu hareket, 2026’nın kalan bölümü için ZEC’e yönelik beklentileri yeniden öne çıkardı. Piyasada özellikle gizlilik odaklı kripto paralara ilginin artması, büyük yatırımcı alımları ve kurumsal ürünlerdeki genişleme, son dönemde Zcash etrafında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

İçindekiler
1 ZEC için iddialı hedef gündemde
2 Kritik direnç ve destek bölgeleri izleniyor
3 Analistlerin kısa vadeli beklentisi 2.000 dolar çevresinde
4 Daha derin düzeltme senaryosu da masada

ZEC için iddialı hedef gündemde

Zcash’in kurucu ortaklarından Eli Ben Sasson, ZEC fiyatının 2026 sonuna kadar 5.000 dolara ulaşabileceğini söyledi. Zcash, işlemlerde gizliliği artırmaya odaklanan bir kripto para ağı olarak biliniyor. Bu tahmin, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 200’lük ek yükseliş anlamına geliyor.

ZEC’in 2026 sonuna kadar 5.000 dolara ulaşabileceği yönündeki değerlendirme, büyük yatırımcı hareketleri, gizlilik odaklı varlıklara ilgi ve Zcash çevresindeki oynaklıkla ilişkilendiriliyor.

Piyasadaki bu iyimser tabloya karşın 5.000 dolar hedefi, mevcut kısa vadeli trendin doğal uzantısından çok daha güçlü bir senaryoya işaret ediyor. ZEC son günlerde 1.550 ile 1.650 dolar aralığında işlem görürken, bu seviyelerden 5.000 dolara ulaşılması için sert ve kalıcı bir ivmenin korunması gerekecek.

Kurumsal erişim tarafında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Grayscale’in Zcash ETF ürününün 900 milyon doların üzerinde yönettiği varlığa ulaştığı aktarılırken, Avrupa’daki ilk Zcash borsa yatırım ürününün de yatırımcılar için yeni bir kanal oluşturduğu kaydedildi. Bu gelişmeler ZEC’e erişimi artırsa da belirli bir fiyat seviyesini garanti etmiyor.

Kritik direnç ve destek bölgeleri izleniyor

Teknik görünümde ilk önemli direnç bölgesi 1.650 ile 1.690 dolar arasında yer alıyor. Bunun üzerinde 1.720 ile 1.860 dolar bandı takip ediliyor. ZEC’in kısa süre önce 1.700 dolara yaklaşmasının ardından yatay seyre dönmesi, eylüldeki hızlı yükseliş sonrası piyasanın soluklandığına işaret ediyor.

BölgeSeviyeAnlamı
Destek1.500 ile 1.550 dolarMevcut yapının korunması açısından izleniyor
Direnç1.650 ile 1.720 dolarYükselişin devamı için aşılması gereken alan
Hedef bölge1.800 ile 2.000 dolarKısa vadede öne çıkan üst bant

TradingView verilerinde hareketli ortalamaların genel olarak yükselişi desteklediği görülüyor. Momentum göstergeleri de alım gücünün sürdüğüne işaret ediyor. Buna karşılık bazı kısa vadeli göstergelerin yüksek seviyelere yaklaşması, alış baskısı zayıflarsa bir süreliğine yatay seyir ya da geri çekilme yaşanabileceğini düşündürüyor.

Analistler, 1.800 ile 2.100 dolar aralığını mevcut ralli açısından önemli bir bölge olarak görüyor ve hızlı yükselişin kar satışlarını artırabileceği uyarısını yapıyor.

Analistlerin kısa vadeli beklentisi 2.000 dolar çevresinde

Bazı teknik analistler ZEC için kısa vadede 1.800 ile 2.100 dolar aralığını öne çıkarıyor. CryptoPatel, grafikte Cup and Handle formasyonu oluştuğunu ve ölçülü hedefin bu bölgeye işaret ettiğini belirtiyor. Ancak aynı değerlendirmede, sert yükselişlerin dağılım ve kar satışı riskini de artırdığına dikkat çekiliyor.

AltcoinSherpa ise ZEC’in 2.000 dolara yönelmeden önce ek bir konsolidasyon sürecine ihtiyaç duyabileceğini düşünüyor. Dört saatlik görünümde 900 ile 1.100 dolar ve 1.100 ile 1.300 dolar aralıkları destek bölgeleri arasında gösteriliyor. Bu tahminler, Ben Sasson’ın 5.000 dolarlık projeksiyonundan belirgin biçimde daha temkinli bir çerçeve sunuyor.

Daha derin düzeltme senaryosu da masada

Piyasada izlenen bir başka teknik senaryoda Elliott Dalga analizi öne çıkıyor. Bu yaklaşım, fiyatın yaklaşık 1.804 dolara uzanan yükselişin ardından dördüncü dalga düzeltmesine girebileceğini öngörüyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga analizi, fiyat hareketlerini yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalgalar halinde inceleyen bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci geri çekilme seviyeleri ise olası destek ve tepki bölgelerini belirlemede kullanılır.

Bu çerçevede 1.226, 1.014 ve 870 dolar seviyeleri olası geri çekilme bölgeleri olarak öne çıkıyor. Daha geniş görünümde ise 1.500 ile 1.550 dolar bandının korunması, son yükseliş yapısının devamı açısından önemli kabul ediliyor. Aşağı yönde daha sert bir kırılma yaşanması halinde 1.340 ve 1.150 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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