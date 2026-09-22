Zcash, 30 günde %71 yükselirken 1800 dolar eşiğini zorluyor

Zcash fiyatındaki son yükseliş, piyasada 1800 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. 22 Eylül itibarıyla ZEC yaklaşık 1492 dolardan işlem gördü. Bu seviye son 24 saatte %0,18’lik sınırlı bir düşüşe işaret ederken gün içi en yüksek değer 1569 dolar oldu. ZecStats verileri, son 30 günde artışın %70’in üzerine çıktığını gösterdi.

Yükselişin ardından kritik eşikler öne çıktı

Eylül ayındaki ivme dikkat çekici ölçüde hızlandı. ZEC, 3 Eylül’de yaklaşık 953 dolarda kapanmasının ardından önce 1000 doların üzerine çıktı, sonra 1250 doların üstüne yerleşti ve 1500 dolar sınırını aştı. CoinGecko verilerine göre 16 Eylül’de 1336,55 dolarda kapanan varlık, 18 Eylül’de 1562,22 dolara ulaştı. Bu tablo, ayın ikinci yarısında alım iştahının belirgin biçimde güçlendiğini ortaya koydu.

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve işlemlerde şeffaflık ile mahremiyet arasında seçim yapılmasına imkan tanıyor. Son fiyat hareketi, daha önce teknik analizlerde izlenen yükseliş flaması kırılımının ardından geldi.

ZEC 1000 doların üzerinde kaldığı sürece daha geniş teknik görünüm olumlu kabul ediliyor; bu bölge aynı zamanda önceki kırılımın güç kazandığı alan olarak öne çıkıyor.

Buna karşın son zirveden gelen geri çekilme, piyasanın güçlü rallinin ardından soluklanıp soluklanmadığı ya da daha derin bir düzeltmeye hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu gündemde tuttu. TradingView’de paylaşım yapan MasterAnanda, 1100 dolar bölgesini önemli bir Fibonacci uzatma seviyesi olarak öne çıkarıyor. Bu alanın önceki yükseliş sonrasında destek görevi gördüğü aktarılıyor.

1585 dolar direnci ve 1800 dolar ihtimali

Kısa vadede 1560 ile 1585 dolar aralığı en önemli direnç bölgesi olarak izleniyor. ZEC, 19 Eylül’de farklı piyasa verilerine göre 1592 ile 1595 dolar bandına kadar çıktıktan sonra geri çekildi. 20 Eylül’de 1534 dolara toparlanan fiyat, 21 Eylül’de yeniden 1570 dolar civarını test etti. Aynı bölgenin art arda sınanması, satıcıların son zirveler çevresinde aktif kaldığını gösteriyor.

Coinglass likidasyon ısı haritasına dayanan değerlendirmelerde 1605 ile 1610 dolar bandı öne çıkan kısa pozisyon likidite alanı olarak gösterildi. Bunun üzerinde 1625 ve 1643 dolar çevresinde ek likidite kümeleri bulunuyor. Fiyatın 1600 doların üzerine yeniden yerleşmesi halinde 1700 dolar ve ardından 1800 ile 1850 dolar aralığı teknik olarak takip edilecek yeni bölgeler olabilir.

1800 dolar seviyesi teknik görünüm içinde yer alıyor, ancak bu bölge kesin bir hedef olarak değil, dirençlerin aşılması halinde gündeme gelebilecek bir aralık olarak değerlendiriliyor.

Günlük göstergeler genel olarak yapıcı kalmayı sürdürdü. ZEC, 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaların belirgin şekilde üzerinde işlem görüyor. MACD pozitif bölgede seyrederken ADX göstergesinin 57 civarında olması trendin güçlü olduğuna işaret etti. Öte yandan RSI’nin 67 ile 70 bandına yaklaşması, Stokastik göstergenin 80’in üzerine çıkması ve CCI’nin +100’ü aşması kısa vadede aşırı ısınma riskini artırdı.

Destek bölgeleri olası düzeltmede belirleyici olacak

Aşağı yönlü hareketlerde ilk önemli destek 1430 ile 1450 dolar aralığında bulunuyor. ZEC, 21 Eylül’de yaklaşık 1444 dolar civarında alıcı buldu. Satış baskısının sürmesi halinde bu bölge ilk sınav olarak öne çıkacak. 1434 doların altına sarkılması ise kısa vadeli olumlu yapıyı zayıflatabilir ve 20 günlük ortalamaların bulunduğu 1230 ile 1250 dolar aralığını gündeme taşıyabilir.

Daha aşağıda 1050 ile 1100 dolar bandı yapısal açıdan daha güçlü bir destek alanı olarak görülüyor. Bu bölge hem önceki kırılım ve yatay seyir alanıyla örtüşüyor hem de izlenen Fibonacci seviyesiyle çakışıyor. Bu nedenle 1800 dolara uzanacak olası bir hareket için piyasanın önce 1585 ve ardından 1615 dolar çevresindeki dirençleri kalıcı biçimde aşması gerekecek.